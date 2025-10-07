Enquete Uol A Fazenda 17: veja favorito após eliminação de Renata MüllerApós a saída de Renata Müller, o público já aponta novos favoritos ao prêmio milionário. Saiba quem lidera a disputa segundo enquete e veja atualizações do reality rural
Marcada por fortes emoções em A Fazenda 17, a Record exibiu nessa segunda-feira, 6, cenas inéditas da dinâmica de apontamentos realizada no fim de semana, que gerou intensas discussões entre os peões.
O principal destaque foi a briga entre Gaby Spanic e Fernando Sampaio, que terminou em acusações de xenofobia, ameaças de processo e muita gritaria.
Com a eliminação de Renata Müller, os fãs do reality começaram a votar em seus novos favoritos na tradicional enquete do Uol.
A pesquisa, que já soma 10.356 votos, revela o novo cenário de popularidade entre os participantes de A Fazenda 17.
Leia mais
Enquete Uol: quem são os novos favoritos após eliminação de Renata Müller
Segundo o resultado parcial, Wallas Arrais lidera com 24,77% das intenções de voto, seguido por Gaby Spanic (20,63%) e Dudu Camargo (15,3%).
Veja o ranking completo:
- Wallas Arrais — 24,77%
- Gaby Spanic — 20,63%
- Dudu Camargo — 15,30%
- Ray Fligliuzzi — 6,23%
- Saory Cardoso — 5,12%
- Yoná Sousa — 4,92%
- Will Guimarães — 4,31%
- Luiz Mesquita — 3,62%
- Matheus Martins — 3,27%
- Fernando Sampaio — 2,87%
- Nizam — 2,11%
- Michelle Barros — 1,91%
- Carol Lekker — 1,33%
- Tamires Assis — 0,92%
- Toninho Tornado — 0,71%
- Duda Wendling — 0,60%
- Martina Sanzi — 0,48%
- Shia Phoenix — 0,24%
- Maria Caporusso — 0,16%
- Guilherme Boury — 0,14%
- Kathy Maravilha — 0,11%
- Walério Araújo — 0,11%
- Creo Kellab — 0,07%
- Fabiano Moraes — 0,07%
A Fazenda 17: quem assume a liderança e o que esperar das próximas semanas
Com a disputa cada vez mais acirrada, Wallas Arrais se consolida como um dos nomes mais fortes do reality.
A popularidade de Gaby Spanic também segue alta, mesmo após a polêmica com Fernando. Já Dudu Camargo mantém seu público fiel e continua entre os três mais votados.
O clima de tensão, as mudanças nas alianças e os embates diretos prometem movimentar os próximos capítulos do programa, que caminha para a reta final com disputas cada vez mais intensas pela preferência do público.
>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
Carol Lekker decide seguir sozinha no jogo
Outro momento marcante do programa foi a decisão de Carol Lekker de abandonar o Grupo Total, que contava com Dudu Camargo, Saory Cardoso, Kathy Maravilha, Yoná Sousa, Gaby Spanic e Matheus Martins.
Após conversas com Wallas Arrais, Carol optou por seguir seu próprio caminho na competição.
A mudança surpreendeu os aliados e pode alterar o equilíbrio estratégico entre os grupos, já que o jogo tem se tornado cada vez mais polarizado.