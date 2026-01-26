Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Uol BBB 26: quem sai no 2° Paredão? Confira parcial

O BBB 26 entra em clima de decisão nesta segunda-feira, 26, com divulgação das parciais da Enquete Uol. Leandro, Brígido e Matheus disputam voto a voto a permanência no segundo paredão da temporada
Atualizado às Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos Autor
A votação do público já dá sinais de como pode terminar o segundo Paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26). A Enquete Uol aponta uma disputa acirrada entre Matheus e Leandro, enquanto o Sincerão promete acirrar ainda mais os ânimos na casa nesta segunda-feira, 26.

Até a última atualização, mais de 131 mil votos foram computados, medindo a preferência do público antes da eliminação oficial.

Enquete Uol BBB 26: quem sai no 2° Paredão?

Na parcial, Matheus aparece à frente, com 51,53% dos votos, seguido de perto por Leandro, que soma 39,08%. Já Brigido surge com 9,39%, figurando como o menos ameaçado no momento. 

Veja a seguir as porcentagens da votação deles:

  • Matheus: 51,53%
  • Leandro: 39,08%
  • Brigido: 9,39%

Vale ressaltar que a votação na enquete Uol não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo.

Quem está no segundo Paredão do BBB 26

Leandro, Brigido e Matheus disputam a permanência no segundo Paredão do BBB 26. O trio foi definido após uma formação marcada por interferências de dinâmicas especiais e decisões estratégicas que movimentaram a casa.

A votação promete ser acirrada, já que os três participantes têm trajetórias distintas no jogo e diferentes níveis de rejeição e apoio fora da casa.

Como foi a formação do paredão

A formação do Paredão começou com a indicação direta do líder Babu, que escolheu Matheus para a berlinda. Na sequência, a Caixa Surpresa alterou os rumos da votação: Sarah vetou o voto de Ana Paula, que perdeu o benefício do voto com peso duplo.

Pela mesma dinâmica, Jonas ficou impedido de votar, enquanto Leandro já estava emparedado. Na votação da casa, Brigido foi o mais votado, com seis votos. Chaiany, Gabriela, Juliano Floss, Sol Vega e Ana Paula também receberam indicações.

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

Que horas começa o BBB 26 hoje?

A edição do Big Brother Brasil com o Sincerão vai ao ar por volta das 22h25min, logo após a novela "Três Graças", na TV Globo. O horário segue o padrão do programa de segunda a sábado.

Aos domingos, a exibição ocorre após o Fantástico.

