Fortaleza mira contratação do argentino Claudio Aquino, ex-Vélez Sarsfield

Meia-atacante Claudio Aquino foi campeão argentino pelo Vélez / Crédito: Divulgação/Vélez Sarsfield

Campeão argentino pelo Vélez Sarsfield na temporada 2024, o meia-atacante Claudio Aquino se despediu do clube ao fim do contrato e tem sido cobiçado por times sul-americanos. O jogador argentino de 33 anos voltou à mira do Fortaleza, que já tentou contratá-lo no ano passado e retomou o interesse diante do que vê como uma oportunidade de mercado. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Germán García Grova e confirmada pelo Esportes O POVO. No Brasil, Grêmio e São Paulo também concorrem por Aquino, que atua como meia armador e ponta-esquerda. O Colo-Colo, do Chile, é outro interessado no jogador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Tricolor Gaúcho tem o trunfo de agora ser comandado por Gustavo Quinteros, que também deixou o Vélez após o título nacional e já trabalhou com o camisa 22. A definição do novo destino deverá ocorrer nos primeiros dias de 2025. O Brasil é considerado um mercado interessado para Claudio Aquino, que já defendeu o Fluminense em 2016, mas entrou em campo apenas duas vezes.