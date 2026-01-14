Cobra e planta? Confira o 1º Queridômetro do BBB 26

Queridômetro do BBB 26: como foi a estreia da dinâmicaTermômetro estreou com troca de emojis negativos e revelou os primeiros sinais de conflito e estratégia dentro da casa do BBB 26; confira
O Queridômetro da 26ª edição do Big Brother Brasil (BBB) estreou nessa terça-feira, 13, e já trouxe as primeiras reações intensas entre os participantes.
A dinâmica exibida na TV Globo e detalhada pelo gshow mostrou que nem tudo foram corações: emojis como cobra, planta, mala, vômito, biscoito e alvo dominaram o painel, refletindo o início das estratégias e dos primeiros atritos dentro da casa.
Confira a seguir quais foram os principais alvos de cada emoji da casa.
A estreia da dinâmica foi marcada por uma variedade de emojis, indo além dos tradicionais corações. Cobras e plantas chamaram atenção, enquanto mala, vômito, biscoito e alvo também apareceram com frequência.
Ana Paula Renault foi a participante que mais se destacou no primeiro Queridômetro. Ela recebeu o maior número de cobras dos colegas e também distribuiu emojis negativos para outros confinados, o que alimentou conversas e especulações sobre suas alianças e conflitos logo nos primeiros dias de jogo.
Emojis recebidos no 1º Queridômetro do BBB 26
Cobras
- Ana Paula Renault - recebeu cobra de Pedro, Juliano Floss e Aline Campos
- Maxiane - recebeu cobra de Edilson
- Milena - recebeu cobra de Edilson e Marcelo
- Alberto Cowboy - recebeu cobra de Ana Paula Renault
- Sarah Andrade - recebeu cobra de Ana Paula Renault
- Solange Couto - recebeu cobra de Ana Paula Renault
Vômito
- Paulo Augusto - recebeu vômito de Edilson
- Samira - recebeu vômito de Edilson
Biscoito
- Paulo Augusto - recebeu biscoito de Ana Paula Renault
- Aline Campos - recebeu biscoito de Milena
- Sarah Andrade - recebeu biscoito de Milena
- Breno - recebeu biscoito de Marcelo
- Henri Castelli - recebeu biscoito de Marcelo
- Milena - recebeu biscoito de Aline Campos e de Henri Castelli
- Pedro - recebeu biscoito de Aline Campos
- Jordana - recebeu biscoito de Edilson
Mala
- Henri Castelli, Jordana, Juliano Floss, Marciele e Paulo Augusto - receberam mala de Milena
- Alberto Cowboy, Brigido, Sol Vega e Solange Couto - receberam mala de Marcelo
Planta
- Brigido e Milena - receberam planta de Sol Vega
- Breno e Henri Castelli - receberam planta de Juliano Floss
- Edilson, Ana Paula Renault, Marciele e Alberto Cowboy - receberam planta atribuída por outros participantes
Alvo
- Ana Paula Renault - recebeu alvo de Brigido
- Edilson, Jonas Sulzbach, Jordana, Paulo Augusto e Samira - receberam alvo de Ana Paula Renault e Marcelo
O que isso indica para o jogo do BBB 26
A estreia do Queridômetro mostrou que a dinâmica deve ter papel importante no BBB 26. Os emojis já funcionam como um termômetro de afinidades, rejeições e estratégias, antecipando possíveis votos e conflitos.
Com Ana Paula Renault no centro das atenções, o clima da casa promete seguir movimentado nos próximos dias, especialmente na formação dos primeiros paredões.