Em um mês de BBB 26, veja brothers que mais ganharam seguidores

Confira quais brothers ganharam mais seguidores em suas redes sociais desde o início do programa / Crédito: Reprodução/Gshow

Perfis no Instagram e Twitter dos participantes registraram saltos significativos no número de seguidores desde a estreia, refletindo tanto o interesse do público quanto a exposição diária do reality show.

Confira a seguir quem disparou em número de seguidores nas redes sociais. Veteranos ou pipocas? Quem ganhou mais seguidores No topo da lista estão nomes conhecidos e também revelações que conquistaram audiência fora da casa. Entre os dados coletados diretamente dos perfis oficiais dos participantes, o crescimento mais expressivo foi registrado por Ana Paula Renault.

A veterana, que entrou na competição com cerca de 2,4 milhões de seguidores, praticamente dobrou seu público nas redes sociais e agora soma cerca de 5 milhões de seguidores no Instagram, um dos maiores saltos em números absolutos entre todos os brothers. Outro destaque da temporada é Chaiany, que se tornou a primeira participante do grupo Pipoca a ultrapassar a marca de 1 milhão de seguidores após um mês do programa. Ao desembarcar na casa com pouco mais de três mil seguidores, ela conquistou mais de 2,7 milhões de fãs em seu perfil oficial no Instagram, um crescimento que chama atenção pela velocidade com que ocorreu.