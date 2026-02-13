Líder do BBB 26: veja quem ganhou a prova hoje, sexta (13/02)

A quinta Prova do Líder no BBB 26 é de resistência e desafia os brothers em plataformas giratórias. O último a desistir ou ser eliminado indicará alguém ao Paredão / Crédito: Reprodução / Globo

Resumo O vencedor da Prova do Líder indica um brother ao Paredão no domingo, 15.



Chaiany, Leandro Boneco, Milena, Juliano Floss, Marcelo, Breno e Samira saíram da disputa em rodadas eliminatórias.



Edilson, Ana Paula Renault, Solange Couto, Babu Santana, Marciele, Maxiane e Alberto Cowboy desistiram da prova.



Três participantes continuam na disputa, com 18 horas de resistência. E agora a dinâmica muda ligeiramente.



Acompanhe quem será o campeão. A quinta Prova do Líder do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) começou a ser disputada nessa quinta-feira, 12 de fevereiro, e chega ao fim nesta sexta, 13. A disputa leva a resistência dos brothers ao limite e ultrapassa as 18 horas de duração.

Neste momento, apenas três participantes seguem resistindo às plataformas giratórias. Confira todos os detalhes da quinta Prova do Líder do BBB 26, quem ainda resiste na disputa e quem já desistiu ou foi eliminado.

Edilson, Ana Paula Renault e Solange Couto desistiram da prova ao longo da madrugada. Leandro foi eliminado ao ser escolhido por Maxiane na rodada 27. Na manhã desta sexta-feira, 13, Alberto cowboy escolheu eliminar Milena. Babu desistiu da prova após 8h e 45 minutos de resistência. Escolhido por Maxiane, Juliano Floss foi o oitavo a sair da disputa. Ultrapassando 12 horas, Marciele desiste da prova.

Na hora seguinte, quem saiu foi Maxiane. Na sequência, Marcelo e Alberto Cowboy também saíram, o primeiro foi eliminado por Jonas e o segundo desistiu. Jonas escolheu Breno para ser o 13º eliminado. Elçe também escolheu a eliminada seguinte: Samira. Saíram da 5ª Prova do Líder, eliminados ou por desistência, os seguintes participantes e nesta ordem: