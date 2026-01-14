Cobra e planta? Confira o 1º Queridômetro do BBB 26

Queridômetro: estreia da dinâmica expõe primeiras tensões e estratégias no BBB 26 / Crédito: Reprodução gshow/Globo

O Queridômetro da 26ª edição do Big Brother Brasil (BBB) estreou nessa terça-feira, 13, e já trouxe as primeiras reações intensas entre os participantes. A dinâmica exibida na TV Globo e detalhada pelo gshow mostrou que nem tudo foram corações: emojis como cobra, planta, mala, vômito, biscoito e alvo dominaram o painel, refletindo o início das estratégias e dos primeiros atritos dentro da casa.