Casamento às Cegas Brasil estreia nova temporada; conheça participantes

Casamento às Cegas Brasil estreia temporada com novo formato "Nunca é Tarde", cujo elenco é exclusivamente composto por participantes com mais de 50 anos

A nova temporada do reality “Casamento às Cegas Brasil” estreia nesta quarta-feira, 10, na Netflix, em um novo formato: apenas homens e mulheres acima de 50 anos participarão do experimento para encontrar um novo amor.

O programa conta com 30 participantes de diferentes lugares do País dispostos a passar por diversos encontros e acharem pares ideais sem se basear na aparência.