Fortaleza arranca empate com Boca na Bombonera com gol de Kervin e segue líder na Sula

Kuscevic e Cavani disputam lance no jogo Boca Juniors x Fortaleza, em La Bombonera, pela Copa Sul-Americana 2024 Crédito: Luis ROBAYO / AFP

Com doses de emoção, o Fortaleza arrancou um empate 1 a 1 com o Boca Juniors na La Bombonera nesta quarta-feira, 15, em partida válida pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. O Tricolor do Pici conseguiu o resultado já nos acréscimos, com Kervin Andrade. O gol argentino foi marcado por Cavani.

O empate mantém o Leão na liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana, com dez pontos. O próximo duelo da equipe pelo torneio continental será no próximo dia 29, diante do Sportivo Trinidense, na Arena Castelão. Boca Juniors 1x1 Fortaleza: o jogo Atuando em um dos principais estádios do futebol mundial, o time tricolor não teve boa postura no primeiro tempo da partida. Com um meio-campo espaçado e pouco criativo, o Leão do Pici sofreu para manter a posse de bola e viu a equipe xeneize controlar o jogo sem grandes dificuldades.

A superioridade argentina ficou clara já aos 7 minutos, quando Zenón recebeu e finalizou, forçando João Ricardo a fazer boa defesa. Jogando diante da sua torcida, o Boca seguiu pressionando o Fortaleza e quase chegou ao gol aos 32 minutos. Na oportunidade, Merentiel recebeu na zona ofensiva e chutou bem para o gol, mas João Ricardo voltou a salvar o Tricolor do Pici. O time xeneize persistiu no ataque até o fim da primeira etapa. No intervalo, Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, colocou Tinga no lugar de Brítez. A substituição, no entanto, não surtiu muito efeito. A equipe leonina seguiu sendo pressionada e pouco chegou na defesa argentina.