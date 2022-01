Quem é Jade Picon: influenciadora deve integrar elenco do BBB 22

Após as novas dicas sobre o elenco de Big Brother Brasil 2022, divulgadas pelo novo apresentador do reality Tadeu Schmidt durante o "Fantástico" no último domingo, 9 de janeiro, Jade Picon foi apontada pelos internautas como um dos nomes confirmados no programa.

Com mais de 13 milhões de seguidores apenas no Instagram, Jade é influenciadora digital e dona da marca de roupas Jade Jade. Ela é natural de São Paulo, tem 20 anos e é irmã do Leo Picon, influenciador e empresário, dono da marca de roupas Approve.

A jovem foi apontada como uma das participantes do reality após Tadeu dar uma série de dicas sobre o elenco, sendo uma delas referente a uma pessoa que "tem o costume de apertar o botão da descarga com o pé". Internautas resgataram um vídeo da influenciadora postado em 2017, onde a mesma revela que tem nojo de dar descarga com a mão e só aperta o botão com o pé.



Jade não costuma se envolver em polêmicas, mas teve seu nome envolvido em uma confusão no ano passado. A influenciadora namorou por três anos o ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, mas terminaram em agosto de 2021. Após o término, Gui Araújo chegou a dar a entender durante uma festa em "A Fazenda 13" que teria ficado com Jade enquanto ela ainda namorava. Após as declarações polêmicas, ex-namoradas do influenciador se pronunciaram em defesa de Jade, dizendo que ele tem o costume de mentir. Ao sair do programa, Gui Araújo afirmou que não ficou com Jade enquanto ela ainda namorava com João Guilherme.

