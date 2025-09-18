A Fazenda 17: quem ganhou a Prova do Fazendeiro ontem, 17? Veja como foi

As peoas Michelle, Rayane e Renata disputaram o chapéu mais desejado do programa. Saiba a seguir tudo o que aconteceu na prova. / Crédito: Reprodução/YouTube @AFazenda

Com apenas três dias de confinamento, A Fazenda 17 já mostrou que promete fortes emoções. Na noite de quarta-feira, 17, Michelle Barros, Renata Muller e Rayane Figliuzzi disputaram a primeira Prova do Fazendeiro da temporada. A vencedora foi Rayane, que conquistou o chapéu mais cobiçado do reality e se tornou a primeira Fazendeira da edição.

Votaram em Rayane: Carol, Duda, Gaby, Nizam, Yoná



Carol, Duda, Gaby, Nizam, Yoná Votaram em Saory: Créo, Fabiano, Fernando, Gabily, Guilherme, Shia, Tamires, Toninho, Wallas, Will



Créo, Fabiano, Fernando, Gabily, Guilherme, Shia, Tamires, Toninho, Wallas, Will Votaram em Renata: Dudu, Luiz, Walério



Dudu, Luiz, Walério Votaram em Michelle: Khaty, Maria, Martina, Matheus Com a maioria contra, Saory ficou fora da disputa pelo primeiro chapéu da temporada.

>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A Fazenda 17: como foi a prova do Fazendeiro A dinâmica exigia agilidade, pontaria e um pouco de sorte. Cada participante precisava girar uma roleta para definir o número de bolas a lançar contra o celeiro de uma adversária.