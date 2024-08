Fortaleza busca virada contra Rosario e volta às quartas de final da Sul-Americana

Yago Pikachu comemora no jogo Fortaleza x Rosario Central, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: FCO FONTENELE

Diante de uma Arena Castelão com mais de 50 mil tricolores, o Fortaleza venceu o Rosario Central, por 3 a 1, na noite desta quarta-feira, 21, e assegurou a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana 2024, onde enfrentará o Corinthians.

Os gols foram marcados por Juan Martín Lucero, que retornou de lesão, Yago Pikachu, que também contribuiu com uma assistência e foi decisivo no jogo eliminatório em sua 50° partida na temporada, e Lucas Sasha, anotando seu primeiro gol no ano. O tento da equipe argentina foi marcado por Facundo Mallo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora FORTALEZA X ROSARIO CENTRAL - O JOGO Nos minutos iniciais, o Fortaleza sentiu a ausência de Mateus Rossetto, que foi desfalque por um edema na panturrilha. Atuando com dois volantes com características de marcação – Pedro Augusto e Zé Wellison –, o Tricolor teve dificuldades para criar jogadas.

Por sua vez, o Rosario Central aguardava com as linhas baixas, mas não conseguia encaixar contra-ataques. Também com desfalques importantes, como o de Campaz, os argentinos não conseguiam sair em velocidade quando recuperavam a bola. Assim, o duelo ficou mais disputado fisicamente do que propriamente jogado. Faltas próximas ao círculo central eram frequentes, enquanto as chances criadas eram mínimas. Nos primeiros 45 minutos, as equipes saíram sem finalizações a gol. As raras investidas do Leão do Pici, na primeira etapa, aconteciam pelo lado direito. Vojvoda chegou a aumentar a quantidade de jogadores daquele lado. Breno Lopes, por exemplo, estava livre para buscar espaços no setor ofensivo.

A primeira grande chance, contudo, partiu do lado esquerdo, com Bruno Pacheco cruzando em busca de Lucero, dentro da pequena área, mas o zagueiro conseguiu realizar o corte no momento final. Defensivamente, sabendo das intenções argentinas de aproveitar contra-ataques, a linha defensiva tricolor trabalhou bem para realizar linhas de impedimento.

Na segunda etapa, o ritmo foi inverso desde o priemeiro minuto. Não só as primeiras finalizações, mas gols também saíram. Após falta lateral, Malcorra acertou o cruzamento na cabeça de Facundo Mallo, que balançou as redes e abriu o placar para o time argentino.

Pouco tempo depois, aos oito minutos, o volante Lucas Sasha achou belo passe por cima para Yago Pikachu, que escorou para o meio e encontrou Juan Martín Lucero. O camisa 9 não desperdiçou e anotou o tento de cabeça, igualando o jogo em 2 a 2 no agragado. As mudanças de Vojvoda no intervalo foram uma parte signigficativa no ritmo da partida. Com a entrada de Lucas Sasha e Hércules – este em especial –, o Leão ficou mais dinâmico e agressivo. Em uma rotação mais alta que o adversário, o Fortaleza encontrava espaços para dominar o jogo. O time cearense continuou em posse do ímpeto do jogo. Aos 33 minutos, Tinga achou um passe para Yago Pikachu, que marcou o segundo gol do Fortaleza e virou o placar. Assim, o camisa 22 partipou dos dois gols da vitória em seu 50° jogo na temporada.