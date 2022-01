Eslovênia no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

Eslovênia é um dos nomes confirmados do Big Brother Brasil em 2022. Saiba mais sobre a nova participante do programa da TV Globo. Reality começa na próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro (17/01)

Eslovênia, de 25 anos, é uma das novas participantes confirmadas para o Big Brother Brasil (BBB 22). O nome da sister foi divulgado hoje, sexta-feira, 14 de janeiro (14/01) durante a programação da TV Globo. O BBB 22 começa na próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro (17/01), a partir das 22h25min (horário de Brasília).

Nascida em João Pessoa, na Paraíba, Eslovênia mora em Caruaru, em Pernambuco. Estudante de Marketing, trabalha como influenciadora digital ao falar de moda, beleza e lifestyle.

Ela chegou a cursar faculdade de Física e era a única mulher da turma, mas interrompeu a graduação quando venceu o Miss Pernambuco de 2018. Foi neste período que passou a seguir a carreira na internet.

Afirma ter personalidade forte e briga quando necessário. Também se considera "teimosa" e "justiceira". Está solteira e ainda diz ser muito competitiva.

“Tenho até vergonha de falar o quanto sou competitiva. Batalhei por tudo sozinha na vida. Crio objetivos e vou atrás deles. Mas eu sei que o que vai definir se mereço R$ 1,5 milhão são minhas atitudes”, afirma. Também acredita ser calculista e estratégica, mas sentimental. Ela é uma das participantes do grupo "Pipoca".

A edição de 2022 do BBB começa na próxima segunda-feira, 17 de janeiro (17/01). A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas.

Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

BBB 22: veja a lista dos participantes confirmados até agora



Os fãs do reality Big Brother Brasil (BBB 22) conheceram hoje, sexta-feira, 14 de janeiro (14/01) os nomes dos participantes da nova edição do programa da TV Globo. A atração será comandada pelo jornalista Tadeu Schmidt e começa no próximo dia 17 de janeiro (17/01).

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Dentre os nomes de famosos especulados para o reality, estão a influencer Jade Picon e as cantoras Linn da Quebrada e Naiara Azevedo. Clique aqui para ver a lista dos participantes confirmados até agora.

BBB 22: Globo confirma cearense no reality

Haverá um cearense no Big Brother Brasil 22. A informação foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt no último domingo, 9. Não há informações se o participante será do grupo de anônimos ou do grupo Pipoca, que reúne os famosos. Com o novo confinado, o reality chega a marca de sete cearenses que já passaram pelo reality: Natália Nara, Roberta Brasil, Rafael Memória, Lucas Fernandes, Patrícia Leitte e Kerline Cardoso.

Após a revelação de Schmidt, o nome do humorista Max Petterson chegou a ser um dos cogitados para integrar o elenco da edição de 2022 do reality. Porém, a informação foi negada pelo próprio nas redes sociais.

Tags