Programação da semana BBB 26: líder, Big Fone e paredão triplo

BBB 26: programação da semana tem líder, Big Fone e paredão triploDinâmica da primeira semana do BBB 26 inclui Prova do Líder, Big Fone com indicação dupla e estreia do paredão triplo no domingo
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) começou em ritmo acelerado. Já nos primeiros dias, os participantes enfrentarão provas decisivas e escolhas que podem definir alianças, rivalidades e o primeiro eliminado da temporada.
Saiba o que acontece em cada dia, a nova dinâmica com imunidades estratégicas e decisões que podem mudar os rumos do reality.
Prova do Líder abre a dinâmica do BBB 26
A disputa pela primeira liderança do BBB 26 iniciou nessa terça-feira, 13. Ao fim da prova, um participante conquistará a coroa de líder e assumirá vantagens importantes no jogo logo na semana de estreia.
Além da imunidade, o líder passa a exercer influência direta na formação do paredão, indicando um brother ou sister à berlinda no domingo. A liderança também garante visibilidade estratégica dentro da casa.
BBB 26: Big Fone estreia e coloca dois participantes no Paredão
Na quinta-feira, 15, o Big Fone tocará pela primeira vez na casa mais vigiada do Brasil. Quem atender à ligação estará automaticamente imune ao paredão e ainda terá o poder de indicar dois participantes para a berlinda.
A decisão sobre qual dos três aparelhos irá tocar ficará nas mãos do público, por meio de votação no gshow. A dinâmica reforça a participação do público nas decisões iniciais do jogo.
BBB 26: líder define alvos e anjo pode garantir dupla imunidade
Na sexta-feira, 16, o líder da semana anunciará cinco nomes que ficarão Na Mira do Líder, aumentando a tensão entre os participantes. Já no sábado, 17, acontece a primeira Prova do Anjo da temporada.
Além de imunizar uma pessoa, o anjo participará de uma dinâmica especial que permitirá a compra de uma segunda imunidade, ampliando o impacto da função na formação do paredão.
Paredão triplo marca o domingo no BBB 26
O primeiro paredão do BBB 26 será formado no domingo, 18. Quem atender ao Big Fone e quem receber a imunidade do anjo estarão protegidos da votação.
O líder indicará um participante ao paredão, que se juntará aos dois nomes indicados pelo Big Fone. O mais votado pela casa também entrará na berlinda, formando o risco de eliminação.
Na Prova Bate e Volta, três participantes disputam a chance de escapar, e apenas um se salva. Ao fim do programa ao vivo, o público conhecerá oficialmente o primeiro paredão triplo da temporada.
Participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Pedro Espindola, 22, vendedor ambulante, de Curitiba (PR)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
Participantes do Camarote
- Aline Campos, de 38 anos, atriz e empresária, de Rio de Janeiro (RJ)
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Henri Castelli, 47, ator, de São Bernardo do Campo (SP)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4