Em jogo truncado, Fortaleza e Ceará empatam sem gols na 1ª final do Cearense

Com o resultado, nenhuma das equipes conquistou qualquer vantagem para o jogo da volta, no próximo sábado, 6, que definirá o campeão estadual de 2024

Em jogo truncado e de poucos erros, Fortaleza e Ceará ficaram no 0 a 0 na Arena Castelão pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense de 2024. O resultado mantém a decisão totalmente em aberto para o segundo duelo, que acontecerá no próximo sábado, 6 de abril, desta vez com mando de campo do Vovô. Em caso de novo empate, a definição do título acontecerá nos pênaltis.

Fortaleza 0 x 0 Ceará: o jogo

Pressionado pelas três derrotas consecutivas, Vojvoda resolveu mudar o Fortaleza taticamente para o Clássico-Rei e surpreendeu na escalação. O treinador argentino abriu mão do 4-3-3 e montou o Leão no 5-3-2, com três zagueiros, dois laterais e três volantes, fortalecendo, assim, o sistema defensivo da equipe, mas sacrificando o poder ofensivo.

Vagner Mancini, por outro lado, vindo de três vitórias e com o Ceará em boa fase, manteve a fórmula que vem dando certo. Lançou o Alvinegro no tradicional 4-3-3, com Mugni no lugar de Castilho, que ficou fora por desconforto muscular, e com Pulga, Barceló e Aylon no ataque. O restante da equipe foi a mesma base titular que se firmou nesta temporada.