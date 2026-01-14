Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cobra e planta? Confira o 1º Queridômetro do BBB 26

Queridômetro do BBB 26: como foi a estreia da dinâmica

Termômetro estreou com troca de emojis negativos e revelou os primeiros sinais de conflito e estratégia dentro da casa do BBB 26; confira
O Queridômetro da 26ª edição do Big Brother Brasil (BBB) estreou nessa terça-feira, 13, e já trouxe as primeiras reações intensas entre os participantes.

A dinâmica exibida na TV Globo e detalhada pelo gshow mostrou que nem tudo foram corações: emojis como cobra, planta, mala, vômito, biscoito e alvo dominaram o painel, refletindo o início das estratégias e dos primeiros atritos dentro da casa.

Confira a seguir quais foram os principais alvos de cada emoji da casa.

 

A estreia da dinâmica foi marcada por uma variedade de emojis, indo além dos tradicionais corações. Cobras e plantas chamaram atenção, enquanto mala, vômito, biscoito e alvo também apareceram com frequência.

Ana Paula Renault foi a participante que mais se destacou no primeiro Queridômetro. Ela recebeu o maior número de cobras dos colegas e também distribuiu emojis negativos para outros confinados, o que alimentou conversas e especulações sobre suas alianças e conflitos logo nos primeiros dias de jogo.

Emojis recebidos no 1º Queridômetro do BBB 26

Cobras

  • Ana Paula Renault - recebeu cobra de Pedro, Juliano Floss e Aline Campos
  • Maxiane - recebeu cobra de Edilson
  • Milena - recebeu cobra de Edilson e Marcelo
  • Alberto Cowboy - recebeu cobra de Ana Paula Renault
  • Sarah Andrade - recebeu cobra de Ana Paula Renault
  • Solange Couto - recebeu cobra de Ana Paula Renault

Vômito

Biscoito

  • Paulo Augusto - recebeu biscoito de Ana Paula Renault
  • Aline Campos - recebeu biscoito de Milena
  • Sarah Andrade - recebeu biscoito de Milena
  • Breno - recebeu biscoito de Marcelo
  • Henri Castelli - recebeu biscoito de Marcelo
  • Milena - recebeu biscoito de Aline Campos e de Henri Castelli
  • Pedro - recebeu biscoito de Aline Campos
  • Jordana - recebeu biscoito de Edilson

Mala

  • Henri Castelli, Jordana, Juliano Floss, Marciele e Paulo Augusto - receberam mala de Milena
  • Alberto Cowboy, Brigido, Sol Vega e Solange Couto - receberam mala de Marcelo

Planta

  • Brigido e Milena - receberam planta de Sol Vega
  • Breno e Henri Castelli - receberam planta de Juliano Floss
  • Edilson, Ana Paula Renault, Marciele e Alberto Cowboy - receberam planta atribuída por outros participantes

Alvo

  • Ana Paula Renault - recebeu alvo de Brigido
  • Edilson, Jonas Sulzbach, Jordana, Paulo Augusto e Samira - receberam alvo de Ana Paula Renault e Marcelo

O que isso indica para o jogo do BBB 26

A estreia do Queridômetro mostrou que a dinâmica deve ter papel importante no BBB 26. Os emojis já funcionam como um termômetro de afinidades, rejeições e estratégias, antecipando possíveis votos e conflitos.

Com Ana Paula Renault no centro das atenções, o clima da casa promete seguir movimentado nos próximos dias, especialmente na formação dos primeiros paredões.

