Vojvoda completa 200 jogos no comando técnico do Fortaleza com vitória sobre o Horizonte

O argentino agora acumula 99 vitórias, 44 empates e 57 derrotas pelo Leão do Pici

O Fortaleza entrou em campo pela primeira vez em 2024 na tarde deste sábado, 20, ante o Horizonte, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense desta temporada. A partida, que culminou em 2 a 0 para o Leão, na Arena Castelão, marcou a 200ª partida de Juan Pablo Vojvoda no comando técnico do escrete vermelho-azul-e-branco.

Tendo chegado em 2021 e desde então conquistado três Estaduais, uma Copa do Nordeste e levando o Fortaleza a ótimas campanhas nacionais e continentais, incluindo uma quarta colocação na Série A, oitavas de final da Libertadores e uma final de Sul-Americana, o comandante argentino acumula agora 99 vitórias, 44 empates e 57 derrotas pelo Leão do Pici.

Desde que assumiu o time cearense, Vojvoda já recebeu ofertas de grandes times do país, como Flamengo, Atlético-MG, Internacional, Corinthians, Santos e Vasco, além do São Paulo, que procurou o treinador diretamente após a saída de Dorival Júnior e recebeu um não.