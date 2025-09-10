Casamento às Cegas Brasil estreia nova temporada; conheça participantes

Casamento às Cegas Brasil estreia nova temporada; conheça participantesCasamento às Cegas Brasil estreia temporada com novo formato "Nunca é Tarde", cujo elenco é exclusivamente composto por participantes com mais de 50 anos
A nova temporada do reality “Casamento às Cegas Brasil” estreia nesta quarta-feira, 10, na Netflix, em um novo formato: apenas homens e mulheres acima de 50 anos participarão do experimento para encontrar um novo amor.
O programa conta com 30 participantes de diferentes lugares do País dispostos a passar por diversos encontros e acharem pares ideais sem se basear na aparência.
Os episódios serão lançados em diferentes datas, os primeiros quatro no dia 10 de setembro; outros quatro no dia 17; e os dois episódios finais no dia 24 de setembro.
Os apresentadores Camila Queiroz e Klebber Toledo retornam ao comando do reality.
Casamento às Cegas Brasil: conheça participantes femininas
- Aidê Torres, 60 anos – Formadora de plateia – São Paulo (SP) – Filha de paraguaios e mãe de três filhos. Ama artes e acredita ter “renascido aos 60 anos”. Busca um homem bem-humorado que aprecie as artes.
- Ana Lúcia Custódio, 60 anos – Corretora imobiliária – São Paulo (SP) – Aposentada como servidora pública. Mãe de duas filhas e avó de quatro netos. Ama cinema e festas de samba. Quer um parceiro que tope ir aos pagodes com ela.
- Claudia Chaves, 61 anos – Modelo sênior – São Paulo (SP) – Ex-hoteleira e modelo, nunca teve filhos. Procura um homem que goste de conversar, seja parceiro, mas sem ser pegajoso.
- Eliane Neri (Lica), 51 anos – Administradora de empresas – Santo André (SP) – Natural de São Bernardo do Campo (SP). Solteira há seis anos, foi casada duas vezes e não tem filhos. Busca um relacionamento em que seja tratada como prioridade.
- Fabiana Checchia, 52 anos – Advogada – São Paulo (SP) – Tem duas filhas, está solteira há três anos. Ex-bailarina, adora viajar e sonha com um amor na maturidade. Quer alguém que compartilhe suas aventuras.
- Fátima Taffo, 70 anos – Aposentada – São Paulo (SP) – Mãe de quatro filhos e avó de nove netos. Frequenta academia diariamente e curte pubs de rock. Quer um homem que possa admirar para sempre.
- Jacy Borges, 61 anos – Aposentada (funcionária pública municipal) – São Paulo (SP) (natural de Minas Gerais) – Mora com o filho de 22 anos. Ama patins e crochê, e busca um homem que adore sossego e praia.
- Luciana Rodriguez, 50 anos – Gerente de marketing digital – São Paulo (SP) – Mãe de dois filhos. Fez longo relacionamento com o pai deles e, depois, com uma mulher mais jovem. Procura alguém que respeite as individualidades na relação.
- Lucielma Cardeal, 51 anos – Técnica em logística – São Bernardo do Campo (SP) – Mãe de três filhos e avó de três netos. Gosta de samba, karaokê e bares. Nordestina “arretada”, busca um homem que a cuide de verdade após relações abusivas.
- Maria Luiza Brufatto (Malu), 63 anos – Empresária – São Paulo (SP) – Gaúcha, capricorniana convicta. Foi casada por 23 anos e tem empresa de atendimento comercial. Quer um parceiro financeiramente independente.
- Nívia Gälego, 57 anos – Fashion marketing – São Paulo (SP) – Mãe de gêmeos e viúva há três anos. Tem clube de leitura com amigas. Após o luto, busca um novo amor para os próximos 30 anos.
- Roseli Silva, 55 anos – Enfermeira e apresentadora de programa na internet – São Paulo (SP) – Mãe de duas filhas e avó. Kardecista, vaidosa, não aceita homens controladores e quer um companheiro espiritualizado.
- Silvia Malanzuki, 62 anos – Atriz – São Paulo (SP) – Ex-comissária de voo, mora com mais de 10 gatos, mãe de um filho, nunca casou. Pratica nunchaku e quer alguém que ame os animais e queira ser feliz com ela.
- Tânia Felix, 53 anos – Empresária – Votorantim (SP) – Dona de pizzaria, divide o dia entre pedalar e trabalhar. Mãe de dois filhos, sonha se casar na igreja. Procura um companheiro esportista que ame viajar.
Casamento às Cegas Brasil: conheça participantes masculinos
- Claudio Hott, 53 anos – Consultor financeiro, natural de Volta Redonda (RJ) e residente em São Paulo. Mudou-se para ficar perto do filho de 10 anos e busca uma companheira alto-astral.
- Edmilson Assis, 65 anos – Produtor de eventos, carioca que vive em São Paulo. Pai de dois filhos da mesma idade, de relacionamentos diferentes. Pretende casar formalmente pela primeira vez.
- Fábio Santos, 53 anos – Advogado em São Paulo. Pai de três filhos e avô. Aprecia charutos, dança e bons vinhos. Quer um relacionamento baseado em confiança e liberdade.
- Geraldo Duarte, 57 anos – Motorista de aplicativo em São Paulo. Busca viver uma nova fase da vida ao lado de alguém especial.
- Gustavo Cardoso, 54 anos – Terapeuta corporal e faixa-preta de karatê. Valoriza o equilíbrio físico e emocional e deseja encontrar uma parceira com a mesma sintonia.
- Jobert Costa, 55 anos – Publicitário de Salto (SP). Solteiro há alguns anos, acredita que ainda é tempo de construir uma relação sólida.
- Judicael Renouard, 54 anos – Administrador de empresas, residente em São Paulo. Valoriza estabilidade e companheirismo.
- Leonardo Vicentini, 50 anos – Dentista de Indaiatuba (SP). Preza pela família e pelo cuidado com a saúde, busca alguém que compartilhe esses valores.
- Marcelo Ivanaskas, 55 anos – Engenheiro e administrador de obras em São Paulo. Traz uma vida marcada pelo trabalho e sonha em compartilhar os próximos anos com uma parceira.
- Mario Roberto, 50 anos – Empresário, natural de Barretos (SP) e morador da capital paulista. Tem duas filhas e atua no Carnaval e em academias de luta. Procura uma mulher intensa e emotiva.
- Mario Sérgio, 67 anos – Publicitário de São José dos Campos (SP), também músico. Deseja viver um relacionamento regado à cumplicidade e leveza.
- Ricardo Zanardo, 53 anos – Empresário do ramo de cosméticos, nascido em Montevidéu (Uruguai). Pai de uma adolescente de 14 anos, colecionador de perfumes e amante do mar.
- Rivo Abreu, 67 anos – Gestor de câmbio, morador de São Paulo. Frequentador de festivais, gosta de aproveitar a vida em boa companhia.
- Samuel Freiria, 51 anos – Artista plástico e tatuador de Franca (SP). Pai de três filhas de relacionamentos diferentes. Busca uma companheira que tenha “borogodó”.
- Wagner da Silva, 58 anos – Designer de impressão 3D em São Paulo. Pai de três filhos, mora com a mãe para ajudá-la. Procura alguém que entenda sua dedicação à família