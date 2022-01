BBB 22: Linn da Quebrada estará no reality show, afirma site

De acordo com o Buzzfeed Brasil, a atriz e cantora Linn da Quebrada estaria em pré-confinamento para o BBB 22

A cantora e atriz Linn da Quebrada estaria em fase de pré-confinamento para entrar no Big Brother Brasil 2022. As informações são do portal Buzzfeed Brasil.

Em publicação no Instagram do veículo, porém, ela deixou um comentário. “Uai, pera. mas eu tô aqui, Brasil”, afirmou para mostrar que não estava confinada.

A artista também publicou stories nesta segunda-feira, 10 de janeiro. Mas não há referências ao dia em que as imagens foram registradas.

Ela ainda está na lista de possíveis integrantes do BBB 22 do colunista Leo Dias, do “Metrópoles”. Outros nomes que estão presentes são: Naiara Azevedo, Pedro Scooby, Arthur Aguiar, Diego Hypolito e Douglas Silva.



