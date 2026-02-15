Enquete Uol BBB 26: quem Jonas deve indicar a 5º Paredão?

Jonas é o Líder da semana pela segunda vez consecutiva no BBB 26; quem ele deve indicar ao Paredão? / Crédito: TV Globo/Divulgação

Para a berlinda desta semana, o alvo de Jonas ainda é analisado. Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto já estão emparedados pela dinâmica do Bloco do Paredão.

Restando a indicação do Líder e os votos da casa, a disputa pela permanência na casa conta com a maior quantidade de brothers na história do reality. Confira, a seguir, o que indica a enquete Uol, que aparece como um termômetro opinativo do público para a decisão do Veterano.

Enquete Uol aponta quem Jonas deve indicar Enquanto a formação oficial do 5º Paredão não é definida, o público vota na enquete Uol para apontar quem Jonas deve indicar. Com um de seus alvos imunizados por Juliano e Babu no Bloco do Paredão, Milena, o Veterano ainda não expressou quem deseja emparedar. Somando 3.231 até o momento da produção desta matéria, confira o ranking, com porcentagens, da votação parcial: