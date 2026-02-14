Edilson Capetinha é expulso do BBB 26; veja o que aconteceu

O ex-jogador de futebol Edilson Capetinha discutiu com Leandro durante a madrugada e atingiu o rosto do participante. Brother está expulso do reality / Crédito: Reprodução / Globo

Edilson Capetinha foi expulso do Big Brother Brasil. O participante do grupo Camarote deixa o BBB 26 na manhã deste sábado, 14. Logo após acordar, o ex-jogador de futebol foi chamado ao Confessionário. Momentos depois, os participantes foram informados sobre a decisão do reality:

“Atenção, todos. Nós avaliamos as imagens da atitude do Edilson com o Leandro. Ele ultrapassou os limites permitidos. Ele desrespeitou as regras do programa. Edilson está desclassificado do BBB 26.”

Leia mais Expulsão no BBB: saiba quais atitudes encerram o jogo imediatamente Sobre o assunto Expulsão no BBB: saiba quais atitudes encerram o jogo imediatamente Esta é a segunda expulsão em menos de uma semana. Na quarta-feira, 11, Sol Vega foi desclassificada após briga com Ana Paula Renault. Entenda o que houve durante a madrugada na casa mais vigiada do Brasil: Edilson expulso do BBB 26: o que aconteceu? Edilson atingiu o rosto de Leandro Boneco durante uma discussão no quarto. Boneco ficou com as mãos atrás das costas durante todo o momento do bate-boca.

A briga aconteceu durante a madrugada. Logo depois, Leandro explicou aos seus aliados o que aconteceu entre ele e Edilson no quarto: “Eu fui botar a roupa lá. Abri e liguei a luz”. O ex-jogador de futebol teria reprovado a atitude. “[Eu falei:] meu irmão, o quarto é coletivo. Eu entrei no quarto, eu vou guardar minha roupa”, completou.

O embate foi acalorado, em palavras e ações. Edilson disse que agrediria Leandro se estivesse fora da casa. “Se eu pegar você lá fora, você está f*”, ameaçou o Capetinha. “Dê o pau, que eu estou esperando”, retrucou Boneco. O ex-jogador primeiro deu um cutucão no rosto de Leandro. Os dois continuaram discutindo, quando Edilson usou a mão para empurrar o rosto do Pipoca. Babu Santana entrou no quarto depois e tirou Leandro de perto de Edilson. “Esse cara me agrediu duas vezes”, afirmou o Pipoca.