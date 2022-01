Natália afirma que negros foram escravizados porque eram "eficientes"

O BBB 22 já está no ar e a primeira noite na casa mais vigiada do Brasil já rendeu comentários polêmicos. Sentados na mesa da xepa, os brothers estavam conversando sobre racismo. A modelo Natália, de 22 anos, foi uma das que mais opinou durante o bate-papo, mas alguns comentários acabaram repercutindo negativamente na internet.

"Você deve respeitar as pessoas, indiferente ser branco e vice-versa", declarou. Ela afirmou que não tem problema se a pessoa a chama de preta, negra ou manchada, por ter vitiligo e que tem muito orgulho da sua cor. "O que tá aqui fora é superficial, se a gente não olhar para fora e refletir o que tá dentro, de nada vai adiantar", destacou.



Ao decorrer da conversa, Natália acabou soltando um comentário polêmico sobre escravidão. “Sou preta e vim como escravo sim, porque a gente era eficiente, porque a gente era bom. Quando falarem ‘você é preto’, responde: sou sim, sou preta mesmo!'”, declarou.

Cade a Lumena pra ressignificar a cara da Natália no socão. Gente?????? pic.twitter.com/m0bKbuBzag — Sebastian (@bat_1pramim) January 18, 2022

O trecho da discussão acabou viralizando nas redes sociais e internautas criticaram a participante por romantizar a escravidão. Antes mesmo de entrar na casa, Natália já tinha se envolvido em polêmica por estar seguindo o presidente Jair Bolsonaro. Internautas levantaram a suspeita de que ela seria uma defensora do governo atual. No entanto, no Facebook da participante também encontraram publicações onde ela critica Bolsonaro.

Confira a repercussão:

Imagina a pessoa ir pro BBB falar que os negros foram escravizados porque eram bons no que faziam ??????? Não, meus amores ...#BBB22pic.twitter.com/YAf2usHC7s — Nat de Arrascaeta (@eunataliamoura) January 18, 2022 Natália do BBB com esse discurso sobre os escravos me lembrou o Sérgio Camargo, da Fundação Palmares pic.twitter.com/XS5v9ZubmS — Juan Romero (@juangbromero) January 18, 2022 essa Natália no BBB..., puta que pariu, ta falando merda no 1⁰ dia! o povo preto não foi escravizado porque eram "bons no que faziam" e sim porquê foram taxados como seres inferiores. Levantar pauta racial de forma errônea em rede nacional é foda #BBB22 — Rodolfo Mendes (@rodolfomendes32) January 18, 2022

