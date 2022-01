BBB 22 ao vivo hoje, 17: acompanhe estreia em tempo real pelo Twitter

O BBB 22 começa hoje, segunda-feira, 17 de janeiro (17/01). Ao todo, 20 confinados participarão do jogo, dentre eles anônimos e celebridades. O POVO acompanha ao vivo a estreia do reality show via Twitter; confira em tempo real

A 22ª edição do Big Brother Brasil, o BBB 22, começa hoje, segunda-feira, 17 de janeiro (17/01), a partir de 22 horas e 25 minutos (horário de Brasília) na TV Globo. Este ano, o apresentador Tadeu Schmidt assume o comando do programa. Ao todo, 20 confinados participarão do jogo, dentre eles anônimos e celebridades que compõem, respectivamente, os grupos Pipoca e Camarote. O POVO acompanha a estreia do reality show ao vivo, via Twitter, e você pode conferir nesse mesmo link em tempo real, a partir de 22 horas.

Para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão, os competidores devem ficar três meses confinados na casa realizando atividades diversas, como festas, provas (inclusive de resistência), dinâmicas e outras. Quem resistir ao trimestre, torna-se o novo milionário do país. Na última edição, a vencedora foi a advogada paraibana Juliette Freire.



Sobre o assunto Enquete BBB 22: como votar no Gshow

BBB 22: Paulo Vieira vai comandar o quadro "Big Terapia" durante o programa

BBB 22: Rafa Kalimann apresentará o quadro ‘Bate-Papo BBB’ na nova edição

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BBB 22: quando começa e quando acaba?

A edição de 2022 do BBB começa hoje, segunda-feira, 17 de janeiro (17/01). A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas.

Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

BBB 22: veja a lista dos participantes confirmados

Os fãs do reality Big Brother Brasil (BBB 22) conheceram na última sexta-feira, 14 de janeiro (14/01), os nomes dos participantes da nova edição do programa da TV Globo. Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Dentre os nomes de famosos especulados para o reality, estão a influencer Jade Picon e as cantoras Linn da Quebrada e Naiara Azevedo. Confira a lista dos participantes confirmados:

Sobre o assunto BBB 22: Eslovênia, Vinicius, Laís; quem são os participantes da Pipoca?

BBB 22: Pedro Scooby, Arthur Aguiar; quem são os participantes do Camarote?

BBB: confira a retrospectiva

>> BBB: relembre os vencedores das 21 edições do reality

>> BBB: relembre todas as expulsões do reality show

>> BBB: três nordestinos já venceram o reality show; relembre quem são

>> BBB: como estão os seis cearenses que já participaram do reality

>> BBB: relembre em vídeo os 4 maiores barracos da última edição do reality

>> BBB: mais da metade dos ganhadores são do Sudeste; veja lista completa

>> BBB: top 10 das maiores rejeições do reality show; confira lista

Tags