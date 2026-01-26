O que tem no BBB 26 hoje? Confira agenda de segunda (26/01)

Leandro, Brigido e Matheus enfrentam noite decisiva nesta segunda-feira , 26 de janeiro, após formação de paredão no reality da Globo. / Crédito: Reprodução/Globoplay

A temperatura no Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) deve elevar com o Sincerão desta segunda-feira, 26 de janeiro. A dinâmica acontece logo após a formação do Paredão e costuma ser marcada por confrontos diretos, declarações sinceras e possíveis reviravoltas no jogo. A expectativa é que os participantes na berlinda sejam os principais alvos do embate, o que pode influenciar a opinião do público e alterar alianças dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Que horas começa o Sincerão hoje? A edição do BBB 26 com o Sincerão vai ao ar por volta das 22h25min, logo após a exibição da novela "Três Graças", na TV Globo. O horário segue o padrão do reality de segunda a sábado, com exceção dos domingos. BBB 26: quem está no Paredão desta semana? Disputam a permanência no BBB 26 os participantes Brigido, Leandro e Matheus.

O trio foi definido após uma formação de paredão marcada por reviravoltas e interferências de dinâmicas especiais do programa. A votação promete ser acirrada, já que os três participantes têm trajetórias distintas no jogo e relações diferentes com os demais brothers e sisters.

Como foi a formação do Paredão? A formação do paredão começou com a indicação direta do líder Babu, que escolheu Matheus para a berlinda. Em seguida, a dinâmica da Caixa Surpresa interferiu na votação: Sarah vetou o voto de Ana Paula, que perdeu o benefício do voto com peso duplo. Ainda pela mesma dinâmica, Jonas ficou impedido de votar, enquanto Leandro Boneco já estava automaticamente emparedado. Na votação da casa, Brígido foi o mais votado, com seis votos. Chaiany, Gabriela, Juliano Floss, Sol Vega e Ana Paula também receberam votos.