O que tem no BBB 26 hoje? Confira a agenda de domingo (15/02)Hoje é dia de formação de paredão, com efeitos das dinâmicas que podem mudar a disputa; veja a agenda do BBB neste domingo (15/02)
Mais um dia tenso para os confinados do Big Brother Brasil 26 (BBB 26), que encaram a formação do quinto paredão neste domingo, 15 de fevereiro. A berlinda terá as consequências da dinâmica da semana: o Bloco do Paredão.
Após a definição da liderança de Jonas, a votação e imunidades distribuídas definirão a berlinda. Saiba como funcionará a dinâmica de preparação para o quinto Paredão do BBB 26.
Agenda da semana no BBB 26: domingo (15/02)
No domingo, o público acompanha os principais acontecimentos do dia e a formação de paredão, incluindo a prova bate-volta. O programa começa após o Fantástico às 22h40min.
Após as imunidades distribuídas e o primeiro emparedado nesse sábado, os participantes irão votar em quem querem mandar ao Paredão e o líder Jonas fará sua indicação. Veja detalhes abaixo.
BBB 26: como será a formação do Paredão hoje (15/02)
Na quinta formação do paredão, quatro participantes serão escolhidos: um indicado no "Bloco do Paredão"; um indicado pelo líder e os dois mais votados pela casa. No entanto, como não chegaram a um consenso os participantes Alberto Cowboy, Solange e Breno foram direito para o paredão.
Apenas três jogam a Prova Bate-Volta, em que um se salva. O eliminado será anunciado na próxima terça-feira, 17, durante o programa ao vivo.
Já os imunizados serão um escolhido no "Bloco do Paredão" e um imunizado pelo Anjo. Uma imunidade "extra" poderá ser concedida pelo anjo como um dos benefícios da semana. Até o momento, apenas Milena está imunizada.