O que tem no BBB 26 hoje? Confira a agenda de domingo (15/02)

BBB 26: veja como será a formação do paredão neste domingo, 15 / Crédito: Reprodução / Globo

Mais um dia tenso para os confinados do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), que encaram a formação do quinto paredão neste domingo, 15 de fevereiro. A berlinda terá as consequências da dinâmica da semana: o Bloco do Paredão. Após a definição da liderança de Jonas, a votação e imunidades distribuídas definirão a berlinda. Saiba como funcionará a dinâmica de preparação para o quinto Paredão do BBB 26.