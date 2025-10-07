Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Uol A Fazenda 17: veja favorito após eliminação de Renata Müller

Após a saída de Renata Müller, o público já aponta novos favoritos ao prêmio milionário. Saiba quem lidera a disputa segundo enquete e veja atualizações do reality rural
Marcada por fortes emoções em A Fazenda 17, a Record exibiu nessa segunda-feira, 6, cenas inéditas da dinâmica de apontamentos realizada no fim de semana, que gerou intensas discussões entre os peões.

O principal destaque foi a briga entre Gaby Spanic e Fernando Sampaio, que terminou em acusações de xenofobia, ameaças de processo e muita gritaria.

Com a eliminação de Renata Müller, os fãs do reality começaram a votar em seus novos favoritos na tradicional enquete do Uol.

A pesquisa, que já soma 10.356 votos, revela o novo cenário de popularidade entre os participantes de A Fazenda 17.

Enquete Uol: quem são os novos favoritos após eliminação de Renata Müller

Segundo o resultado parcial, Wallas Arrais lidera com 24,77% das intenções de voto, seguido por Gaby Spanic (20,63%) e Dudu Camargo (15,3%).

Veja o ranking completo:

A Fazenda 17: quem assume a liderança e o que esperar das próximas semanas

Com a disputa cada vez mais acirrada, Wallas Arrais se consolida como um dos nomes mais fortes do reality.

A popularidade de Gaby Spanic também segue alta, mesmo após a polêmica com Fernando. Já Dudu Camargo mantém seu público fiel e continua entre os três mais votados.

O clima de tensão, as mudanças nas alianças e os embates diretos prometem movimentar os próximos capítulos do programa, que caminha para a reta final com disputas cada vez mais intensas pela preferência do público.

Carol Lekker decide seguir sozinha no jogo

Outro momento marcante do programa foi a decisão de Carol Lekker de abandonar o Grupo Total, que contava com Dudu Camargo, Saory Cardoso, Kathy Maravilha, Yoná Sousa, Gaby Spanic e Matheus Martins.

Após conversas com Wallas Arrais, Carol optou por seguir seu próprio caminho na competição.

A mudança surpreendeu os aliados e pode alterar o equilíbrio estratégico entre os grupos, já que o jogo tem se tornado cada vez mais polarizado.

