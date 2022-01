Participantes do BBB 22: que horas sai a lista dos nomes confirmados?

Os nomes do participantes do Big Brother Brasil (BBB 22) serão divulgados nesta sexta-feira, 14 de janeiro (14/01), durante a grade da programação da TV Globo. Mas a lista será divulgada em horários específicos; entenda

Um dos momentos mais aguardados pelos fãs do Big Brother Brasil (BBB 22) finalmente chegará: nesta sexta-feira, 14 de janeiro (14/01), a lista dos participantes do reality da TV Globo será divulgada durante a programação da emissora. Finalmente será possível conhecer os nomes dos jogadores dos grupos Pipoca e Camarote para a edição de 2022 do programa.

Após alguns adiamentos durante a semana devido a diagnósticos positivos por Covid-19 no elenco, a emissora se prepara para soltar os nomes dos participantes do reality durante a sua programação.

Entretanto, os nomes dos jogadores serão divulgados no decorrer de toda a programação da TV Globo, mas em horários específicos estabelecidos pela empresa. Saiba que horas sai a lista de participantes do BBB 22 e outras informações sobre a nova edição do reality show:

BBB 22: que horas sai a lista de participantes?

A TV Globo informou que a lista de participantes do Big Brother Brasil (BBB 22) será divulgada nos intervalos da grade de programação da emissora, a partir da exibição da novela O Cravo e a Rosa, que começa a partir das 14h40min (horário de Brasília) nesta sexta-feira, 14 de janeiro (14/01). O POVO atualizará em tempo real a lista dos participantes confirmados no BBB 22 neste link.

BBB 22: possíveis horários de divulgação vazam

Similar ao que aconteceu no ano passado, os supostos horários em que a Globo vai revelar os participantes do Big Brother Brasil 2022 já estão circulando entre os internautas. Por parte da TV Globo, ainda não há confirmação sobre os momentos em que os jogadores serão revelados.

Nas redes sociais, os possíveis horários estão sendo divulgados com as prováveis iniciais dos nomes dos brothers e sisters. Veja:

14h40min - I

15 horas - L

15h20min - P

15h45min - J

16h05min - J

16h30min - N

16h50min - A

17h10min - A

17h35min - M

17h55min - B

18h10min - R

18h30min - T

18h50min - V

19h20min - G

19h50min - K

20 horas - A

20h20min - F

20h30min - S

21 horas - N

21h15min - P

21h30min - C

22 horas - Y

Estreia do BBB 22: quando começa e quando acaba?

A 22ª edição do BBB começa em duas semanas, na segunda-feira, 17 de janeiro. A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas.

Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

