Programação da semana BBB 26: líder, Big Fone e paredão triplo

A primeira semana do BBB 26 promete movimentar o jogo com liderança, Big Fone e paredão triplo. / Crédito: Reprodução/gshow

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) começou em ritmo acelerado. Já nos primeiros dias, os participantes enfrentarão provas decisivas e escolhas que podem definir alianças, rivalidades e o primeiro eliminado da temporada. Saiba o que acontece em cada dia, a nova dinâmica com imunidades estratégicas e decisões que podem mudar os rumos do reality.



Além de imunizar uma pessoa, o anjo participará de uma dinâmica especial que permitirá a compra de uma segunda imunidade, ampliando o impacto da função na formação do paredão. Paredão triplo marca o domingo no BBB 26 O primeiro paredão do BBB 26 será formado no domingo, 18. Quem atender ao Big Fone e quem receber a imunidade do anjo estarão protegidos da votação. O líder indicará um participante ao paredão, que se juntará aos dois nomes indicados pelo Big Fone. O mais votado pela casa também entrará na berlinda, formando o risco de eliminação.