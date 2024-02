"Cenas de guerra": os relatos do atentado contra o ônibus do Fortaleza

Lateral-direito Dudu foi um dos feridos no ataque ao ônibus do Fortaleza Crédito: Reprodução/Instagram

O retorno da delegação do Fortaleza de São Lourenço da Mata, onde fica a Arena de Pernambuco, para Recife se tornou uma triste página no futebol brasileira em razão do episódio de violência de torcedores do Sport. O Esportes O POVO ouviu relatos de quem estava no ônibus, que foi atingido por bomba caseira e pedras, e foi testemunha da barbárie. Após o empate em 1 a 1 com o Rubro-Negro, dirigentes, comissão técnica e jogadores do Tricolor saíram do estádio no início da madrugada desta quinta-feira, 22. O trajeto até a capital pernambucana dura em torno de 30 minutos, a depender das condições do trânsito. No entanto, cerca de dez minutos após a saída da Arena, o ônibus que conduzia a delegação cearense foi atacada por um grupo de torcedores na rodovia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Play

Dirigentes do Sport foram até o hospital prestar apoio à delegação do Fortaleza. Em nota, o clube pernambucano repudiou o episódio, afirmou que "sempre irá abominar esse tipo de postura" e se colocou à disposição das autoridades para eventuais colaborações. Confira o comunicado do Fortaleza sobre o estado dos atletas: "O ônibus da delegação do Fortaleza, que embarcava atletas, comissão técnica, staff e diretoria, foi atacado por bombas e pedras por torcedores do Sport na saída da Arena de Pernambuco após o jogo pela Copa do Nordeste. Após o ocorrido, a delegação foi levada rapidamente e diretamente ao hospital mais próximo de Recife.

Seis jogadores foram atingidos: o goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio. O lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, e o volante Lucas Sasha foram feridos com estilhaços de vidro e tiverem que conter sangramentos. João Ricardo e Gonzalo Escobar passaram por suturas, procedimento de recebimento de pontos cirúrgicos. O lateral-esquerdo também irá realizar exames de tomografia na cabeça, mas está bem e consciente. Os demais atletas passarão por cuidados médicos para a retirada de estilhaços de vidro pelo corpo. Seguimos no aguardo de novas atualizações e, neste momento, estamos dando às devidas assistências aos componentes de toda delegação."