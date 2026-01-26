Enquete Paredão BBB 26 - quem sai: Leandro, Brigido ou Matheus?

O resultado oficial da Enquete Paredão do BBB 26 será anunciado ao vivo nesta terça-feira / Crédito: Reprodução/Gshow

A segunda formação de Paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) ocorreu na noite deste domingo, 25 de janeiro (25/01). Dinâmica das caixas-surpresa, votos da casa e indicação do líder definiram os três participantes que encaram a votação do público.

A eliminação acontece na terça-feira, 27, durante o programa ao vivo. O voto é para sair, com Leandro, Brigido e Matheus no Paredão.

Enquete Paredão BBB 26 - quem sai? Vote no participante Quem está no segundo Paredão do BBB 26? Três brothers do grupo Pipoca se enfrentam: Leandro, Brigido e Matheus.

Um dos indicados, Leandro, foi selecionado durante dinâmica na "casa mais vigiada", realizada na última sexta-feira, 23. Na ocasião, cinco caixas foram abertas e os últimos brothers restantes, Alberto Cowboy e Brígido, foram os responsáveis por escolher um participante para a berlinda. O líder Babu Santana, que vinha manifestando dúvida entre indicar Brigido ou Matheus, foi o responsável pela seleção do segundo emparedado.

Neste domingo, 25, ele escolheu Matheus como sua indicação e justificou: "Tinha duas preferências e vi que a casa tinha uma tendência. Então eu vou indicar o Matheus por estratégia de jogo". A casa escolheu o terceiro brother na berlinda. Tirando os votos de Ana Paula, vetada por Sarah, e de Jonas Sulzbach, como consequência da dinâmica das Caixas-Surpresa, a votação no Confessionário ficou assim: Leandro votou em Brigido;



Juliano Floss votou em Brigido



Chaiany votou em Brigido;



Alberto Cowboy votou em Chaiany;



Samira votou em Gabriela;



Breno votou em Brigido;



Jordana votou em Sol Vega;



Brigido votou em Chaiany;



Maxiane votou em Gabriela;



Paulo Augusto votou em Sol Vega;



Marciele votou em Gabriela;



Marcelo votou em Brigido;



Sol Vega votou em Chaiany;



Matheus votou em Ana Paula Renault;



Gabriela votou em Juliano Floss;



Edilson votou em Sol Vega;



Milena votou em Brigido;



Solange Couto votou em Milena;



Sarah Andrade votou em Chaiany. Como já adiantado à Maxiane, o Paredão da semana não contou com a dinâmica Bate-e-Volta.

