 Brunna Gonçalves no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

Brunna Gonçalves é um dos nomes confirmados do Big Brother Brasil em 2022. Saiba mais sobre a nova participante do programa da TV Globo. Reality começa na próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro (17/01)

Brunna Gonçalves, de 30 anos, é uma das novas participantes confirmadas para o Big Brother Brasil (BBB 22). O nome da sister foi divulgado hoje, sexta-feira, 14 de janeiro (14/01) durante a programação da TV Globo. O BBB 22 começa na próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro (17/01), a partir das 22h25min (horário de Brasília).

Brunna Gonçalves nasceu em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Bailarina e influenciadora digital, começou a dançar na adolescência e chegou a morar nos Estados Unidos por causa de sua arte.

Desde 2015, produz conteúdo nas redes sociais, com assuntos voltados, principalmente, à beleza. Ela também é do corpo de balé da cantora Ludmilla, com quem é casada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ela aceitou o convite para participar do reality show porque adora o programa. “Não durmo, sou aquela que vejo as pessoas dormindo”, comenta. A artista já esteve dentro da casa, para participar de um dos shows de Ludmilla.

“Só tenho cara de barbie, mas quando se fala em competição... odeio perder”, afirma. Diz que ganhar o BBB 22 seria realizar o seu sonho e o de sua mãe. Está no grupo "Camarote".

Ela era um dos nomes cotados para o reality show, ao lado de Pedro Scooby e Arthur Aguiar, que também foram confirmados.

Sobre o assunto Enquete BBB 22: como votar no Gshow

BBB 22: Paulo Vieira vai comandar o quadro "Big Terapia" durante o programa

BBB 22: Rafa Kalimann apresentará o quadro ‘Bate-Papo BBB’ na nova edição

BBB 22: quando começa e quando acaba?

A edição de 2022 do BBB começa na próxima segunda-feira, 17 de janeiro (17/01). A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas.

Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

BBB 22: veja a lista dos participantes confirmados até agora

Os fãs do reality Big Brother Brasil (BBB 22) conheceram hoje, sexta-feira, 14 de janeiro (14/01) os nomes dos participantes da nova edição do programa da TV Globo. A atração será comandada pelo jornalista Tadeu Schmidt e começa no próximo dia 17 de janeiro (17/01).

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Dentre os nomes de famosos especulados para o reality, estão a influencer Jade Picon e as cantoras Linn da Quebrada e Naiara Azevedo. Confira a a lista dos participantes confirmados até agora:

>> Laís no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Luciano no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Jessilane no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Eliezer no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Eslovênia no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Lucas no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Bárbara no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Arthur Aguiar no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Rodrigo no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Natália no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

>> Vinicius no BBB 22: saiba quem é o participante cearense confirmado no reality

>> Pedro Scooby no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

>> Brunna Gonçalves no BBB 22: saiba quem é a participante confirmada no reality

BBB 22: Globo confirma cearense no reality

Vinicius é o cearense confirmado no reality da TV Globo. Natural do Crato, o jovem de 22 anos chegou a vender o único botijão de gás da casa para comprar um ingresso de um show da Anitta e afirmou não ter vergonha de ser pobre, mas sim "ódio". “Resistência é viver com salário mínimo um mês, o resto é moleza", brincou o brother. Saiba mais sobre o participante cearense do BBB 22.

A informação que haveria um cearense nesta edição do reality confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt no último domingo, 9. Com Vinicius confinado, o reality chega a marca de sete cearenses que já passaram pelo reality: Natália Nara, Roberta Brasil, Rafael Memória, Lucas Fernandes, Patrícia Leitte e Kerline Cardoso. Após a revelação de Schmidt, o nome do humorista Max Petterson chegou a ser um dos cogitados para integrar o elenco da edição de 2022 do reality. Porém, a informação foi negada pelo próprio nas redes sociais.

BBB: confira a retrospectiva

>> BBB: relembre os vencedores das 21 edições do reality

>> BBB: relembre todas as expulsões do reality show

>> BBB: três nordestinos já venceram o reality show; relembre quem são

>> BBB: como estão os seis cearenses que já participaram do reality

>> BBB: relembre em vídeo os 4 maiores barracos da última edição do reality

>> BBB: mais da metade dos ganhadores são do Sudeste; veja lista completa

>> BBB: top 10 das maiores rejeições do reality show; confira lista

Tags