BBB 26: tudo o que rolou na madrugada de hoje e você não viu

BBB 26: tudo o que rolou na madrugada de hoje e você não viuMadrugada desta quinta-feira, 15, teve primeiro líder da temporada, "reunião de condomínio", rivalidade entre participantes e desclassificação. Veja o que aconteceu no programa
O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) teve um começo agitado, com a primeira prova da temporada sendo de resistência e durando mais de 24 horas.
Com o resultado anunciado na madrugada desta quinta-feira, 15, o jogo começa a se desenhar de forma mais clara com o primeiro líder e a divisão da casa entre Vip e Xepa.
Entre os acontecimentos da madrugada, houve uma “reunião de condomínio” para discutir um problema recorrente do programa.
Além disso, surgiram primeiras rivalidades, que tendem a ser importantes ao primeiro paredão, e mudança no elenco com a desclassificação de um participante.
A seguir, veja quais foram os destaques desta madrugada no BBB 26:
BBB 26: Alberto Cowboy é o primeiro líder da temporada
Iniciada na noite da terça-feira, 13, a 1ª Prova do Líder do BBB 26 encerrou no começo desta quinta-feira, 15, consagrando Alberto Cowboy como vencedor após uma disputa de 26 horas. Pelo tempo, a prova entrou no Top 4 das dinâmicas mais longas do reality show.
A disputa final ficou entre Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy, encerrando-se durante a madrugada, quando Jonas desistiu da competição.
Assim, Cowboy conseguiu o poder de escolher quem vai para o VIP e quem vai para a Xepa, além de colocar cinco participantes na Mira do Líder, sinalizando possíveis alvos para o primeiro paredão.
ALBERTO COWBOY É O PRIMEIRO LÍDER DO BBB 26 pic.twitter.com/lzrswcalwn— luscas (@luscas) January 15, 2026
No domingo, 18 de janeiro, Cowboy deve indicar um dos participantes que estão na Mira do Líder para ir direto ao paredão.
BBB 26: Henri Castelli é desclassificado por saúde
Após sofrer uma convulsão durante a Prova do Líder, Henri Castelli recebeu ajuda médica da produção e foi encaminhado para um hospital, onde passou por alguns exames.
Liberado para retornar à casa ainda na tarde da quarta-feira, 14, ele sofreu outra convulsão.
Nesse momento, a câmera foi cortada da casa para a Prova do Líder e Henri voltou a ser retirado da casa para receber atendimento médico.
A situação ficou pendente durante toda a noite, até que, durante a madrugada desta quinta-feira, foi anunciado que ele não segue no jogo, desclassificado por motivos de saúde.
AGORA: Tadeu informa que Henri Castelli está FORA do #BBB26! pic.twitter.com/iScG2ppSKv— Central Reality (@centralreality) January 15, 2026
Os participantes da casa organizaram os pertences de Henri, entregando-os para a produção, além de avisar a Jonas e Cowboy sobre a desclassificação dele assim que ambos retornaram à casa.
Até o momento, não se sabe se a produção irá abrir uma vaga para os participantes do Quarto Branco, considerando que a dinâmica segue.
BBB 26: Rivalidade entre Brigido e Ana Paula Renault se desenha
Dois dos participantes mais polêmicos desta edição começaram a trocar farpas na madrugada desta quinta-feira. Brigido já tinha comentado que recebeu informações externas de que o público queria ver uma rivalidade entre ele e Ana Paula Renault. Ela, por outro lado, já deixou claro que vai votar nele para o primeiro paredão.
4) Brigido falou que o público da Casa de Vidro pediu pra não deixar entrarem na cabeça deles.— Tracklist (@tracklist) January 15, 2026
Ana Paula: "Eu já entrei na sua, cê nem percebeu..."
Brigido: "Vixe, tem muito passo ainda!"
Ana Paula: "Mas tô fazendo um estrago na sua mente!"
pic.twitter.com/FBxZk1RScT
Em um diálogo amistoso, Brigido comentou que o público da Casa de Vidro pediu para não deixar que os outros entrassem na cabeça deles. Ao que Ana Paula respondeu: “Eu já entrei na sua e cê nem percebeu…”.
Ele desconversou e disse que “tem muito passo ainda”, mas ela não desistiu e avisou: “Tô fazendo um estrago na sua mente!”.
BBB 26: Juliano Floss fala sobre cinema nacional, Marina Sena e receio de brigar
Um dos destaques entre o grupo Camarote, Juliano Floss movimentou a madrugada com diversas conversas. Em uma delas, com Babu, Floss comentou sobre o cinema nacional, citando “Ainda Estou Aqui” e o nível de marketing que o filme precisou ter para chegar ao Oscar.
Babu concordou e disse que há filmes excelentes que não conseguem chegar nesse nível de marketing, como Kasa Branca e Oeste Outra Vez, este último com ele no elenco.
5) Babu fala com Juliano sobre o cinema nacional e marketing para a época de premiações pic.twitter.com/bNXpKMPITU— Tracklist (@tracklist) January 15, 2026
O influencer também comentou sobre a namorada, Marina Sena, dizendo que queria um show dela no programa, mas que não foi autorizado por conta de sua presença.
Ele também revelou que, no processo de seleção, a produção falou que seguer as músicas da cantora tocarão no programa.
Por último, Floss conversou com Samira, Jordana, Marcelo e Maxiane e disse ter receio de brigar, por serigual a Sol Vega no sentido de gritar, mas destacando que um pouco menos que ela. Maxiane brincou que “é isso que o Brasil quer ver”.
BBB 26: Ana Paula quer puxar reunião de condomínio
Uma das participantes mais incomodadas com o problema recorrente de não ter camas o suficiente, Ana Paula disse em conversa com Breno, Milena e Juliano Floss que é preciso fazer uma “reunião de condomínio” para lidar com a situação.
17) REUNIÃO DE CONDOMÍNIO— Tracklist (@tracklist) January 15, 2026
Ana Paula: "Amanhã a gente tem que juntar a casa inteira e tem que explicar que tem 3 pessoas sem cama! Tem que chegar a um consendo dos moradores pra saber que algum dia alguém vai dormir no chão!" pic.twitter.com/BYO5RaAFx8
"Amanhã a gente tem que juntar a casa inteira e tem que explicar que tem 3 pessoas sem cama! Tem que chegar a um consenso dos moradores para saber se algum dia alguém vai dormir no chão!”, disse ela.
BBB 26: Pedro passa mais uma noite sem dormir e alerta outros participantes
Pedro tem chamado a atenção de maneira negativa pela sua agitação. Depois de levar esporro de Solange Couto na quarta-feira e tentar se resolver pela fofoca que fez com Ana Paula, o participante passou a madrugada de quinta-feira em claro.
19) Durante a noite, Pedro tentou dormir a não conseguiu. Ele estava muito agitado.— Tracklist (@tracklist) January 15, 2026
Os colegas indicaram que ele chamasse a produção para pedir algum apoio ou remédio.
pic.twitter.com/E1eYvnIvGR
Outros participantes notaram o comportamento do brother e recomendaram que ele fosse pedir atendimento psicológico.
“Às vezes ela te passa um floral”, disse Cowboy, que alertou que ele, nesse estado, pode puxar uma briga e tomar um voto de graça.
Em uma conversa com Brigido, Pedro disse que “os pipoca tá louco pra me botar no Paredão”(sic), apontando Maxiene como a mais irritada em relação à sua pessoa.
Ele também elogiou Brigido dizendo que o participante é a melhor coisa que aconteceu com ele no jogo. Internautas questionam se isso significa uma parceria entre a dupla que pode tentar articular estratégias para fugir do primeiro paredão.
BBB 26: Quarto Branco tem sido chamado de “casa paralela”
Após a desistência de Ricardinho, o Quarto Branco entrou em uma inesperada tranquilidade, com os 8 participantes restantes convivendo de maneira tranquila e alegre, mesmo com os barulhos impostos pela produção do programa.
"O cara achou que com a porta ia incomodar a gente" Os candidatos no #QuartoBranco , resistindo aos sons que tocam, relembraram a postura de Ricardinho antes de sair #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/KrhLzjVscQ— Big Brother Brasil (@bbb) January 15, 2026
Com direito a dancinhas e piadas com a liberação dos lenços umedecidos, os participantes restantes ganharam o apelido de “Manicomers” pelos internautas que pedem que todos entrem na casa pelo número de horas que passaram na dinâmica.
Sem banho e com apenas bolachas para alimentação, o Quarto Branco segue para seu quarto dia, funcionando como uma “Casa Paralela” do BBB 26.
Dinâmica da primeira semana do BBB 26
A primeira semana do BBB 26 promete fortes emoções. Nesta quinta-feira, 15, o Big Fone toca pela primeira vez.
Na sexta, o líder coloca cinco participantes na mira.
No sábado, o público conhece os imunizados pelo Anjo.
Já no domingo, acontece a formação do primeiro Paredão triplo da temporada.
BBB 26: como assistir ao vivo
De segunda a sábado, o reality vai ao ar após a transmissão da novela Três Graças, por volta das 22h25min, na TV Globo. Aos domingos, passa depois do Fantástico, pelas 23h.
Além da televisão aberta, o BBB 26 poderá ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay; veja como ícones de acesso podem ser acessados para assistir ao reality ao vivo na plataforma:
- "Agora na TV", caso estiver assistindo pela Smart TV. O item aparece no menu do lado esquerdo da tela;
- "Agora", caso estiver assistindo pelo celular. Está disponível na parte inferior do aplicativo;
- "Agora na TV", caso estiver assistindo pelo computador. Poderá ser acessado na parte superior do site;
- "Agora na TV" em outros dispositivos. Localize pela opção ao acessar o aplicativo.
Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming. As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pelo Globoplay.
No entanto, a transmissão de 24 horas, com doze câmeras exclusivas da casa de confinamento, só pode ser acessada com a assinatura. Conteúdos, como o mosaico e a câmera que acompanha o líder, estão disponíveis.
Passo a passo para criar conta no Globoplay
Acesse o navegador minhaconta.globo.com
Entre com a sua conta Google ou Facebook
Cadastre um número de telefone. Pelo código recebido por SMS, confirme para validar a nova conta
Informe seus dados
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Com a entrada de Breno, o grupo Pipoca do BBB 26 passa a contar com 10 participantes. A produção do programa confirmou a formação atualizada após o anúncio da desistência de Marcel.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4