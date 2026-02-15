Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Uol BBB 26: quem Jonas deve indicar a 5º Paredão?

Enquete Uol BBB 26: quem o Líder Jonas deve indicar a 5º Paredão?

Enquanto a formação oficial não acontece, o público já vota na Enquete Uol para apontar quem Jonas deve indicar ao 5º Paredão do BBB 26
Autor Júlia Honorato
Jonas Sulzbach é o quinto Líder no Big Brother Brasil 2026 (BBB 26). Pela segunda vez consecutiva, o brother poderá indicar um participante diretamente ao Paredão como um dos poderes conquistados como Líder.

Na semana anterior, o Veterano indicou Babu Santana, que enfrentou a berlinda com Sarah Andrade e Sol Vega. A eliminada foi Sarah, com 69,13% dos votos para sair.

Para a berlinda desta semana, o alvo de Jonas ainda é analisado. Alberto Cowboy, Breno e Solange Couto já estão emparedados pela dinâmica do Bloco do Paredão.

Restando a indicação do Líder e os votos da casa, a disputa pela permanência na casa conta com a maior quantidade de brothers na história do reality.

Confira, a seguir, o que indica a enquete Uol, que aparece como um termômetro opinativo do público para a decisão do Veterano.

Enquete Uol aponta quem Jonas deve indicar

Enquanto a formação oficial do 5º Paredão não é definida, o público vota na enquete Uol para apontar quem Jonas deve indicar. 

Com um de seus alvos imunizados por Juliano e Babu no Bloco do Paredão, Milena, o Veterano ainda não expressou quem deseja emparedar.

Somando 3.231 até o momento da produção desta matéria, confira o ranking, com porcentagens, da votação parcial:

  • Juliano Floss: 19,44%
  • Maxiane: 16,71%
  • Babu Santana: 13%
  • Marcelo: 10,65%
  • Marciele: 7,34%
  • Ana Paula: 6,47%
  • Leandro: 5,66%
  • Samira: 5,48%
  • Breno: 4,52%
  • Solange Couto: 4,34%
  • Alberto Cowboy: 2,6%
  • Gabriela: 1,33%
  • Chaiany: 1,05%
  • Jordana: 1,02%

Os números refletem apenas a opinião do público e não influenciam oficialmente as decisões dentro do jogo.

Jonas é o Líder da Semana no BBB 26 pela segunda vez 

Com um mês após a estreia, os Veteranos venceram 4 de 5 Provas do Líder no BBB 26. Maxiane foi a única Pipoca a assumir o cargo até agora.

Jonas se torna o Líder pela segunda vez no BBB 26 por uma prova de resistência. O brother também já foi Anjo duas vezes, nas primeiras semanas da edição.

Na primeira prova do BBB 26, Alberto Cowboy foi o Líder. Ele venceu a prova de resistência, que durou mais de 26 horas. Babu Santana foi o segundo, antecedendo o posto de Maxiane.

Como será a formação do Paredão?

Neste domingo, antes mesmo da definição da berlinda, três participantes foram emparedados e outros três entrarão, um pelo Líder e dois pelos votos da casa.

Durante o Bloco do Paredão, Cowboy, Breno e Solange tiveram que entrar em consenso sobre quem emparedar. Por não conseguirem, os três estão no Paredão.

Até o momento, Milena e Gabriela, Anjo da semana, são as únicas imunes. Neste domingo, 14, outro participante será imunizado pelo Anjo. 

Os emparedados contarão com a Prova Bate e Volta, onde três pessoas podem jogar para que uma se salve, ou quatro jogam para que duas se salvem.

Como assistir ao BBB 26 ao vivo

O BBB 26 vai ao ar de segunda a sábado, após a novela Três Graças, por volta das 22h25min, na TV Globo. Aos domingos, o programa é exibido depois do Fantástico, por volta das 23 horas.

O reality também pode ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay, desde que o usuário tenha uma conta ativa. A opção “Agora na TV” está disponível em Smart TVs, celulares, computadores e outros dispositivos. As votações e dinâmicas com participação do público também acontecem pela plataforma.

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

