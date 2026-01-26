Enquete Uol BBB 26: quem sai no 2° Paredão? Confira parcial

Parcial mostra Matheus e Leandro em disputa acirrada antes do Sincerão desta segunda, 26. / Crédito: Reprodução/Gshow

A votação do público já dá sinais de como pode terminar o segundo Paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26). A Enquete Uol aponta uma disputa acirrada entre Matheus e Leandro, enquanto o Sincerão promete acirrar ainda mais os ânimos na casa nesta segunda-feira, 26. Até a última atualização, mais de 131 mil votos foram computados, medindo a preferência do público antes da eliminação oficial.

Enquete Uol BBB 26: quem sai no 2° Paredão? Na parcial, Matheus aparece à frente, com 51,53% dos votos, seguido de perto por Leandro, que soma 39,08%. Já Brigido surge com 9,39%, figurando como o menos ameaçado no momento. Veja a seguir as porcentagens da votação deles: Matheus: 51,53%

Leandro: 39,08%

Brigido: 9,39%

