BBB 22: Anitta demonstra interesse por Rodrigo: "É bolsominion?"

O Big Brother Brasil 22 mal começou, mas a cantora Anitta, que costuma comentar o reality show, já parece ter seu interesse romântico da edição. Depois de "paquerar" Bil Araújo da edição de 2021, o alvo agora é o brother Rodrigo. A artista postou nas redes sociais sobre a beleza do participante e questionou sua inclinação política.

"Cheguei em Miami agora e já fui direto assistir BBB. Rodrigo, estou apaixonada, por favor não me desaponte... Não seja hetero top bolminion machista, amém. Te aguardo na porta do Projac", brincou a cantora.

Os administradores do perfil de Rodrigo responderam dando apoio à paquera da Anitta, que prontamente se manifestou: "Que delícia, adm... conta aí, ele é bolsominion? se for arrependido já vale", contou, ainda sem resposta do perfil do brother.

Natural de São José dos Campos, interior de São Paulo, Rodrigo é formado em Administração e trabalha como gerente comercial. Quando saiu do ensino médio, foi morar sozinho e também viveu um período na Austrália. No exterior, onde ficou por três anos, foi pedreiro, modelo e jogador de futebol.

Em 2017, voltou ao Brasil, entrou na indústria farmacêutica e se tornou gerente de uma multinacional. É solteiro e não tem filhos. Diz que está na melhor fase da vida e gosta de festas, aproveitando sua liberdade.

"Não sou uma pessoa passiva. As pessoas aqui fora me amam ou me odeiam. Nunca passei batido nessa vida”, pontua. Tem algumas manias por ser metódico, como não conseguir dormir com barulhos e acordar de mau humor após dormir pouco.

Pretende enfrentar seus medos. Afirma ser estrategista e ser estimulado pela disputa. "Sou inteligente, falo bem, estudo e leio as pessoas. Sem competição a minha vida não anda”, ressalta.

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Dentre os nomes de famosos especulados para o reality, estão a influencer Jade Picon e as cantoras Linn da Quebrada e Naiara Azevedo. Confira a a lista dos participantes confirmados até agora:



