Enquete Uol A Fazenda 17: veja favorito após eliminação de Renata

Em A Fazenda 17, saiba quem é o favorito após eliminação de Renata. / Crédito: Reprodução/Instagram

Marcada por fortes emoções em A Fazenda 17, a Record exibiu nessa segunda-feira, 6, cenas inéditas da dinâmica de apontamentos realizada no fim de semana, que gerou intensas discussões entre os peões. O principal destaque foi a briga entre Gaby Spanic e Fernando Sampaio, que terminou em acusações de xenofobia, ameaças de processo e muita gritaria.

