BBB 26: Tadeu dá sermão nos brothers após sequência de expulsões

BBB 26 tem quinta desclassificação após expulssão de Edilson Capetinha; veja recado de Thadeu sobre agressões no reality / Crédito: Reprodução / Globo / Gshow

O apresentador Tadeu Schmidt fez uma intervenção rígida com os participantes do BBB 26 após episódios de violência tomarem conta da casa. O clima pesou após a expulsão de Edilson Capetinha, que deixou o programa na manhã deste sábado, 14, por atingir o rosto de Leandro Boneco durante uma discussão.

Este incidente marca a segunda desclassificação em menos de uma semana: a participante Sol Vega também foi expulsa após puxar o braço de Ana Paula Renault. Com as duas saídas consecutivas, a atual edição atinge um recorde de expulsões e desistências, superando todas as temporadas anteriores do programa.

BBB 26: Tadeu Shmidt reforça proibição de agressão física Em pronunciamento direto aos confinados, o apresentador Tadeu Simidt reforçou as regras de convivência do BBB 26, enfatizando que o embate psicológico é esperado, mas a violência física é terminantemente proibida. Ele também lembrou aos competidores que a norma não é uma novidade, citando inclusive a bagagem de quem já passou por outras edições ou acompanha o formato de fora. O reccado foi dado horas depois da expulsão de Edilson Capetinha. "Para sobreviver nesse jogo tão intenso o embate faz parte. Mas existe uma linha que jamais pode ser cruzada: o confronto físico não é uma opção no BBB", declarou a voz oficial. Ao final, o tom da mensagem oscilou entre o alerta e o incentivo, elogiando a entrega dos competidores na atual temporada, mas deixando claro que a única forma legítima de eliminação deve ser o voto popular. Veja o recado completo do apresentador:

"BBB é um jogo de emoção. Um jogo que exige muito de todos vocês, 24 horas por dia. Todos nós gostamos de assistir a vocês se posicionando, assistir aos conflitos, às tretas. Para sobreviver nesse jogo tão intenso o embate faz parte. Mas existe uma linha que jamais pode ser cruzada: o confronto físico não é uma opção no BBB. Aliás, isso não é novidade pra ninguém, alguns de vocês já estiveram em outras edições. Todo mundo assistia ao BBB, todo mundo sabe. Confronto físico nunca foi uma opção e nunca será. Tá claro isso, né, gente? Tá mais do que entendido. Nessa temporada, o que não falta nessa casa é disposição pro jogo, vontade de vencer, a gente tá vendo isso. É um prazer assistir a cada um de vocês. E queremos seguir acompanhando cada conquista, cada desafio, cada história de vocês até o instante final, que é quando o público decide quem deve sair. A gente não quer ver ninguém saindo do BBB por outros motivos".