Líder do BBB 26: veja quem ganhou a prova hoje, sexta (13/02)

Prova do Líder do BBB 26: 5ª disputa chega na reta final; quem ganha?A 5ª Prova do Líder do BBB 26 começou ao vivo na quinta-feira e segue desafiando os brothers. Acompanhe quem será o último a se manter na prova de resistência
Resumo
Chaiany, Leandro Boneco, Milena, Juliano Floss, Marcelo, Breno e Samira saíram da disputa em rodadas eliminatórias.
Edilson, Ana Paula Renault, Solange Couto, Babu Santana, Marciele, Maxiane e Alberto Cowboy desistiram da prova.
Três participantes continuam na disputa, com 18 horas de resistência. E agora a dinâmica muda ligeiramente.
Acompanhe quem será o campeão.
A quinta Prova do Líder do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) começou a ser disputada nessa quinta-feira, 12 de fevereiro, e chega ao fim nesta sexta, 13. A disputa leva a resistência dos brothers ao limite e ultrapassa as 18 horas de duração.
Neste momento, apenas três participantes seguem resistindo às plataformas giratórias. Confira todos os detalhes da quinta Prova do Líder do BBB 26, quem ainda resiste na disputa e quem já desistiu ou foi eliminado.
BBB 26: quem ainda está na 5ª Prova do Líder?
No momento, apenas três participantes continuam na disputa e resistindo à plataforma girando. Permanecem na prova:
Quem já saiu da 5ª Prova do Líder no BBB 26?
A primeira mestre da rodada foi Marciele, que escolheu eliminar Chaiany.
Edilson, Ana Paula Renault e Solange Couto desistiram da prova ao longo da madrugada.
Leandro foi eliminado ao ser escolhido por Maxiane na rodada 27. Na manhã desta sexta-feira, 13, Alberto cowboy escolheu eliminar Milena.
Babu desistiu da prova após 8h e 45 minutos de resistência. Escolhido por Maxiane, Juliano Floss foi o oitavo a sair da disputa. Ultrapassando 12 horas, Marciele desiste da prova.
Na hora seguinte, quem saiu foi Maxiane. Na sequência, Marcelo e Alberto Cowboy também saíram, o primeiro foi eliminado por Jonas e o segundo desistiu.
Jonas escolheu Breno para ser o 13º eliminado. Elçe também escolheu a eliminada seguinte: Samira.
Saíram da 5ª Prova do Líder, eliminados ou por desistência, os seguintes participantes e nesta ordem:
- Chaiany;
- Edilson;
- Ana Paula Renault;
- Solange Couto;
- Leandro Boneco;
- Milena;
- Babu;
- Juliano Floss;
- Marciele;
- Maxiane;
- Marcelo;
- Alberto Cowboy;
- Breno;
- Samira.
5ª Prova do Líder BBB 26: entenda as regras da disputa
Os brothers ocuparam seis plataformas giratórias. Ao longo da disputa, um jogador fica como o mestre da rodada. Ele permanece fora das plataformas e faz duas jogadas de dados quando a mensagem aparecer no telão.
Um dos dados permite escolher o jogador de uma plataforma para receber uma consequência, enquanto o outro dado indica a plataforma da qual deverá ser escolhido o próximo mestre.
Caso não haja mais participantes na plataforma indicada por um dos dados, o mestre pode escolher qualquer participante. Em algumas rodadas, o dado da consequência permite eliminar um brother ou sister da disputa pela liderança.
Regras para três últimos participantes e dinâmica de desempate
Antes de finalizar o programa ao vivo na noite de quinta, 12, Tadeu Schmidt já havia explicado como funciona a prova agora, quando sobram apenas três pessoas na disputa.
"A mecânica dos dados termina, porque não tem como fazer. Cada um fica onde está e as plataformas seguem girando", avisou.
Se a Prova do Líder continuar até o programa ao vivo de sexta-feira, 13, os participantes encaram uma dinâmica de desempate.
O novo líder fica imune ao Paredão e tem acesso ao Quarto do Líder. Além disso, pode indicar alguém à berlinda, como Jonas fez com Babu no domingo passado, 8.
Quem levar a melhor na dinâmica de hoje dará ainda as pulseiras do VIP para seus escolhidos.
Como assistir ao BBB 26?
Além da transmissão na TV aberta, o público pode acompanhar tudo o que acontece pelo Globoplay. A plataforma oferece transmissão ao vivo 24 horas por dia para assinantes, além da íntegra de todos os episódios exibidos na TV Globo.
Ao todo, são 12 sinais simultâneos, incluindo o mosaico e a câmera exclusiva do Líder, garantindo que nenhum detalhe do jogo passe despercebido. No plano Padrão, também estão disponíveis as atualizações do Click BBB. Já o plano Premium inclui as íntegras do Big Show, do Mesacast BBB e do BBB Ao Vivo.
Para quem não é assinante, o Globoplay libera a edição completa exibida na TV, além de trechos selecionados, lives, conteúdos do Click BBB, o Bate-Papo BBB, o Big Day, o Prêmio gshow e parte da programação do Momento Pipoca.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista atual de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12