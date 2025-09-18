Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

A Fazenda 17: quem ganhou a Prova do Fazendeiro ontem, 17? Veja como foi

Rayane, Michelle e Renata disputaram a vaga da primeira Fazendeira da temporada, buscando o poder de indicar alguém à roça e dividir as tarefas. Saiba quem venceu a prova
Autor Izabele Vasconcelos
Com apenas três dias de confinamento, A Fazenda 17 já mostrou que promete fortes emoções. Na noite de quarta-feira, 17, Michelle Barros, Renata Muller e Rayane Figliuzzi disputaram a primeira Prova do Fazendeiro da temporada.

A vencedora foi Rayane, que conquistou o chapéu mais cobiçado do reality e se tornou a primeira Fazendeira da edição.

A Fazenda 17: como as peoas chegaram à prova

A disputa pelo chapéu começou na noite anterior, quando Adriane Galisteu conduziu uma dinâmica na qual os participantes precisavam indicar quem não merecia ser Fazendeiro e queimar o chapéu do escolhido. Restaram quatro nomes: Michelle, Saory, Renata e Rayane.

No dia seguinte, a casa votou para eliminar uma das quatro. Com 10 votos, Saory foi vetada da prova, e Michelle, Renata e Rayane seguiram para a decisão.

Prova do Fazendeiro em A Fazenda 17: quem votou em quem

Na votação que eliminou Saory, os votos ficaram assim:

  • Votaram em Rayane: Carol, Duda, Gaby, Nizam, Yoná
  • Votaram em Saory: Créo, Fabiano, Fernando, Gabily, Guilherme, Shia, Tamires, Toninho, Wallas, Will
  • Votaram em Renata: Dudu, Luiz, Walério
  • Votaram em Michelle: Khaty, Maria, Martina, Matheus

Com a maioria contra, Saory ficou fora da disputa pelo primeiro chapéu da temporada.

A Fazenda 17: como foi a prova do Fazendeiro

A dinâmica exigia agilidade, pontaria e um pouco de sorte. Cada participante precisava girar uma roleta para definir o número de bolas a lançar contra o celeiro de uma adversária.

  • Renata começou atacando Michelle, mas acertou poucas peças.
  • Rayane mirou no celeiro de Renata e conseguiu bons acertos.
  • Michelle também escolheu Renata como alvo e quase derrubou todas as peças dela.
  • Renata seguiu errando e acabou eliminada após ser alvo das duas rivais.
  • Na decisão entre Rayane e Michelle, a acreana levou a melhor e garantiu o primeiro chapéu.

Com a vitória, Rayane se tornou Fazendeira da semana, conquistando o poder de indicar alguém diretamente para a roça e a responsabilidade de dividir as tarefas entre os peões.

A Fazenda 17: clima na sede antes da prova

A convivência entre os peões já começou turbulenta. Após a dinâmica do “boi premiado”, algumas desavenças apareceram. Dudu Camargo discutiu com Gabily no quarto e ainda se desentendeu com Michelle durante o programa ao vivo.

Rayane, por sua vez, ficou irritada com Duda por ter rasgado seu prêmio na primeira atividade. Entre intrigas, amizades e provocações, os grupos começam a se formar. Dudu segue como um dos nomes mais comentados pelo público, justamente por circular entre os grupos levando fofoca e confusão.

Além disso, os participantes já brigaram pela divisão de comida, pela limpeza da cozinha e até pelas camas — já que não há espaço para todos dormirem confortavelmente.

Enquanto isso, os infiltrados Carol Lekker e Matheus Martins seguem tentando esconder sua identidade dos colegas de confinamento. Até o momento, ninguém desconfiou da missão secreta da dupla.

O que vem por aí em A Fazenda 17

Nesta quinta-feira, 18, acontece a Prova de Imunidade, mas a disputa não contará com Rayane, Michelle, Renata nem com os moradores da Baia. Seis peões conquistarão imunidade.

A primeira roça da temporada já tem data: será formada na próxima terça-feira, 23.

A Fazenda 17: onde assistir ao vivo

A transmissão de A Fazenda 17 poderá ser acompanhada diariamente pela Record TV.

Para quem gosta de dar uma "espiadinha" nos participantes ao longo do dia, a assinatura da plataforma RecordPlus, antigamente chamada de PlayPlus, permite acesso às câmeras da casa 24 horas por dia.

Também é possível assistir à grade da TV na plataforma de streaming, por meio do plano gratuito de assinatura.

A Fazenda 17: novo horário de transmissão aos domingos

Uma novidade importante sobre A Fazenda 17 está na faixa de exibição aos domingos. Diferente das edições anteriores, não será exibida à noite neste dia da semana.

A Record TV decidiu antecipar a transmissão para 16 horas, ocupando o horário que hoje pertence ao programa "Acerte ou Caia!", de Tom Cavalcante.

