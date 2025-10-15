BBB 26: conheça todas as mudanças anunciadas para nova edição

O BBB 26 vem aí com muitas novidades e pra ficar marcado na história do reality. / Crédito: Reprodução/Instagram @bbb

A 26ª edição do Big Brother Brasil promete revolucionar o formato do reality. Com Casas de Vidro espalhadas pelo País, um grupo de ex-BBBs e novas formas de votação, o público terá mais poder do que nunca. O Big Brother Brasil 26 vem com tudo e promete ser uma das temporadas mais interativas da história do programa.

Veja a seguir o que a Globo já anunciou sobre a próxima edição do reality: BBB 26: quais as novidades do reality show?

O Big Brother Brasil 26 vem com tudo e promete ser uma das temporadas mais interativas da história do programa. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou uma série de novidades ao lado de Aline Patriarca, Vinícius Nascimento, Giovana Pitel e da campeã do BBB 25, Renata Saldanha. “Vocês devem estar se perguntando por que essa turma está presa aqui dentro. Eles estão aqui pra lembrar as novidades. No BBB 26 vai ter um novo grupo de participantes, os Veteranos, com ex-BBBs que marcaram suas edições e agora terão uma nova chance de disputar o prêmio”, contou Tadeu.

Tadeu Schmidt explicou que essa interatividade não vai parar por aí. “Depois que o jogo começar, o público poderá substituir um jogador a qualquer momento. Se não estiver rendendo, entra outro no lugar. É a nossa política de tolerância zero com as plantas”, afirmou. Para essa substituição, os novos candidatos ficarão confinados em um “laboratório”, enfrentando desafios e tentando conquistar o público para entrar na casa principal. BBB 26: casas de Vidro em todo o País As Casas de Vidro — uma das marcas do BBB — estarão de volta em um formato inédito. Desta vez, cinco versões simultâneas serão montadas em diferentes regiões do Brasil, permitindo que o público de todo o País participe ativamente da seleção dos novos brothers e sisters.

"Vai ser a primeira grande decisão do BBB 26", ressaltou Tadeu. Já o apresentador Vinícius Nascimento completou: "Vai ter prêmio em dinheiro exposto na sala o tempo todo. Já pensou o confessionário parecendo um cofre?". Giovana Pitel destacou que o dinheiro à vista servirá de motivação constante. "Pra lembrarem o tempo todo o que eles foram fazer lá", brincou.