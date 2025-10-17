Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Uol A Fazenda 17: quem é o favorito após 4ª eliminação

Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem é o favorito após 4ª eliminação

Após Fernando Sampaio ser o quarto eliminado, veja quem está na frente na enquete Uol e como ficou o ranking atualizado de peão favorito da casa
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A eliminação de Fernando Sampaio na quarta roça de A Fazenda 17 aconteceu com rejeição recorde, recebendo a menor porcentagem de preferência do público. Com isso, os internautas voltaram suas atenções para os peões que seguem no jogo.

A enquete Uol, que mede a popularidade dos participantes, mostra quem está ganhando força e quem precisa se recuperar para seguir firme na disputa.

Enquete Uol A Fazenda 17: quem lidera após a quarta eliminação

Com a saída de Fernando, os fãs do reality seguem votando nas enquetes online para apontar seus favoritos. Na enquete Uol, que já ultrapassa 8 mil votos até a publicação desta matéria, a liderança é de Tamires Assis, com 33,12% das intenções.

Na segunda colocação está Wallas Arrais, com 19,89%, seguida por Yoná Sousa, que soma 17,63% e mantém boa popularidade mesmo após roças recentes no programa.

O quarto lugar é ocupado por Rayane Figliuzzi, com 11,2%, enquanto Dudu Camargo aparece logo atrás com 5,96%.

Leia mais

A Fazenda 17: ranking completo da Enquete Favorito Uol

Confira a classificação parcial dos participantes de A Fazenda 17 segundo a enquete:

A Fazenda 17: quem é o quarto eliminado da temporada

Na noite dessa quinta-feira, 16, o ator Fernando Sampaio foi o quarto eliminado de A Fazenda 17. Ele recebeu apenas 15,63% dos votos para continuar no programa, sendo o menos votado entre os três indicados à roça.

Sampaio disputou a permanência com Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi. A primeira a ser salva foi Yoná, que retornou à sede correndo para comemorar com os colegas. Em seguida, a apresentadora Adriane Galisteu decretou a volta de Rayane à casa.

Após deixar o confinamento, Fernando lamentou sua eliminação, garantindo que pessoas que não movimentam o jogo permaneceram no reality. "Eu fico sentido de sair do jogo neste momento, tem tanta planta. É bem frustrante".

O ator teve uma passagem conturbada pelo programa. Discutiu verbalmente com Gaby Spanic, jogou água na cara da peoa Tamires Assis e fez com que equipe de segurança da Record entrasse durante um embate com Nizam.

>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

celebridades

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar