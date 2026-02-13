BBB 26: veja principais brigas e polêmicas do primeiro mês

O início do BBB 26 conta com polêmicas, expulsões e desistências; saiba o que aconteceu até o momento

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) estreou há um mês, em 12 de janeiro de 2026. Com previsão de chegar ao fim em abril, a edição já conta com momentos marcantes.

O primeiro mês do BBB 26 foi marcado por polêmicas, incluindo uma desistência após assédio, uma expulsão após agressão física, brigas e discussões entre os participantes.

Com uma desistência , uma retirada por questões de saúde e duas expulsões , o reality carrega polêmicas entre os integrantes do elenco por brigas durante o confinamento.

As protagonistas do primeiro Paredão do BBB 26 , que também incluia Milena , foram as responsáveis por trazer a primeira polêmica. No entanto, o contexto data dez anos antes do início da edição .

No Big Brother, Aline falou à jornalista que se sentiu ofendida com o comentário por ouvir com frequência que, por ser dançarina, ouvia com frequência que parecia uma “garota de programa”.

Ao aparecer a imagem da ex-bailarina do Faustão, comentou: “ Aline Riscado . Era um prêmio Multishow, tipo aquelas coisas aguardadas, que as pessoas se matam pelo convite e ela foi 'vibes' executiva de filme pornô. Ou não, e estou louca? Foi, sim, não está bom”.

Quando participou do TVZ, programa do Multishow, em 2016. No quadro, criticava roupas de pessoas que foram ao prêmio Multishow daquele ano.

Aline foi a primeira eliminada do BBB 26, com 61,64% dos votos do público.

A reconciliação aconteceu após a dinâmica na qual os participantes montavam seu pódio e indicavam alguém para o “Não ganha”, no qual as duas se indicaram.

Em resposta, Ana Paula se defendeu dizendo ser permitido opinar sobre, mas que estava errada por comentário machista. “Eu não posso te rotular. Isso 'tá' muito errado e chega a ser crime”, enfatiza.

Durante a dinâmica do pódio pelo Sincerão, Chaiany escolheu Gabriela e Capetinha para os respectivos primeiro e segundo lugares. Para indicar quem não ganha, falou o nome dos três.

A ex-Quarto Branco entrou no programa polemizando entre três participantes, sendo os veteranos Sarah , Cowboy e Jonas .

O apresentador Tadeu Schmidt destacou que podia escolher apenas um deles, assim, a Pipoca escolheu Sarah.

Como justificativa, citou o ditado: “Galinha que acompanha pato morre afogada”. No fim, a influenciadora tirou satisfação, declarando guerra à sister.

Desistência de Pedro após assédio

Uma das principais polêmicas do BBB 26 foi o caso de assédio contra Jordana. A Pipoca estava na dispensa com Pedro, que tentou beijá-la contra a sua vontade.

Após o acontecido, admitiu a ação no confessionário à produção. Ao justificar, explicou ter achado que a sister teria “dado moral” e que parecia com a sua esposa, que estava grávida.

No dia 18 de janeiro, menos de uma semana do início do reality, apertou o botão de desistência. Com o caso, foi aberto um inquérito de importunação sexual pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



As imagens estão sob análise da Polícia Civil. O ex-participante teve depoimento solicitado pela autoridade, mas ainda não foi localizado.

Matheus x Ana Paula e Milena

Matheus, segundo eliminado da edição e um dos vencedores do Quarto Branco, têm uma coleção de polêmicas durante a sua curta passagem no BBB 26.

A principal delas foi contra Ana Paula e Milena. Em diversas discussões, falou que a Veterana seria “patroa” da Pipoca.

A tensão entre as sisters e o ex-BBB aumentou quando Ana Paula o chamou de “lixo de ser humano”, o que não agradou o gaúcho.

Além desses casos, há a situação em que desfila “como se fosse 'viado'”, segundo Marcelo, que disse ter se sentido ofendido com o acontecido. “Eu me senti muito incomodado. Achei ridículo”, disse.

Sol Vega e Juliano Floss no Sincerão

Durante o segundo Sincerão da temporada, em que os participantes falavam suas opiniões sobre um deles pela distribuição de bombas enquanto estavam vendados, Sol e Juliano tiveram uma discussão no intervalo.

No momento, as veteranas trocavam farpas e o Camarote decide defender a aliada. “Você não fala nada com nada. Só grita! Só sabe gritar”, dispara à Vega.

A sister, em autodefesa, retira a venda e se levanta. “Você não sabe da minha história para falar de mim. Você não sabe o que passei, só tem 21 anos! Quando você estava na barriga da sua mãe, eu estava sofrendo para caramba”, diz na frente do dançarino.

Babu e Gabriela: entrevista simulada e Barrado no Baile

Após a mesma dinâmica que resultou no conflito entre a Veterana e o Camarote, Babu Santana e Gabriela também discutiram.

No Sincerão, a Pipoca recebeu a bomba de “menos confiável” e foi confrontar o Veterano sobre. Durante a conversa, o Líder da Semana perdeu a paciência com a participante quando percebeu que ela estava se olhando no espelho.

“Olha para aquela câmera ali!”, disse enquanto direcionava a estudante de psicologia à tela e fingia segurar um microfone para uma entrevista.

Nesse momento, Babu tocou nos ombros de Gabriela para virar a sister à câmera, o que não a agradou. Mais tarde, desabafou com os colegas de confinamento, dizendo que aquilo foi “desnecessário” e que não gostou do seu tom.

No fim da discussão, explicou que, para ele, ela só não era confiável. A estudante de psicologia, com isso, concluiu que o ator apenas queria brigar.

Após o acontecido, a relação entre os dois ficou mexida. Durante a festa do Líder, Babu a barrou. Em um quarto, ela teve que pintar com canetinha um desenho do brother. No fim, o desafio não foi concluído com sucesso.

Juliano Floss x Jonas após Sincerão

Com o fim do terceiro Sincerão do BBB 26, Babu e Jonas foram discutir na área externa da casa. No entanto, a briga mudou de rota quando Juliano foi em defesa ao seu aliado.

O dançarino trocou farpas com o empresário, que, após o momento, foi denunciado por homofobia pelo presidente da Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ de São Paulo, Agripino Magalhães Júnior, que também é suplente de deputado estadual pelo MDB.

“Juvena” e “loirinha” estão entre os apelidos chamados pelo rival, que, em troca, foi chamado de “quinta série”.

“É tanta testosterona, treinou tanto, mas não malhou o cérebro. Criança!”, falou Juliano. “Quarenta anos, vai fazer aniversário 40 anos, e não sabe falar ainda”, completou.

Do outro lado, Jonas repete: “Vai chorar?”. “Criança, infantil, é isso que você é! Soberbo, criança, infantil, imaturo, inconsciente, falso moralista é isso que você é”, disparou.

No fim das provocações, que se prolongaram até a madrugada, Babu interviu: “Não se misture com essa gentalha”. Enquanto ironizou, puxou o dançarino pelos ombros, o afastando do conflito.

Milena acorda a casa e revolta brothers

A mais recente das polêmicas aconteceu na manhã dessa quarta-feira, 11, após a noite do Paredão entre Sarah, Sol e Babu.

Milena preparou um café da manhã para a casa e acordou todos do elenco batendo de porta em porta, o que causou revolta no elenco.

Sol Vega iniciou a discussão irritada, o que fez com que os outros brothers se juntassem à briga. Enquanto falava, Cowboy, Maxiane e Gabriela tentavam acalmar a Veterana, enquanto Ana Paula e Babu defenderam Milena.

A defesa, no entanto, incomodou Sol quando a jornalista disse que foi “exagerada”. Em seguida, a empresária correu em direção à Ana Paula dizendo: “Se toca. Se olha!”

Ao se aproximar da sister com gritos e segurando seus braços, mais tarde foi direcionada ao confessionário para que soubesse da sua expulsão.