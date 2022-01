Arthur Aguiar no BBB 22: saiba quem é o participante confirmado no reality

Arthur Aguiar é um dos nomes confirmados do Big Brother Brasil em 2022. Saiba mais sobre o novo participante do programa da TV Globo. Reality começa na próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro (17/01)

Arthur Aguiar, de 32 anos, é um dos novos participantes confirmados para o Big Brother Brasil (BBB 22). O nome do brother foi divulgado hoje, sexta-feira, 14 de janeiro (14/01) durante a programação da TV Globo. O BBB 22 começa na próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro (17/01), a partir das 22h25min (horário de Brasília).

O ator e cantor Arthur Aguiar nasceu no Rio de Janeiro. Antes de se dedicar às artes, foi atleta profissional e nadou por dez anos. Chegou a conquistar medalhas e títulos em competições nacionais.

Trabalhou na peça "Os Melhores Anos de Nossas Vidas", com Domingos de Oliveira. Também esteve na série e na banda "Rebelde", um adaptação brasileira da produção mexicana.

Como ator na TV Globo, atuou em novelas como "Malhação Sonhos", "Êta Mundo Bom!", "Outro Lado do Paraíso" e "Malhação Sonhos". Também participou do elenco da 12ª temporada de "Dança dos Famosos".

Segundo ele, pretende ganhar tudo que conseguir para a família. Afirma que seu passado como atleta será bom para o jogo. "Só caio na água para ganhar", diz.

Arthur Aguiar era um dos nomes cotados para o Big Brother Brasil. Ele ainda é marido da influenciadora digital Mayra Cardi. Estará no grupo "Camarote".

A edição de 2022 do BBB começa na próxima segunda-feira, 17 de janeiro (17/01). A produção do programa ainda não anunciou a quantidade de dias em que os participantes ficarão confinados ou previsão de fim da transmissão. A nova edição deve ter ainda mais dias de confinamento do que o BBB 21, que teve 100, segundo especulam internautas.

Assim como aconteceu na última edição, o BBB 22 contará com um programa extra e especial em que os participantes irão se reencontrar após a grande final para “lavar roupa suja” e confraternizar. No BBB 21, o especial foi chamado de “Dia 101”.

Os fãs do reality Big Brother Brasil (BBB 22) conheceram hoje, sexta-feira, 14 de janeiro (14/01) os nomes dos participantes da nova edição do programa da TV Globo. A atração será comandada pelo jornalista Tadeu Schmidt e começa no próximo dia 17 de janeiro (17/01).

Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Dentre os nomes de famosos especulados para o reality, estão a influencer Jade Picon e as cantoras Linn da Quebrada e Naiara Azevedo. Clique aqui para ver a lista dos participantes confirmados até agora.

BBB 22: Globo confirma cearense no reality

Haverá um cearense no Big Brother Brasil 22. A informação foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt no último domingo, 9. Não há informações se o participante será do grupo de anônimos ou do grupo Pipoca, que reúne os famosos. Com o novo confinado, o reality chega a marca de sete cearenses que já passaram pelo reality: Natália Nara, Roberta Brasil, Rafael Memória, Lucas Fernandes, Patrícia Leitte e Kerline Cardoso.

Após a revelação de Schmidt, o nome do humorista Max Petterson chegou a ser um dos cogitados para integrar o elenco da edição de 2022 do reality. Porém, a informação foi negada pelo próprio nas redes sociais.

