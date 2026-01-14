Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Programação da semana BBB 26: líder, Big Fone e paredão triplo

Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) começou em ritmo acelerado. Já nos primeiros dias, os participantes enfrentarão provas decisivas e escolhas que podem definir alianças, rivalidades e o primeiro eliminado da temporada.

Saiba o que acontece em cada dia, a nova dinâmica com imunidades estratégicas e decisões que podem mudar os rumos do reality.

Prova do Líder abre a dinâmica do BBB 26

A disputa pela primeira liderança do BBB 26 iniciou nessa terça-feira, 13. Ao fim da prova, um participante conquistará a coroa de líder e assumirá vantagens importantes no jogo logo na semana de estreia.

Além da imunidade, o líder passa a exercer influência direta na formação do paredão, indicando um brother ou sister à berlinda no domingo. A liderança também garante visibilidade estratégica dentro da casa.

BBB 26: Big Fone estreia e coloca dois participantes no Paredão

Na quinta-feira, 15, o Big Fone tocará pela primeira vez na casa mais vigiada do Brasil. Quem atender à ligação estará automaticamente imune ao paredão e ainda terá o poder de indicar dois participantes para a berlinda.

A decisão sobre qual dos três aparelhos irá tocar ficará nas mãos do público, por meio de votação no gshow. A dinâmica reforça a participação do público nas decisões iniciais do jogo.

BBB 26: líder define alvos e anjo pode garantir dupla imunidade

Na sexta-feira, 16, o líder da semana anunciará cinco nomes que ficarão Na Mira do Líder, aumentando a tensão entre os participantes. Já no sábado, 17, acontece a primeira Prova do Anjo da temporada.

Além de imunizar uma pessoa, o anjo participará de uma dinâmica especial que permitirá a compra de uma segunda imunidade, ampliando o impacto da função na formação do paredão.

Paredão triplo marca o domingo no BBB 26

O primeiro paredão do BBB 26 será formado no domingo, 18. Quem atender ao Big Fone e quem receber a imunidade do anjo estarão protegidos da votação.

O líder indicará um participante ao paredão, que se juntará aos dois nomes indicados pelo Big Fone. O mais votado pela casa também entrará na berlinda, formando o risco de eliminação.

Na Prova Bate e Volta, três participantes disputam a chance de escapar, e apenas um se salva. Ao fim do programa ao vivo, o público conhecerá oficialmente o primeiro paredão triplo da temporada.

Participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

