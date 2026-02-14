Edilson Capetinha é expulso do BBB 26; veja o que aconteceu

Edilson Capetinha é expulso do BBB 26; veja o que aconteceuO ex-jogador de futebol teve discussão acalorada com Leandro durante a madrugada deste sábado, 14. Ambos trocaram ameaças e Edilson atingiu o rosto do Pipoca
Edilson Capetinha foi expulso do Big Brother Brasil. O participante do grupo Camarote deixa o BBB 26 na manhã deste sábado, 14.
Logo após acordar, o ex-jogador de futebol foi chamado ao Confessionário. Momentos depois, os participantes foram informados sobre a decisão do reality:
“Atenção, todos. Nós avaliamos as imagens da atitude do Edilson com o Leandro. Ele ultrapassou os limites permitidos. Ele desrespeitou as regras do programa. Edilson está desclassificado do BBB 26.”
Esta é a segunda expulsão em menos de uma semana. Na quarta-feira, 11, Sol Vega foi desclassificada após briga com Ana Paula Renault. Entenda o que houve durante a madrugada na casa mais vigiada do Brasil:
Edilson expulso do BBB 26: o que aconteceu?
Edilson atingiu o rosto de Leandro Boneco durante uma discussão no quarto. Boneco ficou com as mãos atrás das costas durante todo o momento do bate-boca.
A briga aconteceu durante a madrugada. Logo depois, Leandro explicou aos seus aliados o que aconteceu entre ele e Edilson no quarto: “Eu fui botar a roupa lá. Abri e liguei a luz”.
O ex-jogador de futebol teria reprovado a atitude. “[Eu falei:] meu irmão, o quarto é coletivo. Eu entrei no quarto, eu vou guardar minha roupa”, completou.
O embate foi acalorado, em palavras e ações. Edilson disse que agrediria Leandro se estivesse fora da casa. “Se eu pegar você lá fora, você está f*”, ameaçou o Capetinha. “Dê o pau, que eu estou esperando”, retrucou Boneco.
O ex-jogador primeiro deu um cutucão no rosto de Leandro. Os dois continuaram discutindo, quando Edilson usou a mão para empurrar o rosto do Pipoca.
Babu Santana entrou no quarto depois e tirou Leandro de perto de Edilson. “Esse cara me agrediu duas vezes”, afirmou o Pipoca.
Depois de conversar com os amigos, Leandro Boneco chorou no gramado. “Não precisava disso... Cara estúpido! Imbecil”, afirmou.
Pouco depois, Babu, Juliano Floss e Chaiany repercutiram a discussão dos brothers. Juliano lembrou que Edilson considerou apertar o botão na semana anterior.
Leandro quis desistir após briga
Leandro ameaçou apertar o botão de desistência hoje após o embate com Edilson.
Chaiany e Samira estavam escovando os dentes, quando viram Leandro se aproximar do botão. As duas correram e se colocaram na frente dele, impedindo que conseguisse apertar o dispositivo. "Boneco, por favor, para", pediu Chaiany, que solicitou a Samira chamar Babu.
Babu e Juliano consolaram o baiano. Os brothers lembraram da trajetória de Leandro para entrar no reality, após enfrentar a Casa de Vidro e o Quarto Branco. "Você ficou 6 dias na Casa de Doido, irmão. Não joga isso em vão", lembrou Babu.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente