Enquete Uol BBB 26: quem sai no 2° Paredão? Confira parcial

Enquete Uol BBB 26: quem sai no 2° Paredão? Confira parcialO BBB 26 entra em clima de decisão nesta segunda-feira, 26, com divulgação das parciais da Enquete Uol. Leandro, Brígido e Matheus disputam voto a voto a permanência no segundo paredão da temporada
A votação do público já dá sinais de como pode terminar o segundo Paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26). A Enquete Uol aponta uma disputa acirrada entre Matheus e Leandro, enquanto o Sincerão promete acirrar ainda mais os ânimos na casa nesta segunda-feira, 26.
Até a última atualização, mais de 131 mil votos foram computados, medindo a preferência do público antes da eliminação oficial.
Enquete Uol BBB 26: quem sai no 2° Paredão?
Na parcial, Matheus aparece à frente, com 51,53% dos votos, seguido de perto por Leandro, que soma 39,08%. Já Brigido surge com 9,39%, figurando como o menos ameaçado no momento.
Veja a seguir as porcentagens da votação deles:
- Matheus: 51,53%
- Leandro: 39,08%
- Brigido: 9,39%
Vale ressaltar que a votação na enquete Uol não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo.
Quem está no segundo Paredão do BBB 26
Leandro, Brigido e Matheus disputam a permanência no segundo Paredão do BBB 26. O trio foi definido após uma formação marcada por interferências de dinâmicas especiais e decisões estratégicas que movimentaram a casa.
A votação promete ser acirrada, já que os três participantes têm trajetórias distintas no jogo e diferentes níveis de rejeição e apoio fora da casa.
Como foi a formação do paredão
A formação do Paredão começou com a indicação direta do líder Babu, que escolheu Matheus para a berlinda. Na sequência, a Caixa Surpresa alterou os rumos da votação: Sarah vetou o voto de Ana Paula, que perdeu o benefício do voto com peso duplo.
Pela mesma dinâmica, Jonas ficou impedido de votar, enquanto Leandro já estava emparedado. Na votação da casa, Brigido foi o mais votado, com seis votos. Chaiany, Gabriela, Juliano Floss, Sol Vega e Ana Paula também receberam indicações.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4
Que horas começa o BBB 26 hoje?
A edição do Big Brother Brasil com o Sincerão vai ao ar por volta das 22h25min, logo após a novela "Três Graças", na TV Globo. O horário segue o padrão do programa de segunda a sábado.
Aos domingos, a exibição ocorre após o Fantástico.