Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o favorito após 4ª eliminação

Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem é o favorito após 4ª eliminaçãoApós Fernando Sampaio ser o quarto eliminado, veja quem está na frente na enquete Uol e como ficou o ranking atualizado de peão favorito da casa
A eliminação de Fernando Sampaio na quarta roça de A Fazenda 17 aconteceu com rejeição recorde, recebendo a menor porcentagem de preferência do público. Com isso, os internautas voltaram suas atenções para os peões que seguem no jogo.
A enquete Uol, que mede a popularidade dos participantes, mostra quem está ganhando força e quem precisa se recuperar para seguir firme na disputa.
Enquete Uol A Fazenda 17: quem lidera após a quarta eliminação
Com a saída de Fernando, os fãs do reality seguem votando nas enquetes online para apontar seus favoritos. Na enquete Uol, que já ultrapassa 8 mil votos até a publicação desta matéria, a liderança é de Tamires Assis, com 33,12% das intenções.
Na segunda colocação está Wallas Arrais, com 19,89%, seguida por Yoná Sousa, que soma 17,63% e mantém boa popularidade mesmo após roças recentes no programa.
O quarto lugar é ocupado por Rayane Figliuzzi, com 11,2%, enquanto Dudu Camargo aparece logo atrás com 5,96%.
A Fazenda 17: ranking completo da Enquete Favorito Uol
Confira a classificação parcial dos participantes de A Fazenda 17 segundo a enquete:
- Tamires Assis – 33,12%
- Wallas Arrais – 19,89%
- Yoná Sousa – 17,63%
- Ray Fligliuzzi – 11,20%
- Dudu Camargo – 5,96%
- Gabi Spanic – 5,83%
- Matheus Martins – 1,35%
- Toninho Tornado – 1,16%
- Carol Lekker – 1,05%
- Luiz Mesquita – 0,75%
- Kathy Maravilha – 0,66%
- Duda Wendling – 0,52%
- Saory Cardoso – 0,45%
- Walério Araújo – 0,11%
- Maria Caporusso – 0,1%
- Nizam – 0,1%
- Martina Sanzi – 0,06%
- Michelle Barros – 0,04%
- Will Guimarães – 0,04%
- Fabiano Moraes – 0,01%
- Creo Kellab – 0%
- Shia Phoenix – 0%
A Fazenda 17: quem é o quarto eliminado da temporada
Na noite dessa quinta-feira, 16, o ator Fernando Sampaio foi o quarto eliminado de A Fazenda 17. Ele recebeu apenas 15,63% dos votos para continuar no programa, sendo o menos votado entre os três indicados à roça.
Sampaio disputou a permanência com Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi. A primeira a ser salva foi Yoná, que retornou à sede correndo para comemorar com os colegas. Em seguida, a apresentadora Adriane Galisteu decretou a volta de Rayane à casa.
Após deixar o confinamento, Fernando lamentou sua eliminação, garantindo que pessoas que não movimentam o jogo permaneceram no reality. "Eu fico sentido de sair do jogo neste momento, tem tanta planta. É bem frustrante".
O ator teve uma passagem conturbada pelo programa. Discutiu verbalmente com Gaby Spanic, jogou água na cara da peoa Tamires Assis e fez com que equipe de segurança da Record entrasse durante um embate com Nizam.
