Em um mês de BBB 26, veja brothers que mais ganharam seguidores

Primeiro mês do BBB 26: veja os brothers que mais ganharam seguidoresVeja quem disparou nas redes sociais após o primeiro mês de confinamento e como a exposição no reality impactou a popularidade dos participantes
O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) completou um mês no ar e, além das disputas dentro da casa mais vigiada do País, a movimentação dos brothers nas redes sociais virou assunto forte entre os fãs.
Perfis no Instagram e Twitter dos participantes registraram saltos significativos no número de seguidores desde a estreia, refletindo tanto o interesse do público quanto a exposição diária do reality show.
Confira a seguir quem disparou em número de seguidores nas redes sociais.
Veteranos ou pipocas? Quem ganhou mais seguidores
No topo da lista estão nomes conhecidos e também revelações que conquistaram audiência fora da casa. Entre os dados coletados diretamente dos perfis oficiais dos participantes, o crescimento mais expressivo foi registrado por Ana Paula Renault.
A veterana, que entrou na competição com cerca de 2,4 milhões de seguidores, praticamente dobrou seu público nas redes sociais e agora soma cerca de 5 milhões de seguidores no Instagram, um dos maiores saltos em números absolutos entre todos os brothers.
Outro destaque da temporada é Chaiany, que se tornou a primeira participante do grupo Pipoca a ultrapassar a marca de 1 milhão de seguidores após um mês do programa.
Ao desembarcar na casa com pouco mais de três mil seguidores, ela conquistou mais de 2,7 milhões de fãs em seu perfil oficial no Instagram, um crescimento que chama atenção pela velocidade com que ocorreu.
Personalidades já consolidadas e novatas nas redes
Figuras já consolidadas no universo digital também ampliaram sua presença. Juliano Floss chegou à temporada com mais de 4,3 milhões de seguidores e agora ultrapassa 5,5 milhões, consolidando-se como um dos maiores perfis entre os participantes.
O veterano Jonas Sulzbach, com longa trajetória no reality, teve seu número de seguidores aumentado de cerca de 3,2 milhões para mais de 3,8 milhões.
No grupo de conhecidos antes do BBB, Babu Santana também registrou crescimento relevante: ele passou de aproximadamente 4,7 milhões de seguidores para cerca de 5,2 milhões no Instagram ao longo do mês.
Já participantes que começaram com perfis modestos, como Breno, Leandro, Gabriela e Samira, também viram sua base de seguidores crescer várias centenas de vezes, chegando a dezenas ou centenas de milhares de seguidores em um curto espaço de tempo.
Outros nomes que se destacaram no incremento de público nas redes foram Edilson, que passou de 1,1 milhão para cerca de 1,3 milhão de seguidores, e Marciele, que agora ronda perto de um milhão de seguidores após o período.
Mesmo veteranas como Solange Couto ganharam público: passando de cerca de 1,1 milhão para 1,3 milhão de seguidores no Instagram.
A casa mais vigiada do Brasil por dentro e por fora
O impacto nas redes sociais é apenas um dos reflexos da popularidade que o BBB ainda exerce no Brasil. Com perfis oficiais respondendo diretamente aos comentários dos fãs e postando conteúdo exclusivo durante e após as edições, muitos participantes transformam o destaque no programa em carreiras sólidas como influenciadores digitais.
A tendência é que esses números continuem a subir à medida que o reality se aproxima da fase final e mais momentos marcantes repercutem fora da casa.
