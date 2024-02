Ônibus do Fortaleza é apedrejado por torcida do Sport; jogadores ficam feridos

Em post nas redes sociais, o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, lamentou o ocorrido e acusou organizada do Sport pelo ataque. Caso ocorreu após o empate entre os dois times em Recife

O ônibus que transportava a delegação do Fortaleza após o jogo diante do Sport, realizado nesta quarta-feira, 21, foi alvo de atos de vandalismo por parte da torcida organizada do clube pernambucano, segundo o presidente da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz. Na ocasião, pedras foram arremessadas em direção ao coletivo. Atletas relataram ainda que bombas teriam estourado no veículo. Caso ocorreu em Recife (PE).

Em post nas redes sociais, o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, lamentou o ocorrido: "Denuncia grave! Torcida organizada do Sport jogou uma bomba caseira no nosso ônibus. Vários jogadores feridos. Isso é o cúmulo!!".

O POVO opta por não trazer as imagens mais violentas, que contam com muito sangue. Relatos no local contam que a delegação ficou extremamente abalada, citando o episódio como "cena de guerra".



Em nota, o Sport repudiou o ocorrido, assegurou que "sempre irá abominar esse tipo de postura" e informou que os dirigentes se deslocaram ao hospital para prestar suporte a delegação do Fortaleza (confira a íntegra abaixo).

Em campo, o Fortaleza sofreu o empate no fim da partida contra o Sport. Moisés abriu o placar para o Leão cearense e Gustavo Coutinho — recentemente vendido pelo Tricolor ao Rubro-Negro — igualou para o Leão pernambucano.

Confira a íntegra da nota do Sport:

"O Sport Club do Recife repudia veementemente os atos de violência praticados contra o ônibus da delegação do Fortaleza Esporte Clube na saída da Arena de Pernambuco após a partida desta quarta-feira.

Os absurdos atos de violência não condizem com a real conduta e comportamento da torcida rubro-negra, tampouco com os valores do Clube - que sempre irá abominar esse tipo de postura.