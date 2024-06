Fortaleza é atropelado pelo Cuiabá e sofre goleada histórica de 5 a 0 pela Série A

Tinga, lateral do Fortaleza, no duelo contra o Cuiabá, pela Série A do Brasileiro Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Irreconhecível, o Fortaleza foi goleado pelo Cuiabá por 5 a 0, na noite deste domingo, 16, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Clayson, Ramon, Jonathan Cafu, Pitta e Fernando Sobral, ex-Ceará, foram os autores do gols. O Leão do Pici não terá muito tempo para digerir o placar. Na quarta-feira, 19, às 20 horas, na Arena Castelão, recebe a equipe do Grêmio, pela 10ª rodada da Série A do Brasileiro. A palavra que pode resumir o primeiro tempo tricolor é: atônico. Já que foi assim que a equipe de Vojvoda se mostrou ao longo dos 45 minutos iniciais.



Tanto que aos 10 minutos, depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou para Ramon, que de bate-pronto mandou sem chances para o arqueiro tricolor, aumentando o placar. Depois desse tento, o Tricolor do Pici buscou ter mais a posse, no entanto, sem conseguir criar lances que assustassem o clube cuiabano. Pelo contrário, o Cuiabá seguiu firme na partida e em busca de ampliar a margem do placar. Vojvoda, vendo o que acontecia, mexeu logo com 24 minutos, tirando Matheus Rossetto e colocando em campo Renato Kayzer. A alteração, todavia, não surtiu efeito. O contexto da partida era desfavorável. E o roteiro de filme de terror estava apenas no início. Aos 36 minutos, João Ricardo saiu de forma desastrosa do gol, e Jonathan Cafu aproveitou, anotando o terceiro. Se o torcedor do Fortaleza achava que não podia piorar, se enganou. Nos acréscimos, uma verdadeira confusão generalizada. Kayzer, empurrou o técnico Petit, do rival deste domingo, e acabou sendo expulso. O banco do Cuiabá reagiu e começou o empurra-empurra. Na briga, Brítez também tomou o vermelho, tal qual o treinador mato-grossense, após análise do VAR.

O bate-boca seguiu no túnel e o seguranças tiveram que conter. Após esse ocorrido, a bola voltou a rolar e o desespero tricolor também. Já que Pitta, ganhou no corpo de Cardona, e aos 52, aumentou o prejuízo. No 9 contra 11 a situação ficou complicada para o escrete vermelho-azul-e-branco. Os donos da casa, que nada tinham a ver com isso, aproveitaram logo a superioridade no início do segundo tempo. Depois de cruzamento, a bola tocou na mão de Tinga. No primeiro momento, o árbitro não marcou. Mas o VAR chamou e o pênalti foi assinalado.