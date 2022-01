BBB 22: "Eu não vejo tonalidades de pele diferentes", diz Naiara Azevedo

Na primeira noite de confinamento do Big Brother Brasil 22, a cantora Naiara Azevedo participou de conversa sobre racismo junto aos demais brothers e sisters da edição. Em roda formada na cozinha, o elenco debateu diferentes temas e a dona do sucesso "50 reais" aproveitou para dizer que foi criada para não ver "diferença" entre as pessoas.

"Não existe pra mim ruivo, loiro, negro, branco. Todo mundo para mim é como se eu enxergasse tudo igual. Eu não vejo tonalidades de pele diferentes aqui. Para mim, não existe. Eu não fui ensinada assim, é tudo igual. Minha mãe e meu pai me ensinaram a amar e respeitar o ser humano", ponderou a artista. No mesmo papo, a participante da "pipoca" Natália afirma que negros foram escravizados porque eram "eficientes".

Na web, o comportamento da cantora sertaneja na primeira noite de programa tem sido questionado. Entre os brothers, já há burburinhos sobre a participante. No jardim da casa, o desconforto foi abordado também por Eslovênia Lima e Rodrigo. “O Vyni falou que amou ela, e eu fiquei assim... Não senti coisa boa. Fico mal, porque não gosto de sentir isso”, relatou a modelo. “Eu senti a mesma coisa, a doutora [Laís] sentiu igual”, respondeu ele. Em momento da festa, o brother disparou olhares negativos, que a Internet tem classificado como “ranço”, a Naiara.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Naiara Azevedo é natural da cidade de Farol, no interior do Paraná, mas hoje vive em Goiânia. Criada no sítio da família com tios, primos e avós músicos, teve, desde pequena, influência sertaneja. Aos 18 anos, deixou a cidade natal para cursar faculdade de Estética e Cosmetologia, área em que também fez pós-graduação. Em meio aos estudos, trabalhou como garçonete e fazendo pequenas apresentações em bares. Em 2012, mudou-se para Londrina com o desejo de viver da música e, no ano seguinte gravou seu primeiro DVD.

Foi em 2016 que a cantora alcançou o grande público com o hit “50 reais”. Em 2018, participou do quadro ‘Show dos Famosos’, no ‘Domingão do Faustão’ e foi indicada ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, por “Contraste”. Com 11 anos de carreira, já chegou a fazer 32 shows em um mês.



Sobre o assunto Enquete BBB 22: como votar no Gshow

BBB 22: Paulo Vieira vai comandar o quadro "Big Terapia" durante o programa

BBB 22: Rafa Kalimann apresentará o quadro ‘Bate-Papo BBB’ na nova edição

Função do jeito um tanto explosivo, Naiara nunca pensou em ir para o BBB: “Sei que sou louca e meio descontrolada. Perigosa”, comenta aos risos. Naiara revela que a tirar do sério é fácil e adianta que não pensa antes de falar. Seja na Xepa ou no Vip, os participantes terão a sorte de tê-la em seu grupo, já que um de seus hobbies é cozinhar. Considera-se uma pessoa alto astral o tempo todo.

Naiara entrega seu objetivo ao aceitar o convite para o Big Brother Brasil. “Quero ser amada não só pelas músicas que faço, mas pelo ser humano que sou”, destaca.

BBB 22: veja a lista dos participantes confirmados

Os fãs do reality Big Brother Brasil (BBB 22) conheceram hoje, sexta-feira, 14 de janeiro (14/01) os nomes dos participantes da nova edição do programa da TV Globo. A atração será comandada pelo jornalista Tadeu Schmidt e começa no próximo dia 17 de janeiro (17/01).

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Dentre os nomes de famosos especulados para o reality, estão a influencer Jade Picon e as cantoras Linn da Quebrada e Naiara Azevedo. Confira a a lista dos participantes confirmados até agora:

>> Laís no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Luciano no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Jessilane no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Eliezer no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Eslovênia no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Lucas no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Bárbara no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Arthur Aguiar no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Rodrigo no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Natália no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Vinicius no BBB 22: saiba quem é o participante cearense confirmado no reality

>> Pedro Scooby no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Brunna Gonçalves no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Maria no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Jade Picon no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Douglas Silva no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Linn da Quebrada no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Tiago Abravanel no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Naiara Azevedo no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

Sobre o assunto BBB 22: Eslovênia, Vinicius, Laís; quem são os participantes da Pipoca?

BBB 22: Pedro Scooby, Arthur Aguiar; quem são os participantes do Camarote?

BBB: confira a retrospectiva

>> BBB: relembre os vencedores das 21 edições do reality

>> BBB: relembre todas as expulsões do reality show

>> BBB: três nordestinos já venceram o reality show; relembre quem são

>> BBB: como estão os seis cearenses que já participaram do reality

>> BBB: relembre em vídeo os 4 maiores barracos da última edição do reality

>> BBB: mais da metade dos ganhadores são do Sudeste; veja lista completa

>> BBB: top 10 das maiores rejeições do reality show; confira lista

Tags