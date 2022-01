BBB 22: após Covid-19, três participantes continuam confinados; entenda

Três participantes do Big Brother Brasil (BBB 22) testaram positivo para a Covid-19: Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada, todos do grupo Camarote, não participaram da estreia do reality da TV Globo nesta segunda-feira, 17 (17/01), e ficarão no hotel mais alguns dias antes de entrar na casa do programa. Com isso, a edição de 2022 do reality começa com três desfalques dos 20 participantes confirmados.

Ambos os participantes estão bem de saúde e estão assintomáticos. Os casos de Covid-19 no programa foram divulgados no último dia 12 de janeiro, após atrasos na divulgação dos nomes do reality. Todos os jogadores estão com as duas doses da vacina - pré-requisito obrigatório para entrar no BBB 22. De acordo com a TV Globo, a situação não afetará as dinâmicas do jogo.

BBB 22 estreou nesta segunda-feira, 17, sob comando de Tadeu Schmidt. Programa da TV Globo será exibido diariamente a partir das 22 horas (horário de Brasília) através da emissora e da plataforma de streaming Globoplay.

