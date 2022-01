BBB 22: Naiara Azevedo causa má impressão entre brothers e internautas

A chegada de Naiara Azevedo na casa do BBB 22, marcada por demandas e comentários desconfortáveis, tem causado má impressão entre alguns brothers. Nas redes sociais, internautas também não simpatizaram com a cantora até o momento

“Avisa que eu cheguei, p*rra!” Foi assim que Naiara Azevedo chegou à casa do BBB 22, na noite da segunda-feira, 17. A entrada da cantora não surpreendeu muito os outros participantes do Camarote, que estavam se abraçando. Nas redes sociais, a reação, na verdade, tem sido contrária: internautas pontuam pontos considerados desagradáveis da intérprete de “50 Reais” e já analisam um possível “ranço” do gerente comercial Rodrigo Mussi, integrante do grupo Pipoca.

Após se apresentar para os colegas de confinamento, Naiara colou com o cearense Vinicius Sousa, que cedeu sua cama em um dos quartos para que a cantora não precisasse dormir em um colchonete no chão. E Naiara pediu não somente uma cama, mas uma de solteiro, pois, segundo ela, não gosta de “ninguém encostando em mim”. Laís Caldas não gostou da exigência e prontamente foi reclamar para Bárbara Heck.

Sobre o assunto BBB 22: após Covid-19, três participantes continuam confinados; entenda

Natália afirma que negros foram escravizados porque eram "eficientes"

Luciano diz já ter ficado com Grag Queen, vencedora de reality global

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No jardim da casa, o desconforto foi abordado também por Eslovênia Lima e Rodrigo. “O Vyni falou que amou ela, e eu fiquei assim... Não senti coisa boa. Fico mal, porque não gosto de sentir isso”, relatou a modelo. “Eu senti a mesma coisa, a doutora [Laís] sentiu igual”, respondeu ele. Em momento da festa, o brother disparou olhares negativos, que a Internet tem classificado como “ranço”, a Naiara. Clique aqui para assistir ao momento ou reproduza o player abaixo:



Ranço instalado com sucesso!

Rodrigo praticamente não aguenta mais viver sob o mesmo teto que Naiara Azevedo. #BBB22



pic.twitter.com/kozBPmWxOT — Dantas #BBB22 (@Dantinhas) January 18, 2022

Ainda na noite da segunda, Naiara implicou com uma bagunça na cozinha, perguntando em voz alta quem teria sujado e esquecido de limpar, sem direcionar a questão a nenhuma pessoa específica. “Todo mundo”, retrucou Eslovênia. Na madrugada, a cantora separou as carnes do congelador e fez um racionamento na comida, sem consultar os brothers e antes da divisão entre Xepa e Vip.



Tags