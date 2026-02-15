Enquete Uol BBB 26: quem Jonas deve indicar a 5º Paredão?

Enquete Uol BBB 26: quem o Líder Jonas deve indicar a 5º Paredão?Enquanto a formação oficial não acontece, o público já vota na Enquete Uol para apontar quem Jonas deve indicar ao 5º Paredão do BBB 26
Jonas Sulzbach é o quinto Líder no Big Brother Brasil 2026 (BBB 26). Pela segunda vez consecutiva, o brother poderá indicar um participante diretamente ao Paredão como um dos poderes conquistados como Líder.
Na semana anterior, o Veterano indicou Babu Santana, que enfrentou a berlinda com Sarah Andrade e Sol Vega. A eliminada foi Sarah, com 69,13% dos votos para sair.
Para a berlinda desta semana, o alvo de Jonas ainda é analisado. Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto já estão emparedados pela dinâmica do Bloco do Paredão.
Restando a indicação do Líder e os votos da casa, a disputa pela permanência na casa conta com a maior quantidade de brothers na história do reality.
Confira, a seguir, o que indica a enquete Uol, que aparece como um termômetro opinativo do público para a decisão do Veterano.
Enquete Uol aponta quem Jonas deve indicar
Enquanto a formação oficial do 5º Paredão não é definida, o público vota na enquete Uol para apontar quem Jonas deve indicar.
Com um de seus alvos imunizados por Juliano e Babu no Bloco do Paredão, Milena, o Veterano ainda não expressou quem deseja emparedar.
Somando 3.231 até o momento da produção desta matéria, confira o ranking, com porcentagens, da votação parcial:
- Juliano Floss: 19,44%
- Maxiane: 16,71%
- Babu Santana: 13%
- Marcelo: 10,65%
- Marciele: 7,34%
- Ana Paula: 6,47%
- Leandro: 5,66%
- Samira: 5,48%
- Breno: 4,52%
- Solange Couto: 4,34%
- Alberto Cowboy: 2,6%
- Gabriela: 1,33%
- Chaiany: 1,05%
- Jordana: 1,02%
Os números refletem apenas a opinião do público e não influenciam oficialmente as decisões dentro do jogo.
Jonas é o Líder da Semana no BBB 26 pela segunda vez
Com um mês após a estreia, os Veteranos venceram 4 de 5 Provas do Líder no BBB 26. Maxiane foi a única Pipoca a assumir o cargo até agora.
Jonas se torna o Líder pela segunda vez no BBB 26 por uma prova de resistência. O brother também já foi Anjo duas vezes, nas primeiras semanas da edição.
Na primeira prova do BBB 26, Alberto Cowboy foi o Líder. Ele venceu a prova de resistência, que durou mais de 26 horas. Babu Santana foi o segundo, antecedendo o posto de Maxiane.
Como será a formação do Paredão?
Neste domingo, antes mesmo da definição da berlinda, três participantes foram emparedados e outros três entrarão, um pelo Líder e dois pelos votos da casa.
Durante o Bloco do Paredão, Cowboy, Breno e Solange tiveram que entrar em consenso sobre quem emparedar. Por não conseguirem, os três estão no Paredão.
Até o momento, Milena e Gabriela, Anjo da semana, são as únicas imunes. Neste domingo, 14, outro participante será imunizado pelo Anjo.
Os emparedados contarão com a Prova Bate e Volta, onde três pessoas podem jogar para que uma se salve, ou quatro jogam para que duas se salvem.
Como assistir ao BBB 26 ao vivo
O BBB 26 vai ao ar de segunda a sábado, após a novela Três Graças, por volta das 22h25min, na TV Globo. Aos domingos, o programa é exibido depois do Fantástico, por volta das 23 horas.
O reality também pode ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay, desde que o usuário tenha uma conta ativa. A opção “Agora na TV” está disponível em Smart TVs, celulares, computadores e outros dispositivos. As votações e dinâmicas com participação do público também acontecem pela plataforma.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4