Fortaleza é o primeiro clube nordestino a chegar à final da Copa Sul-Americana

O Fortaleza conseguiu o feito inédito de ser o primeiro clube nordestino em uma final de Copa Sul-Americana ao vencer o Corinthians por 2 a 0 na Arena Castelão, na noite desta terça-feira, 3. Com gols de Yago Pikachu e Tinga, o Leão carimbou o passaporte para a decisão, que vai acontecer no próximo dia 28 de outubro, no estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado, no Uruguai.

O Tricolor se tornou o 10° clube brasileiro a chegar à final da Sula, competição criada em 2002. Do Nordeste, apenas o CSA havia conseguido o feito de disputar uma final de competição internacional, em 1999, na extinta Copa Conmebol.

