Enquete Quarto Branco BBB 26: quem deve entrar no programa?

Vote na enquete e diga quem você acha que vai resistir ao Quarto Branco e entrar na casa do BBB 26; confira votação atualizada

O Big Brother Brasil ( BBB 26 ) começou com muitas novidades, sendo a principal o retorno do temido Quarto Branco logo no primeiro dia do programa.

E quem está lá dentro? Simplesmente todos os participantes das Casas de Vidro que perderam a votação no domingo, 11, e ficaram de fora.

Vote na enquete do O POVO e diga que quem você acha que vai entrar na casa e fazer parte do Grupo Pipoca. Os dois participantes que vão entrar serão os dois últimos a resistirem lá dentro.

Quarto Branco BBB 26: quem deve entrar? Vote na enquete