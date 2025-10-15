BBB 26: conheça todas as mudanças anunciadas para nova edição

BBB 26: conheça todas as mudanças anunciadas para nova ediçãoNova edição do reality amplia o poder do público, que escolherá metade dos participantes e poderá substituir jogadores durante o programa
A 26ª edição do Big Brother Brasil promete revolucionar o formato do reality. Com Casas de Vidro espalhadas pelo País, um grupo de ex-BBBs e novas formas de votação, o público terá mais poder do que nunca.
O Big Brother Brasil 26 vem com tudo e promete ser uma das temporadas mais interativas da história do programa.
Veja a seguir o que a Globo já anunciou sobre a próxima edição do reality:
BBB 26: quais as novidades do reality show?
O apresentador Tadeu Schmidt anunciou uma série de novidades ao lado de Aline Patriarca, Vinícius Nascimento, Giovana Pitel e da campeã do BBB 25, Renata Saldanha.
“Vocês devem estar se perguntando por que essa turma está presa aqui dentro. Eles estão aqui pra lembrar as novidades. No BBB 26 vai ter um novo grupo de participantes, os Veteranos, com ex-BBBs que marcaram suas edições e agora terão uma nova chance de disputar o prêmio”, contou Tadeu.
Além dos veteranos, o reality manterá os tradicionais grupos Pipoca e Camarote, mas sem a antiga dinâmica de duplas. “Na próxima temporada a disputa passa a ser individual desde o primeiro dia”, adiantou o apresentador.
Público ganha mais poder e poderá substituir jogadores no BBB 26
O público será o grande protagonista da nova edição. A escolha de metade dos participantes ficará nas mãos dos fãs, que votarão nas Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.
Tadeu Schmidt explicou que essa interatividade não vai parar por aí. “Depois que o jogo começar, o público poderá substituir um jogador a qualquer momento. Se não estiver rendendo, entra outro no lugar. É a nossa política de tolerância zero com as plantas”, afirmou.
Para essa substituição, os novos candidatos ficarão confinados em um “laboratório”, enfrentando desafios e tentando conquistar o público para entrar na casa principal.
BBB 26: casas de Vidro em todo o País
As Casas de Vidro — uma das marcas do BBB — estarão de volta em um formato inédito. Desta vez, cinco versões simultâneas serão montadas em diferentes regiões do Brasil, permitindo que o público de todo o País participe ativamente da seleção dos novos brothers e sisters.
“Vai ser a primeira grande decisão do BBB 26”, ressaltou Tadeu. Já o apresentador Vinícius Nascimento completou: “Vai ter prêmio em dinheiro exposto na sala o tempo todo. Já pensou o confessionário parecendo um cofre?”.
Giovana Pitel destacou que o dinheiro à vista servirá de motivação constante. “Pra lembrarem o tempo todo o que eles foram fazer lá”, brincou.
Ex-BBBs retornam ao jogo
Uma das mudanças mais comentadas é a criação do grupo Veteranos, que reunirá ex-participantes marcantes de diferentes temporadas.
A novidade foi reforçada pela ex-BBB Karol Conká, convidada pela Globo para anunciar o retorno dos antigos brothers e sisters nas redes sociais.
A mistura de novatos e veteranos promete intensificar as disputas e trazer novas alianças e rivalidades ao confinamento, renovando a dinâmica do jogo e aproximando gerações de fãs do programa.
BBB 26: votação pelo Globoplay e integração com Cartola
A interação com o público também vai se expandir tecnologicamente. A votação, antes restrita ao Gshow, agora será integrada ao Globoplay, onde os assinantes poderão votar diretamente pelo painel de exibição durante o programa ao vivo.
O voto será único, vinculado ao CPF, para garantir mais segurança e autenticidade.
Essa evolução é resultado de testes realizados no BBB 25, especialmente durante o “Sincerão”, que uniu interatividade e publicidade.
Os fãs de games também terão vez: o Cartola BBB, versão especial do famoso fantasy game da Globo, permitirá que os usuários montem times com os participantes reais da casa.
Pontos serão somados com base nas vitórias em provas, conquistas no Vip e fugas do Paredão. O vencedor será aquele que acumular a maior pontuação ao fim da temporada.