A Fazenda mantém Martina após tapa e briga com produtos de higiene

Peoas são progatonistas de uma discussão com troca de ofensas e xingamentos / Crédito: Reprodução / Instagram @afazendarecord

A 17ª edição de A Fazenda foi palco de mais um conflito. Tamires Assis, dançarina e modelo, e Martina Sanzi, influenciadora, brigaram nesta quinta-feira, 16. Entre gritos e xingamentos, Martina deu um tapa na mão de Tamires. No encerramento da quarta roça, que teve o ator Fernando Sampaio como o eliminado, Adriane Galisteu pediu para o vídeo da discussão ser exibido ao público e aos peões. A cena mostrou a troca de ofensas entre as peoas e o momento em que elas jogaram produtos de higiene pessoal uma na outra.

Martina, conhecida por participar do "De Férias com o Ex", reality show da MTV, bateu na mão de Tamires, que havia espirrado desodorante nela. "Você fede por inteira. Você é muito fraca", falou a modelo durante a ação. A influenciadora respondeu aos xingamentos atirando creme hidratante na rival. "Olha pra você. Coitada de si", zombou a Martina momentos antes de acertar a dançarina.