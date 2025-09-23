Ex-BBB Ana Clara rebate críticas sobre pai trabalhar como Uber

Ana Clara Lima defende pai que trabalha como motorista de aplicativo / Crédito: Reprodução/ Instagram

Ana Clara Lima, ex-participante do Big Brother Brasil 18 e atual apresentadora do Estrela da Casa na rede Globo, rebateu críticas sobre o pai, Ayrton Lima, estar trabalhando como motorista de aplicativo. Em entrevista ao jornal O Globo, a apresentadora afirmou que a decisão foi do próprio pai e não tem relação com dificuldades financeiras.