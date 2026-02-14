BBB 26: veja quem é o Anjo e o Monstro (14/2)

A quinta Prova do Anjo do BBB 26 aconteceu neste sábado, 14; veja detalhes da dinâmica / Crédito: Reprodução/Globo

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) teve a sua quinta Prova do Anjo da edição na tarde deste sábado, 14 de fevereiro. A dinâmica aconteceu horas após a Prova do Líder, iniciada na quinta, 12, e finalizada na sexta, 13. Quem vence o Anjo é imunizado do Paredão da semana e pode escolher outro participante para ter imunidade.

A capacidade de salvar outro brother da berlinda vem com a consequência de abdicar do seu almoço especial com mensagem da família e de 500 estalecas.

Além disso, o vencedor indica alguém ao Monstro, que cumpre um castigo que pode variar de duração e refletir na rotina da casa diretamente. Saiba quem é o Anjo da semana e como foi a prova deste sábado, assim como quem foi indicado ao Castigo do Monstro. Leia mais O que tem no BBB 26 hoje (14/02)? Confira a agenda do dia Sobre o assunto O que tem no BBB 26 hoje (14/02)? Confira a agenda do dia Prova do Anjo no BBB 26: como foi a dinâmica? Os participantes foram direcionados a um tabuleiro, localizado no gramado da casa. Cada um representava um pino no jogo, sendo movimentados a partir da escolha de um dos celulares ao lado deles e ler o que tivesse escrito.

No entanto, não foram todos os brothers que entraram na disputa até o final. Logo no início, Alberto Cowboy, Marciele, Breno, Chaiany, Marcelo e Samira ficaram na área de descanso. Alguns deles, como Marciele e Chaiany, entraram no jogo depois. Enquanto isso, outros participantes voltavam para a área. Quem entrava no tabuleiro, tinha que passar por 11 casas até chegar na "casa dos pais". A sorte era definida pelo que era lido no adesivo de cada celular.