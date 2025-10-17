A Fazenda mantém Martina após tapa e briga com produtos de higiene

A Fazenda mantém Martina após tapa e briga com produtos de higieneApós discussão com outra peoa, público pede a expulsão da participante Martina por agressão
A 17ª edição de A Fazenda foi palco de mais um conflito. Tamires Assis, dançarina e modelo, e Martina Sanzi, influenciadora, brigaram nesta quinta-feira, 16. Entre gritos e xingamentos, Martina deu um tapa na mão de Tamires.
No encerramento da quarta roça, que teve o ator Fernando Sampaio como o eliminado, Adriane Galisteu pediu para o vídeo da discussão ser exibido ao público e aos peões. A cena mostrou a troca de ofensas entre as peoas e o momento em que elas jogaram produtos de higiene pessoal uma na outra.
Martina, conhecida por participar do “De Férias com o Ex”, reality show da MTV, bateu na mão de Tamires, que havia espirrado desodorante nela. “Você fede por inteira. Você é muito fraca”, falou a modelo durante a ação.
A influenciadora respondeu aos xingamentos atirando creme hidratante na rival. “Olha pra você. Coitada de si”, zombou a Martina momentos antes de acertar a dançarina.
O embate tomou grande proporções. A cena repercutiu nas redes sociais e o público exigiu que Martina fosse expulsa da edição por agredir outra participante. Porém, a direção da Record decidiu permanecer com a peoa.
Sem punição ou advertência para nenhum participante, Adriane Galisteu brincou com a situação. “É isso que eu chamo de tratamento intenso de hidratação”, declarou a apresentadora.
Leia também | Enquete A Fazenda 17: quem sai da Roça hoje?