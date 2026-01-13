Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Quarto Branco BBB 26: quem deve entrar no programa? Vote

Vote na enquete e diga quem você acha que vai resistir ao Quarto Branco e entrar na casa do BBB 26; confira votação atualizada
O Big Brother Brasil (BBB 26) começou com muitas novidades, sendo a principal o retorno do temido Quarto Branco logo no primeiro dia do programa.

E quem está lá dentro? Simplesmente todos os participantes das Casas de Vidro que perderam a votação no domingo, 11, e ficaram de fora.

Vote na enquete do O POVO e diga que quem você acha que vai entrar na casa e fazer parte do Grupo Pipoca. Os dois participantes que vão entrar serão os dois últimos a resistirem lá dentro.

Quarto Branco BBB 26: quem deve entrar? Vote na enquete

