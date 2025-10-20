Três Graças: nova novela das 9 aborda gravidez solo na adolescência

Arminda (Grazi Massafera) e Gerluce (Sophie Charlotte) - elenco de "Três Graças / Crédito: Globo/divulgação

Nesta segunda-feira, 20, estreia a sucessora de "Vale Tudo", "Três Graças", na faixa das 21 horas da TV Globo. A trama inédita acompanha a vida de Gerluce (Sophie Charlotte), sua mãe Lígia (Dira Paes) e sua filha Joélly (Alana Cabral), que dividem a mesma vivência: a gravidez solo na adolescência.

Com resiliência em meio a uma vida humilde, os dramas que envolvem essas três mulheres de sobrenome Maria das Graças envolvem tráfico de drogas, remédios adulterados e até um grande tesouro, escondido numa obra de arte conhecida mundialmente: "Três Graças", que nomeia a novela. O enredo de partida da trama é a jovem Joélly, de 15 anos, que se vê na mesma situação das mulheres de sua família: grávida na juventude e sem o suporte do genitor do bebê, quem ela esconde de todos que se trata do filho da patroa de sua mãe — Raul (Paulo Mendes).



'Três Graças': novela explora esquema de adulteração de remédios A dupla Arminda (Grazi Massafera) e Santiago Ferette (Murilo Benício) são os vilões nesse folhetim. Juntos, eles coordenam uma fundação que recebe demasiada verba para vender medicamentos populares por valores abaixo da tabela. Todavia, ao invés de remédios, os comprimidos são placebos feitos de farinha, que acabam por adoecer e causar piora em diversas pessoas humildes, incluindo em Lígia. Quem trabalha para essa família é Gerluce, que é cuidadora de Josefa (Arlete Sales) — mãe de Arminda. Logo, ela descobre a falcatrua da vilã e a responsabilidade disso na saúde de sua mãe. A trama estabelece, então, uma "batalha" do bem contra o mal pela sobrevivência, com dilemas que misturam romance, drama, tragédia, mistério e humor.