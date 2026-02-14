BBB 26: Tadeu dá sermão nos brothers após sequência de expulsões

BBB 26: Tadeu dá sermão nos brothers após sequência de expulsõesTadeu Shmidt da recado à casa do BBB 26 sobre agressão física, "uma linha que jamais pode ser cruzada". Edilson Capetinha e Sol Vega foram expulsos nessa semana
O apresentador Tadeu Schmidt fez uma intervenção rígida com os participantes do BBB 26 após episódios de violência tomarem conta da casa. O clima pesou após a expulsão de Edilson Capetinha, que deixou o programa na manhã deste sábado, 14, por atingir o rosto de Leandro Boneco durante uma discussão.
Este incidente marca a segunda desclassificação em menos de uma semana: a participante Sol Vega também foi expulsa após puxar o braço de Ana Paula Renault. Com as duas saídas consecutivas, a atual edição atinge um recorde de expulsões e desistências, superando todas as temporadas anteriores do programa.
BBB 26: Tadeu Shmidt reforça proibição de agressão física
Em pronunciamento direto aos confinados, o apresentador Tadeu Simidt reforçou as regras de convivência do BBB 26, enfatizando que o embate psicológico é esperado, mas a violência física é terminantemente proibida. Ele também lembrou aos competidores que a norma não é uma novidade, citando inclusive a bagagem de quem já passou por outras edições ou acompanha o formato de fora.
O reccado foi dado horas depois da expulsão de Edilson Capetinha. "Para sobreviver nesse jogo tão intenso o embate faz parte. Mas existe uma linha que jamais pode ser cruzada: o confronto físico não é uma opção no BBB", declarou a voz oficial.
Ao final, o tom da mensagem oscilou entre o alerta e o incentivo, elogiando a entrega dos competidores na atual temporada, mas deixando claro que a única forma legítima de eliminação deve ser o voto popular. Veja o recado completo do apresentador:
"BBB é um jogo de emoção. Um jogo que exige muito de todos vocês, 24 horas por dia. Todos nós gostamos de assistir a vocês se posicionando, assistir aos conflitos, às tretas. Para sobreviver nesse jogo tão intenso o embate faz parte.
Mas existe uma linha que jamais pode ser cruzada: o confronto físico não é uma opção no BBB. Aliás, isso não é novidade pra ninguém, alguns de vocês já estiveram em outras edições. Todo mundo assistia ao BBB, todo mundo sabe. Confronto físico nunca foi uma opção e nunca será. Tá claro isso, né, gente? Tá mais do que entendido.
Nessa temporada, o que não falta nessa casa é disposição pro jogo, vontade de vencer, a gente tá vendo isso. É um prazer assistir a cada um de vocês. E queremos seguir acompanhando cada conquista, cada desafio, cada história de vocês até o instante final, que é quando o público decide quem deve sair. A gente não quer ver ninguém saindo do BBB por outros motivos".
Leia mais
BBB 26: edição bateu o recorde de desistências e expulsões
O Big Brother Brasil 26 se tornou a edição com o maior número de desistências e expulsões da história do reality. A primeira vez que um participante desistiu foi no BBB 3, quando Dilsinho Madureira, com apenas 20 dias de programa, saiu para ficar com a família.
Em 2005, ocorreu a primeira retirada por questões médicas e, em 2012, a primeira expulsão por comportamento inadequado, quando Daniel Echaniz foi retirado após um caso de abuso contra uma participante desacordada. Praticamente todas essas situações foram repetidas na atual edição.
Além de Edilson, Sol e Paulo Augusto, expulsos por agressão física, outros participantes também deixaram o jogo fora do Paredão:
- Marcel: escolhido pelo público para a Casa de Vidro do Sudeste, desistiu antes mesmo de entrar oficialmente na casa principal. Ele foi substituído por Breno, seu concorrente na dinâmica.
- Henri Castelli: durante a primeira Prova do Líder, o participante teve uma convulsão. Ao ser atendido e retornar ao convívio, Henri passou mal novamente e deixou o programa por orientação médica.
- Pedro: apertou o botão de desistência após assediar Jordana e perceber a proporção que seus atos tomariam dentro do reality. Apesar de ter saído por conta própria, sua saída é tratada com o peso de uma expulsão tanto pela produção, quanto pelo público.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
Participantes do Camarote
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4