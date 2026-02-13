Bloco do Paredão no BBB 26: entenda o que é a nova dinâmica

BBB 26 tem dinâmica inédita nesta sexta, 13; saiba qual é e como seráO Bloco do Paredão, inspirado no Carnaval, terá indicação à berlinda; saiba como será a dinâmica inédita do BBB 26
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) terá dinâmica inédita nesta sexta-feira, 13. A nomeada "Bloco do Paredão" promete movimentações no jogo antecedendo a formação da berlinda no domingo, 15.
Inspirado no Carnaval, o momento será transmitido no programa ao vivo, logo após a novela Três Graças, às 22h10.
Saiba todos os detalhes sobre o Bloco do Paredão, prova inédita do BBB 26.
BBB 26: entenda o Bloco do Paredão, dinâmica inédita
A ordem do jogo será definida por um sorteio. Cada número deverá ser seguido pelos brothers, que escolherá um acessório carnavalesco.
O que for selecionado, virá com uma consequência, podendo ser mais de uma por item; confira as opções possíveis para cada participante:
- Troca: um brother escolhe duas pessoas para trocarem de status, uma do VIP e outra da Xepa (exceto o Líder);
- Veto: um brother poderá vetar o voto de outra pessoa na formação do Paredão (exceto o do Líder);
- Imunidade: dois brothers entram em consenso sobre a imunidade de outro na formação do Paredão (exceto o Líder);
- Indicação: três brothers entram em consenso para emparedar alguém da casa (exceto imunizados e Líder).
O gabarito de cada acessório será disponibilizado no Gshow, antes do programa ao vivo.
Agenda de hoje no BBB 26 (13/2)
Além da dinâmica inédita, o público ainda acompanha a Prova do Líder, iniciada na quinta-feira, 12. As horas de duração marcam o segundo maior jogo de resistência da edição desde as 26h entre Cowboy e Jonas.
No caso da prova durar até o ao vivo, os participantes terão de encarar uma dinâmica de desempate. Com o Líder definido, acontecerá o Raio-X, com desabafos e estratégias dos participantes.
Em dias de sexta, acontecem as festas na casa com atrações musicais. No entanto, a desta semana, acontecerá no sábado, 14, com Simone Mendes.
BBB 26: programação da semana
Outra semana do BBB 26 chega ao fim com o direcionamento do Paredão, definido a cada domingo. Confira programação completa:
- Segunda: Sincerão com plateia
- Terça: Eliminação
- Quarta: Festa do Líder
- Quinta: Prova do Líder
- Sexta: Continuação da Prova do Líder e Bloco do Paredão
- Sábado: Prova do Anjo e Monstro e festa
- Domingo: Formação do Paredão e Bate e Volta