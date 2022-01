"Boleto pago": Boninho repercute piada de Vinicius sobre Tadeu Schmidt

Na noite de estreia do BBB 22, o cearense Vinicius brincou com o apresentador Tadeu Schmidt. Perfil da TV Globo no Instagram abraçou o apelido "Boleto pago"

O cearense Vinicius, integrante do grupo "Pipoca" do Big Brother Brasil 22, se destacou na estreia da temporada do reality show com jeito espontâneo e uso de regionalismo na fala. Entre as brincadeiras, sobrou até para o estreante apresentador da atração global, o jornalista Tadeu Schmidt. Após o comunicador chamar atenção do bacharel em Direito, Vinicius rebateu: "Diga aí, meu boleto pago", em referência a algo "bonito de se ver".

Nas redes sociais, a resposta repercutiu. A própria TV Globo fez postagem no Instagram com foto do apresentador e os dizeres "Também conhecido como boleto pago". Diretor do programa, Boninho entrou na brincadeira: "kkkk essa já pegou", em referência ao "apelido carinhoso". Na postagem, a atriz e humorista Fabiana Karla também reagiu com risadas.

Nascido em Crato, no Ceará, Vinicius é bacharel em Direito, mas não pretende exercer a profissão. Ele trabalha no restaurante da família e faz vídeos para ganhar renda extra nas redes sociais. Virou-se como podia para ajudar em casa: vendeu doces, foi professor particular e era monitor de colégio público.

Mora com o pai, a avó materna e a tia em uma pensão da família. Diz que, desde criança, era bagunceiro e estava sempre na diretoria da escola. Apesar disso, tirava notas altas.

Segundo ele: "Para discutir comigo é bom vir com água e um banquinho, porque não arrego”. Afirma se incomodar com pessoas arrogantes. Também gosta de fofocas: "não sou fofoqueiro, sou consumidor de fofoca".

É aventureiro e competitivo. “Resistência é viver com salário mínimo um mês, o resto é moleza", comenta. Ele é do grupo "Pipoca".

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022.



