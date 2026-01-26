Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Paredão BBB 26 - quem sai: Leandro, Brigido ou Matheus?

Leandro, Brigido e Matheus estão no Paredão; vote na enquete O POVO em quem deve sair no Paredão do Big Brother Brasil 26 (BBB 26)
Atualizado às
Penélope Menezes, Izabele Vasconcelos
A segunda formação de Paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) ocorreu na noite deste domingo, 25 de janeiro (25/01). Dinâmica das caixas-surpresa, votos da casa e indicação do líder definiram os três participantes que encaram a votação do público. 

A eliminação acontece na terça-feira, 27, durante o programa ao vivo. O voto é para sair, com Leandro, Brigido e Matheus no Paredão.

Enquete Paredão BBB 26 - quem sai? Vote no participante

Quem está no segundo Paredão do BBB 26? Três brothers do grupo Pipoca se enfrentam: Leandro, Brigido e Matheus.

Com a berlinda definida, manifeste sua opinião: quem deve sair do BBB 26? Vote a seguir:

Enquete BBB 26: como foi formado o Paredão?

Um dos indicados, Leandro, foi selecionado durante dinâmica na "casa mais vigiada", realizada na última sexta-feira, 23. Na ocasião, cinco caixas foram abertas e os últimos brothers restantes, Alberto Cowboy e Brígido, foram os responsáveis por escolher um participante para a berlinda.

O líder Babu Santana, que vinha manifestando dúvida entre indicar Brigido ou Matheus, foi o responsável pela seleção do segundo emparedado. 

Neste domingo, 25, ele escolheu Matheus como sua indicação e justificou: "Tinha duas preferências e vi que a casa tinha uma tendência. Então eu vou indicar o Matheus por estratégia de jogo".

A casa escolheu o terceiro brother na berlinda. Tirando os votos de Ana Paula, vetada por Sarah, e de Jonas Sulzbach, como consequência da dinâmica das Caixas-Surpresa, a votação no Confessionário ficou assim:

  • Leandro votou em Brigido;
  • Juliano Floss votou em Brigido
  • Chaiany votou em Brigido;
  • Alberto Cowboy votou em Chaiany;
  • Samira votou em Gabriela;
  • Breno votou em Brigido;
  • Jordana votou em Sol Vega;
  • Brigido votou em Chaiany;
  • Maxiane votou em Gabriela;
  • Paulo Augusto votou em Sol Vega;
  • Marciele votou em Gabriela;
  • Marcelo votou em Brigido;
  • Sol Vega votou em Chaiany;
  • Matheus votou em Ana Paula Renault;
  • Gabriela votou em Juliano Floss;
  • Edilson votou em Sol Vega;
  • Milena votou em Brigido;
  • Solange Couto votou em Milena;
  • Sarah Andrade votou em Chaiany.

Como já adiantado à Maxiane, o Paredão da semana não contou com a dinâmica Bate-e-Volta.

Enquete Paredão BBB 26: cadastro na conta Globo

Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar.

Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação.

Outros dados podem ser informados, como o CPF, antes que o usuário possa votar no BBB 24.

Enquete BBB 26: menor de idade vota?

Os menores entre 8 e 16 anos devem indicar um responsável para autorizar o processo de sua conta Globo. Conforme o GShow, o procedimento faz parte de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018).

Enquete Paredão BBB 26: como funciona cada votação?

Cada processo de votação (Voto da Torcida e Voto Único) terá 50% de peso cada no resultado final.

Confira o funcionamento dos votos a seguir:

Voto da Torcida

O Voto da Torcida mantém o formato original das edições anteriores, com a chance do usuário votar quantas vezes quiser, após fazer login em sua conta Globo.

Voto Único

Como o próprio nome já prediz, o usuário votará apenas uma vez e precisa informar o número do CPF para validar o voto.

