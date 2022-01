BBB 22: com elenco desfalcado, veja como foi estreia e primeira madrugada

Após semanas de especulações sobre participantes e uma campanha de dicas e spoilers, o BBB 22 estreou, na noite da segunda-feira, 17. Os participantes do grupo Camarote, composto por celebridades, chegaram na casa durante a transmissão do programa na TV Globo, enquanto o grupo Pipoca se conheceu mais cedo, no meio-dia. O momento repercutiu, pois três camarotes só começarão o jogo na quinta-feira, 20, por terem testado positivo para a Covid-19.



Antes da entrada das celebridades na casa, Tadeu Schmidt fez sua primeira aparição ao vivo como apresentador do reality show, conversando com os pipocas e realizando um Jogo da Concórdia, versão “positiva” do Jogo da Discórdia. Os 10 participantes precisaram associar placas uns aos outros com adjetivos e frases positivas. O cearense Vinicius foi destaque no momento, assim como Eliezer e Rodrigo — cada um recebeu pelo menos duas placas.

BBB 22: primeira madrugada em festa

Minutos depois, com camarotes já se enturmando, os brothers decidiram realizar um momento de celebração, com bebidas alcoólicas enviadas pela equipe do programa. E continuaram em festa no início da madrugada, que rendeu uma má impressão para a cantora Naiara Azevedo. Suas demandas — como pedir para dormir em uma cama especificamente de solteiro para não encostar em ninguém — foram mal vistas por Rodrigo, Natália, Eslovênia e outros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O comportamento de Naiara tem repercutido negativamente nas redes sociais. Em conversa sobre racismo na cozinha, aproveitou para dizer que foi criada para não ver “diferença” entre as pessoas. “Não existe pra mim ruivo, loiro, negro, branco. Todo mundo para mim é como se eu enxergasse tudo igual. Eu não vejo tonalidades de pele diferentes aqui. Para mim, não existe. Eu não fui ensinada assim, é tudo igual. Minha mãe e meu pai me ensinaram a amar e respeitar o ser humano”.

No mesmo papo, a pipoca Natália afirmou que negros foram escravizados porque eram “eficientes”. “Sou preta e vim como escravo sim, porque a gente era eficiente, porque a gente era bom. Quando falarem ‘você é preto’, responde: sou sim, sou preta mesmo!'”, declarou. O trecho da discussão acabou viralizando nas redes sociais e internautas criticaram a participante por romantizar a escravidão.



BBB 22: O POVO realiza lives semanais

Junto do início do BBB 22, estreou nessa segunda o programa “O POVO no BBB”, que será exibido nas redes sociais do jornal a partir das 21h15min. A transmissão ao vivo estará simultaneamente nas plataformas TikTok, Instagram, Twitter e YouTube. Haverá lives nos domingos, após a formação do paredão, e nas terças-feiras, depois da eliminação. A apresentação ficará sob responsabilidade de Walber Freitas, diretor de criação do O POVO, e de outros comentaristas.



Tags