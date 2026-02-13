Bloco do Paredão no BBB 26: entenda o que é a nova dinâmica

A dinâmica Bloco do Paredão acontece nesta sexta-feira, 13, de forma inédita no BBB 26; saiba como será / Crédito: Reprodução/Gshow

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) terá dinâmica inédita nesta sexta-feira, 13. A nomeada "Bloco do Paredão" promete movimentações no jogo antecedendo a formação da berlinda no domingo, 15. Inspirado no Carnaval, o momento será transmitido no programa ao vivo, logo após a novela Três Graças, às 22h10.

Saiba todos os detalhes sobre o Bloco do Paredão, prova inédita do BBB 26.

Leia mais Com resultado da Prova do Líder, veja o que tem no BBB 26 hoje (13/02) Sobre o assunto Com resultado da Prova do Líder, veja o que tem no BBB 26 hoje (13/02) BBB 26: entenda o Bloco do Paredão, dinâmica inédita A ordem do jogo será definida por um sorteio. Cada número deverá ser seguido pelos brothers, que escolherá um acessório carnavalesco. O que for selecionado, virá com uma consequência, podendo ser mais de uma por item; confira as opções possíveis para cada participante:

Troca: um brother escolhe duas pessoas para trocarem de status, uma do VIP e outra da Xepa (exceto o Líder);

Veto: um brother poderá vetar o voto de outra pessoa na formação do Paredão (exceto o do Líder);

Imunidade: dois brothers entram em consenso sobre a imunidade de outro na formação do Paredão (exceto o Líder);

Indicação: três brothers entram em consenso para emparedar alguém da casa (exceto imunizados e Líder). O gabarito de cada acessório será disponibilizado no Gshow, antes do programa ao vivo. Leia mais BBB 26: Confusões, desistência e expulsão marcam o primeiro mês do reality Sobre o assunto BBB 26: Confusões, desistência e expulsão marcam o primeiro mês do reality Agenda de hoje no BBB 26 (13/2) Além da dinâmica inédita, o público ainda acompanha a Prova do Líder, iniciada na quinta-feira, 12. As horas de duração marcam o segundo maior jogo de resistência da edição desde as 26h entre Cowboy e Jonas.