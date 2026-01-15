BBB 26: tudo o que rolou na madrugada de hoje e você não viu

Madrugada desta quinta-feira, 15, teve primeiro líder da temporada, "reunião de condomínio", rivalidade entre participantes e desclassificação. Veja o que aconteceu no programa

Com o resultado anunciado na madrugada desta quinta-feira, 15, o jogo começa a se desenhar de forma mais clara com o primeiro líder e a divisão da casa entre Vip e Xepa.

O Big Brother Brasil 26 (BBB 26) teve um começo agitado, com a primeira prova da temporada sendo de resistência e durando mais de 24 horas.

A seguir, veja quais foram os destaques desta madrugada no BBB 26:

Além disso, surgiram primeiras rivalidades, que tendem a ser importantes ao primeiro paredão, e mudança no elenco com a desclassificação de um participante.

Entre os acontecimentos da madrugada, houve uma “reunião de condomínio” para discutir um problema recorrente do programa.

Assim, Cowboy conseguiu o poder de escolher quem vai para o VIP e quem vai para a Xepa, além de colocar cinco participantes na Mira do Líder, sinalizando possíveis alvos para o primeiro paredão.

A disputa final ficou entre Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy, encerrando-se durante a madrugada, quando Jonas desistiu da competição.

Iniciada na noite da terça-feira, 13, a 1ª Prova do Líder do BBB 26 encerrou no começo desta quinta-feira, 15, consagrando Alberto Cowboy como vencedor após uma disputa de 26 horas . Pelo tempo, a prova entrou no Top 4 das dinâmicas mais longas do reality show.

No domingo, 18 de janeiro, Cowboy deve indicar um dos participantes que estão na Mira do Líder para ir direto ao paredão.

Nesse momento, a câmera foi cortada da casa para a Prova do Líder e Henri voltou a ser retirado da casa para receber atendimento médico.

Liberado para retornar à casa ainda na tarde da quarta-feira, 14, ele sofreu outra convulsão.

Após sofrer uma convulsão durante a Prova do Líder, Henri Castelli recebeu ajuda médica da produção e foi encaminhado para um hospital, onde passou por alguns exames.

A situação ficou pendente durante toda a noite, até que, durante a madrugada desta quinta-feira, foi anunciado que ele não segue no jogo, desclassificado por motivos de saúde.

AGORA: Tadeu informa que Henri Castelli está FORA do #BBB26! pic.twitter.com/iScG2ppSKv — Central Reality (@centralreality) January 15, 2026

Os participantes da casa organizaram os pertences de Henri, entregando-os para a produção, além de avisar a Jonas e Cowboy sobre a desclassificação dele assim que ambos retornaram à casa.

Até o momento, não se sabe se a produção irá abrir uma vaga para os participantes do Quarto Branco, considerando que a dinâmica segue.

BBB 26: Rivalidade entre Brigido e Ana Paula Renault se desenha

Dois dos participantes mais polêmicos desta edição começaram a trocar farpas na madrugada desta quinta-feira. Brigido já tinha comentado que recebeu informações externas de que o público queria ver uma rivalidade entre ele e Ana Paula Renault. Ela, por outro lado, já deixou claro que vai votar nele para o primeiro paredão.

4) Brigido falou que o público da Casa de Vidro pediu pra não deixar entrarem na cabeça deles.



Ana Paula: "Eu já entrei na sua, cê nem percebeu..."



Brigido: "Vixe, tem muito passo ainda!"



Ana Paula: "Mas tô fazendo um estrago na sua mente!"



pic.twitter.com/FBxZk1RScT — Tracklist (@tracklist) January 15, 2026

Em um diálogo amistoso, Brigido comentou que o público da Casa de Vidro pediu para não deixar que os outros entrassem na cabeça deles. Ao que Ana Paula respondeu: “Eu já entrei na sua e cê nem percebeu…”.

Ele desconversou e disse que “tem muito passo ainda”, mas ela não desistiu e avisou: “Tô fazendo um estrago na sua mente!”.

Leia mais BBB 26: veja os signos dos participantes e o que eles indicam sobre o jogo

Sobre o assunto BBB 26: veja os signos dos participantes e o que eles indicam sobre o jogo

BBB 26: Juliano Floss fala sobre cinema nacional, Marina Sena e receio de brigar

Um dos destaques entre o grupo Camarote, Juliano Floss movimentou a madrugada com diversas conversas. Em uma delas, com Babu, Floss comentou sobre o cinema nacional, citando “Ainda Estou Aqui” e o nível de marketing que o filme precisou ter para chegar ao Oscar.

Babu concordou e disse que há filmes excelentes que não conseguem chegar nesse nível de marketing, como Kasa Branca e Oeste Outra Vez, este último com ele no elenco.

5) Babu fala com Juliano sobre o cinema nacional e marketing para a época de premiações pic.twitter.com/bNXpKMPITU — Tracklist (@tracklist) January 15, 2026

O influencer também comentou sobre a namorada, Marina Sena, dizendo que queria um show dela no programa, mas que não foi autorizado por conta de sua presença.

Ele também revelou que, no processo de seleção, a produção falou que seguer as músicas da cantora tocarão no programa.

Por último, Floss conversou com Samira, Jordana, Marcelo e Maxiane e disse ter receio de brigar, por serigual a Sol Vega no sentido de gritar, mas destacando que um pouco menos que ela. Maxiane brincou que “é isso que o Brasil quer ver”.

BBB 26: Ana Paula quer puxar reunião de condomínio

Uma das participantes mais incomodadas com o problema recorrente de não ter camas o suficiente, Ana Paula disse em conversa com Breno, Milena e Juliano Floss que é preciso fazer uma “reunião de condomínio” para lidar com a situação.

17) REUNIÃO DE CONDOMÍNIO



Ana Paula: "Amanhã a gente tem que juntar a casa inteira e tem que explicar que tem 3 pessoas sem cama! Tem que chegar a um consendo dos moradores pra saber que algum dia alguém vai dormir no chão!" pic.twitter.com/BYO5RaAFx8 — Tracklist (@tracklist) January 15, 2026

"Amanhã a gente tem que juntar a casa inteira e tem que explicar que tem 3 pessoas sem cama! Tem que chegar a um consenso dos moradores para saber se algum dia alguém vai dormir no chão!”, disse ela.

BBB 26: Pedro passa mais uma noite sem dormir e alerta outros participantes

Pedro tem chamado a atenção de maneira negativa pela sua agitação. Depois de levar esporro de Solange Couto na quarta-feira e tentar se resolver pela fofoca que fez com Ana Paula, o participante passou a madrugada de quinta-feira em claro.

19) Durante a noite, Pedro tentou dormir a não conseguiu. Ele estava muito agitado.



Os colegas indicaram que ele chamasse a produção para pedir algum apoio ou remédio.



pic.twitter.com/E1eYvnIvGR — Tracklist (@tracklist) January 15, 2026

Outros participantes notaram o comportamento do brother e recomendaram que ele fosse pedir atendimento psicológico.

“Às vezes ela te passa um floral”, disse Cowboy, que alertou que ele, nesse estado, pode puxar uma briga e tomar um voto de graça.

Em uma conversa com Brigido, Pedro disse que “os pipoca tá louco pra me botar no Paredão”(sic), apontando Maxiene como a mais irritada em relação à sua pessoa.

Ele também elogiou Brigido dizendo que o participante é a melhor coisa que aconteceu com ele no jogo. Internautas questionam se isso significa uma parceria entre a dupla que pode tentar articular estratégias para fugir do primeiro paredão.

BBB 26: Quarto Branco tem sido chamado de “casa paralela”

Após a desistência de Ricardinho, o Quarto Branco entrou em uma inesperada tranquilidade, com os 8 participantes restantes convivendo de maneira tranquila e alegre, mesmo com os barulhos impostos pela produção do programa.

"O cara achou que com a porta ia incomodar a gente" Os candidatos no #QuartoBranco , resistindo aos sons que tocam, relembraram a postura de Ricardinho antes de sair #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/KrhLzjVscQ — Big Brother Brasil (@bbb) January 15, 2026

Com direito a dancinhas e piadas com a liberação dos lenços umedecidos, os participantes restantes ganharam o apelido de “Manicomers” pelos internautas que pedem que todos entrem na casa pelo número de horas que passaram na dinâmica.

Sem banho e com apenas bolachas para alimentação, o Quarto Branco segue para seu quarto dia, funcionando como uma “Casa Paralela” do BBB 26.

Dinâmica da primeira semana do BBB 26

A primeira semana do BBB 26 promete fortes emoções. Nesta quinta-feira, 15, o Big Fone toca pela primeira vez.

Na sexta, o líder coloca cinco participantes na mira.

No sábado, o público conhece os imunizados pelo Anjo.

Já no domingo, acontece a formação do primeiro Paredão triplo da temporada.

BBB 26: como assistir ao vivo

De segunda a sábado, o reality vai ao ar após a transmissão da novela Três Graças, por volta das 22h25min, na TV Globo. Aos domingos, passa depois do Fantástico, pelas 23h.

Além da televisão aberta, o BBB 26 poderá ser acompanhado gratuitamente pelo Globoplay; veja como ícones de acesso podem ser acessados para assistir ao reality ao vivo na plataforma:

"Agora na TV", caso estiver assistindo pela Smart TV. O item aparece no menu do lado esquerdo da tela;

"Agora", caso estiver assistindo pelo celular. Está disponível na parte inferior do aplicativo;

"Agora na TV", caso estiver assistindo pelo computador. Poderá ser acessado na parte superior do site;

"Agora na TV" em outros dispositivos. Localize pela opção ao acessar o aplicativo.

Para ter acesso ao conteúdo, o espectador deve ter uma conta no streaming. As dinâmicas com participação do público, como os votos para o Paredão, também são feitas pelo Globoplay.

No entanto, a transmissão de 24 horas, com doze câmeras exclusivas da casa de confinamento, só pode ser acessada com a assinatura. Conteúdos, como o mosaico e a câmera que acompanha o líder, estão disponíveis.

Passo a passo para criar conta no Globoplay

Acesse o navegador minhaconta.globo.com Entre com a sua conta Google ou Facebook Cadastre um número de telefone. Pelo código recebido por SMS, confirme para validar a nova conta Informe seus dados

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Com a entrada de Breno, o grupo Pipoca do BBB 26 passa a contar com 10 participantes. A produção do programa confirmou a formação atualizada após o anúncio da desistência de Marcel.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Aline Campos , de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)

, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ) Edílson Capetinha , 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)

, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA) Juliano Floss , 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)

, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC) Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)

Participantes dos Veteranos