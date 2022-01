BBB 22 ao vivo: onde assistir, que horas começa e dinâmica de hoje, 18/01

Na TV Globo, o Big Brother Brasil (BBB 22) começa em outro horário diferente da estreia na última segunda-feira (17/01). Integrantes da casa já participarão de prova nesta terça-feira; saiba o que vai ter no programa de hoje, que horas começa e as últimas notícias do reality show

O jogo do Big Brother Brasil (BBB 22) já começou e os participantes do maior reality da televisão brasileira estão prontos para viver as emoções do programa, que começou na última segunda-feira, 17 de janeiro (17/01). Nesta terça-feira, 18 de janeiro (18/01), o programa da TV Globo terá uma dinâmica diferente do resto da edição. Sob apresentação de Tadeu Schmidt, a primeira semana de jogo do BBB já terá atividades entre os participantes.

Ao todo, 22 participantes compõem o elenco da edição de 2022, dividido entre Pipoca e Camarote. Neste ano, o programa conta com a participação de um cearense: Vinicius, do grupo pipoca, é atualmente o participante mais seguido da edição no Instagram entre os participantes anônimos, com mais de 2 milhões de fãs. Três participantes seguem confinados no hotel e devem entrar na próxima quinta-feira, devido a diagnóstico positivo para Covid-19.

BBB 22: que horas começa o programa hoje, 18/01?

De acordo com a programação da TV Globo, o BBB 22 está previsto para começar nesta terça-feira (18/01), a partir das 22h35min (horário de Brasília). Hoje o programa terá a primeira prova entre os integrantes: valendo uma imunidade, apenas os participantes do grupo Pipoca participarão da atividade.

O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.

BBB 22: onde assistir o programa?

O BBB 22 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira. Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, nos horários citados anteriormente. Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 22: veja a lista dos participantes confirmados

Os fãs do reality Big Brother Brasil (BBB 22) conheceram na última sexta-feira, 14 de janeiro (14/01), os nomes dos participantes da nova edição do programa da TV Globo. Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Dentre os nomes de famosos especulados para o reality, estão a influencer Jade Picon e as cantoras Linn da Quebrada e Naiara Azevedo. Confira a lista dos participantes confirmados:

