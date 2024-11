Fortaleza é o nordestino com maior pontuação da história da Série A nos pontos corridos

Moisés, atacante do Fortaleza, comemora gol contra o Juventude Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Além da melhor campanha em pontuação, o Tricolor também detém a melhor campanha em posição do futebol nordestino na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Na temporada de 2021, o time cearense terminou a elite nacional na quarta posição. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Esse, inclusive, é outro contexto em que o atual elenco do Leão do Pici pode estabelecer um novo recorde. Com o triunfo sobre o Jaconero, o Fortaleza se consolidou como terceiro colocado da tabela e afastou a ameaça do Flamengo, pelo menos na 32ª rodada.