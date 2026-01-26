Enquete Paredão BBB 26 - quem sai: Leandro, Brigido ou Matheus?Leandro, Brigido e Matheus estão no Paredão; vote na enquete O POVO em quem deve sair no Paredão do Big Brother Brasil 26 (BBB 26)
A segunda formação de Paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) ocorreu na noite deste domingo, 25 de janeiro (25/01). Dinâmica das caixas-surpresa, votos da casa e indicação do líder definiram os três participantes que encaram a votação do público.
A eliminação acontece na terça-feira, 27, durante o programa ao vivo. O voto é para sair, com Leandro, Brigido e Matheus no Paredão.
Enquete Paredão BBB 26 - quem sai? Vote no participante
Quem está no segundo Paredão do BBB 26? Três brothers do grupo Pipoca se enfrentam: Leandro, Brigido e Matheus.
Com a berlinda definida, manifeste sua opinião: quem deve sair do BBB 26? Vote a seguir:
Enquete BBB 26: como foi formado o Paredão?
Um dos indicados, Leandro, foi selecionado durante dinâmica na "casa mais vigiada", realizada na última sexta-feira, 23. Na ocasião, cinco caixas foram abertas e os últimos brothers restantes, Alberto Cowboy e Brígido, foram os responsáveis por escolher um participante para a berlinda.
O líder Babu Santana, que vinha manifestando dúvida entre indicar Brigido ou Matheus, foi o responsável pela seleção do segundo emparedado.
Neste domingo, 25, ele escolheu Matheus como sua indicação e justificou: "Tinha duas preferências e vi que a casa tinha uma tendência. Então eu vou indicar o Matheus por estratégia de jogo".
A casa escolheu o terceiro brother na berlinda. Tirando os votos de Ana Paula, vetada por Sarah, e de Jonas Sulzbach, como consequência da dinâmica das Caixas-Surpresa, a votação no Confessionário ficou assim:
- Leandro votou em Brigido;
- Juliano Floss votou em Brigido
- Chaiany votou em Brigido;
- Alberto Cowboy votou em Chaiany;
- Samira votou em Gabriela;
- Breno votou em Brigido;
- Jordana votou em Sol Vega;
- Brigido votou em Chaiany;
- Maxiane votou em Gabriela;
- Paulo Augusto votou em Sol Vega;
- Marciele votou em Gabriela;
- Marcelo votou em Brigido;
- Sol Vega votou em Chaiany;
- Matheus votou em Ana Paula Renault;
- Gabriela votou em Juliano Floss;
- Edilson votou em Sol Vega;
- Milena votou em Brigido;
- Solange Couto votou em Milena;
- Sarah Andrade votou em Chaiany.
Como já adiantado à Maxiane, o Paredão da semana não contou com a dinâmica Bate-e-Volta.
Enquete Paredão BBB 26: cadastro na conta Globo
Para os usuários que já possuem cadastro na conta Globo, basta CLICAR AQUI e acessar a página de login. Outra possibilidade é utilizar o Google ou o Facebook para entrar.
Aos que se cadastraram pela primeira vez, um e-mail de confirmação será enviado para finalizar o processo e ativar a sua conta. Em seguida, o número de telefone será solicitado para o avanço da validação.
Outros dados podem ser informados, como o CPF, antes que o usuário possa votar no BBB 24.
Enquete BBB 26: menor de idade vota?
Os menores entre 8 e 16 anos devem indicar um responsável para autorizar o processo de sua conta Globo. Conforme o GShow, o procedimento faz parte de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n.º 13.709/2018).
Enquete Paredão BBB 26: como funciona cada votação?
Cada processo de votação (Voto da Torcida e Voto Único) terá 50% de peso cada no resultado final.
Confira o funcionamento dos votos a seguir:
Voto da Torcida
O Voto da Torcida mantém o formato original das edições anteriores, com a chance do usuário votar quantas vezes quiser, após fazer login em sua conta Globo.
Voto Único
Como o próprio nome já prediz, o usuário votará apenas uma vez e precisa informar o número do CPF para validar o voto.