BBB 26: veja quem é o Anjo e o Monstro (14/2)

Prova do Anjo do BBB 26: veja quem ganhou e quem está no MonstroQuem será o Anjo e quem foi indicado ao Monstro nesta semana do BBB 26? Confira detalhes da prova deste sábado, 14, e consequências na casa
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) teve a sua quinta Prova do Anjo da edição na tarde deste sábado, 14 de fevereiro. A dinâmica aconteceu horas após a Prova do Líder, iniciada na quinta, 12, e finalizada na sexta, 13.
Quem vence o Anjo é imunizado do Paredão da semana e pode escolher outro participante para ter imunidade.
A capacidade de salvar outro brother da berlinda vem com a consequência de abdicar do seu almoço especial com mensagem da família e de 500 estalecas.
Além disso, o vencedor indica alguém ao Monstro, que cumpre um castigo que pode variar de duração e refletir na rotina da casa diretamente.
Saiba quem é o Anjo da semana e como foi a prova deste sábado, assim como quem foi indicado ao Castigo do Monstro.
Prova do Anjo no BBB 26: como foi a dinâmica?
Os participantes foram direcionados a um tabuleiro, localizado no gramado da casa. Cada um representava um pino no jogo, sendo movimentados a partir da escolha de um dos celulares ao lado deles e ler o que tivesse escrito.
No entanto, não foram todos os brothers que entraram na disputa até o final. Logo no início, Alberto Cowboy, Marciele, Breno, Chaiany, Marcelo e Samira ficaram na área de descanso.
Alguns deles, como Marciele e Chaiany, entraram no jogo depois. Enquanto isso, outros participantes voltavam para a área.
Quem entrava no tabuleiro, tinha que passar por 11 casas até chegar na "casa dos pais". A sorte era definida pelo que era lido no adesivo de cada celular.
BBB 26: quem ganhou a Prova do Anjo hoje (14/2)?
Gabriela é o Anjo da semana.
Nos minutos finais, além da vencedora, Marciele, Maxiane, Juliano e Leandro estavam na disputa pelo Anjo. Milena, Ana Paula e Chaiany estavam nas casas atrás.
BBB 26: quem foi para o monstro?
O escolhido para cumprir o Castigo do Monstro foi Alberto Cowboy, que estava no VIP do Líder da semana, Jonas Sulzbach.
Agora na Xepa, o brother perdeu 300 estalecas. O castigo consiste em encher baldes com areia com diferentes ferramentas até o topo.
Caso não cumpra em um tempo pré-determinado, não poderá sair do local até a rodada "arenosa", como o desafio foi chamado, seguinte.
A escolha da sister foi justificada pelo comentário do Veterano sobre ela ser "fraca de prova". "É pro Cowboy, que me machucou demais", diz ao passar o colar de Monstro.
Agenda da semana no BBB 26: sábado (14/2)
O BBB 26 é transmitido após a novela das nove, "Três Graças", com apresentação de Tadeu Schmidt. O dia a dia do reality, assim como as dinâmicas e provas, pode ser acompanhado pela TV aberta ou pelo Globoplay.
Confira o cronograma de sábado, 14
- Raio-X pela manhã
- Queridômetro pela manhã
- Prova do Anjo pela tarde
- Programa ao vivo (22h25)
- Festa à noite