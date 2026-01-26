O que tem no BBB 26 hoje? Confira agenda de segunda (26/01)

O que tem no BBB 26 hoje? Confira a agenda de segunda (26/01)O BBB 26 promete agitar a noite desta segunda-feira, 26, com mais dinâmicas após a formação do Paredão. Brígido, Leandro e Matheus estão na berlinda
A temperatura no Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) deve elevar com o Sincerão desta segunda-feira, 26 de janeiro. A dinâmica acontece logo após a formação do Paredão e costuma ser marcada por confrontos diretos, declarações sinceras e possíveis reviravoltas no jogo.
A expectativa é que os participantes na berlinda sejam os principais alvos do embate, o que pode influenciar a opinião do público e alterar alianças dentro da casa mais vigiada do Brasil.
Que horas começa o Sincerão hoje?
A edição do BBB 26 com o Sincerão vai ao ar por volta das 22h25min, logo após a exibição da novela "Três Graças", na TV Globo.
O horário segue o padrão do reality de segunda a sábado, com exceção dos domingos.
BBB 26: quem está no Paredão desta semana?
Disputam a permanência no BBB 26 os participantes Brigido, Leandro e Matheus.
O trio foi definido após uma formação de paredão marcada por reviravoltas e interferências de dinâmicas especiais do programa.
A votação promete ser acirrada, já que os três participantes têm trajetórias distintas no jogo e relações diferentes com os demais brothers e sisters.
>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp
Como foi a formação do Paredão?
A formação do paredão começou com a indicação direta do líder Babu, que escolheu Matheus para a berlinda. Em seguida, a dinâmica da Caixa Surpresa interferiu na votação: Sarah vetou o voto de Ana Paula, que perdeu o benefício do voto com peso duplo.
Ainda pela mesma dinâmica, Jonas ficou impedido de votar, enquanto Leandro Boneco já estava automaticamente emparedado.
Na votação da casa, Brígido foi o mais votado, com seis votos. Chaiany, Gabriela, Juliano Floss, Sol Vega e Ana Paula também receberam votos.
Dinâmicas do dia no BBB 26: Raio-X e Queridômetro
Além do Sincerão, a programação desta segunda-feira inclui o tradicional Raio-X, momento em que os participantes usam o confessionário como um diário pessoal para expressar sentimentos, fazer pedidos ao público ou enviar mensagens à família.
O Queridômetro também segue ativo. Na dinâmica, os brothers e sisters avaliam uns aos outros por meio de emojis positivos e negativos, revelando afinidades, conflitos e possíveis estratégias de jogo.
Programa ao vivo e como acompanhar o BBB 26
O BBB 26 vai ao ar logo após a novela "Três Graças" de segunda a sábado. Aos domingos, o reality começa após o Fantástico, por volta das 23h.
Além da exibição na TV Globo, o programa pode ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay. A plataforma também oferece acesso às câmeras 24 horas, permitindo ao público acompanhar tudo o que acontece na casa em tempo real.