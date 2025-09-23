Ex-BBB Ana Clara rebate críticas sobre pai trabalhar como Uber

Ex-BBB Ana Clara rebate críticas sobre pai trabalhar como UberAna Clara afirma que pai escolheu trabalhar por gosto e não por necessidade financeira, mantendo-se ativo e satisfeito com a rotina
Ana Clara Lima, ex-participante do Big Brother Brasil 18 e atual apresentadora do Estrela da Casa na rede Globo, rebateu críticas sobre o pai, Ayrton Lima, estar trabalhando como motorista de aplicativo.
Em entrevista ao jornal O Globo, a apresentadora afirmou que a decisão foi do próprio pai e não tem relação com dificuldades financeiras.
Antes do reality, Ayrton atuava como analista de sistemas, mas deixou a profissão após o programa. Segundo Ana Clara, ele escolheu dirigir por gosto pessoal.
"Ele quis rodar por aí, dirigir, conversar com as pessoas. Ele adora. É importante para a cabeça dele", disse global. A apresentadora destacou ainda a importância de manter os pais ativos:
"Meus pais sempre foram pessoas muito ativas. Acho importante essa iniciativa dele. Ser motorista é um trabalho digníssimo. Meu pai é meu maior fã, assiste a tudo que faço e está sempre presente", diz Ana Clara.
Ana Clara afirmou que algumas críticas nas redes sociais eram infundadas: "Vi muita gente dizendo que meu pai estava com dificuldades e que eu não fazia nada. Não tem nada a ver, Deus me livre!".
A decisão de Ayrton de trabalhar como motorista de aplicativo, portanto, é vista pela filha como uma forma de lazer, interação e manutenção da rotina ativa, e não como uma necessidade financeira.