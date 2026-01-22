BBB 26: veja o que aconteceu na madrugada da Festa do Líder

BBB 26: veja tudo o que aconteceu na madrugada da Festa do LíderBarrado no Baile, desentendimentos e alianças movimentaram a casa após a segunda festa da temporada
Babu Santana criticou Jonas Sulzbach e apontou Ana Paula Renault como uma jogadora perigosa.
Sarah Andrade demonstrou desconfiança em relação a Chaiany após atitudes no Sincerão.
Um desentendimento por causa de lençóis gerou tensão entre Milena e Solange Couto e repercutiu entre as sisters.
A dinâmica Barrado no Baile voltou, e Leandro passou quase três horas no desafio antes de conseguir ir à festa.
Marcelo se emocionou, chorou durante a festa e voltou a reclamar de Jonas Sulzbach.
Conversas sobre estratégia e jogo ganharam força, com destaque para planos de alianças até o top 10.
A madrugada desta quinta-feira, 22, no Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) foi marcada por tensão entre participantes, estratégias de jogo, embates verbais e muita emoção.
Durante a Festa do Líder Alberto Cowboy, os participantes repercutiram conflitos recentes, discutiram votos, expuseram incômodos e enfrentaram a dinâmica do Barrado no Baile, que movimentou a casa.
A seguir, confira o que aconteceu na Festa do Líder e os desdobramentos da madrugada desta quinta-feira, 22, no BBB 26:
Como foi a Festa do Líder no BBB 26
Após a primeira Festa do Líder da temporada, os brothers aproveitaram o clima descontraído para rever situações da casa e alinhar estratégias. A celebração, no entanto, foi palco de discussões, análises de comportamento e revelações sobre votos futuros, mostrando que o jogo já entrou em uma fase mais intensa.
Babu Santana analisa Jonas Sulzbach e fala em voto
Durante conversa com Juliano Floss, Babu Santana repercutiu o desentendimento que teve com Jonas Sulzbach na noite anterior. O ator afirmou que o empresário subiu em sua lista de possíveis votos, embora ainda não seja prioridade. “Ele vai se enforcar sozinho”, avaliou Babu, ao comentar a postura do colega no confinamento.
Babu também relembrou que ficou nervoso no momento da discussão, mas procurou se controlar. Juliano, por sua vez, apontou que Jonas costuma observar os erros dos outros e tentar expô-los, o que pode prejudicar sua imagem no jogo.
Brigido adota cautela com Ana Paula Renault
Em outro ponto da festa, Brigido conversou com Edilson e Solange Couto sobre a postura de Ana Paula Renault. O amazonense afirmou que prefere provocá-la com cuidado. “Se eu estourar, já era. É isso que ela quer”, disse, defendendo que manter a razão é essencial para avançar no reality.
Solange avaliou que alguns participantes ainda não conhecem bem o perfil da jornalista e alertou para os riscos de confrontos precipitados no início do jogo.
Sarah Andrade questiona confiança
Sarah Andrade e Sol Vega analisaram o comportamento de Chaiany durante a festa. A influenciadora relembrou o momento em que a sister indicou veteranos no Sincerão e afirmou que atitudes assim levantam desconfiança. Para Sarah, apontar certezas sem provas compromete a credibilidade no jogo.
Ela ainda criticou a tentativa de aproximação de Chaiany com o Líder Alberto Cowboy, avaliando como uma movimentação estratégica mal calculada.
Troca de lençóis gera climão entre as participantes
No Quarto Sonho do Grande Amor, Milena percebeu que Solange Couto teria trocado lençóis usados para acomodar um participante que dormiria no chão. Irritada, a sister desfez a troca e confrontou a situação, afirmando que quem dorme fora da cama precisa de mais conforto.
O episódio repercutiu durante a festa, quando Milena relatou o ocorrido para Ana Paula Renault, Marciele e Samira, que também passaram a questionar comportamentos da atriz no confinamento.
Barrado no Baile retorna e desafia Leandro
A dinâmica Barrado no Baile voltou ao BBB 26. Alberto Cowboy escolheu Leandro para ficar fora da festa e enfrentar o desafio “Enxugando Gelo”, que exigia retirar um convite preso dentro de uma barra de gelo.
Após quase três horas de esforço, o baiano conseguiu completar a prova e liberar seu acesso à festa. “A palavra desistir não existe no meu dicionário”, declarou ao retornar, sendo recebido pelos brothers.
Emoções à flor da pele e novos laços
A madrugada também foi marcada por emoção. Marcelo chorou durante a festa e foi consolado por Breno e Maxiane. Mais tarde, desabafou sobre um ranço “inexplicável” em relação a Matheus, mas afirmou estar bem.
Sarah Andrade e Maxiane se aproximaram e declararam admiração mútua, abrindo espaço para uma possível aliança. Já Gabriela desabafou sobre conflitos recentes, relatando ter sido chamada de “burra”, e recebeu conselhos de Samira e do Líder Alberto Cowboy.
Estratégia, votos e farpas seguem no radar
Ana Paula Renault voltou a falar sobre planejamento de jogo e reforçou a importância de pensar no top 10. Milena questionou até onde vai essa união. Jonas Sulzbach e Marcelo também trocaram farpas sobre votos, Castigo do Monstro e Queridômetro, mostrando que a tensão entre os dois ainda não foi resolvida.
BBB 26: como assistir ao vivo
De segunda a sábado, o reality vai ao ar após a transmissão da novela Três Graças, por volta das 22h25min, na TV Globo. Aos domingos, passa depois do Fantástico, pelas 23h.
Além da televisão aberta, o BBB 26 poderá ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay; veja como ícones de acesso podem ser acessados para assistir ao reality ao vivo na plataforma:
- "Agora na TV", caso estiver assistindo pela Smart TV. O item aparece no menu do lado esquerdo da tela;
- "Agora", caso estiver assistindo pelo celular. Está disponível na parte inferior do aplicativo;
- "Agora na TV", caso estiver assistindo pelo computador. Poderá ser acessado na parte superior do site;
- "Agora na TV" em outros dispositivos. Localize pela opção ao acessar o aplicativo.
Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming. As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pelo Globoplay.
No entanto, a transmissão de 24 horas, com doze câmeras exclusivas da casa de confinamento, só pode ser acessada com a assinatura. Conteúdos, como o mosaico e a câmera que acompanha o líder, estão disponíveis.
Passo a passo para criar conta no Globoplay
Acesse o navegador minhaconta.globo.com
Entre com a sua conta Google ou Facebook
Cadastre um número de telefone. Pelo código recebido por SMS, confirme para validar a nova conta
Informe seus dados
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4